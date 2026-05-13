El jugador de Cruz Azul que regresará con el equipo para la serie ante Chivas

Para más de uno, Cruz Azul es el gran favorito para ganar la Liga MX este semestre. Si bien es cierto que los de la capital del país no son ni el líder, ni el sublíder del torneo regular, se entiende que los de La Noria tienen la mejor plantilla posible para la etapa de matar o morir en comparación con el resto de equipo en competencia.

Su cruce en la etapa de la semifinales será en contra de Chivas. La llave abre este miércoles en la cancha del Estadio Banorte siendo Cruz Azul el local. Luego de ello, lo de La Noria volarán a Guadalajara para la vuelta en el Estadio Jalisco, duelo para el cual los celestes recuperarán a un lesionado.

🚂🚨 NICOLÁS IBÁÑEZ



El delantero argentino podría reaparecer, al menos en la banca, para la vuelta ante Chivas.



Nico ha evolucionado favorablemente de su lesión y el cuerpo técnico ya analiza la posibilidad de contemplarlo para el partido en Guadalajara.@VamosCAzul pic.twitter.com/QNruRqAIM4 — Gerardo González (@gerardoo_gh) May 11, 2026

Gerardo González reporta que Nicolás Ibáñez está en la etapa final de su recuperación. El ex Tigres ya hace trabajo sobre césped con el resto de la plantilla. Pese a lo anterior, no está aún para jugar este miércoles, sin embargo, se estima que sea elegible el próximo sábado, al menos como suplente.

Ibáñez quien llegó en el invierno en el último segundo del mercado, está fuera desde el 11 de abril luego de sufrir una lesión en el gemelo. Poco más de un mes después, se espera que el delantero esté a disposición para el técnico interino Joel Huiqui.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Ibáñez está en una etapa de revancha personal luego de una compleja salida de los Tigres. Para su mala fortuna la lesión le ha llegado justo en el momento en el que tomaba más ritmo dentro del torneo local.

Ahora, se entiende que podrá tener actividad el día sábado en contra del Guadalajara. La misma estará sujeta a las condiciones del cotejo. Seguramente el técnico sólo le dará juego si el escenario lo exige de tal forma.