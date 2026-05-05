El jugador del América que gusta a Miguel Herrera

Como ya se ha hecho oficial, Miguel Herrera será el entrenador del Atlante en el regreso del club a la primera división. La meta del equipo es llegar y ser un cuadro competitivo a la brevedad. No pasar de noche en la Liga MX como otros equipos que ascienden desde la segunda división.

Está claro que para ello se requiere de una plantilla de poder y con rodaje en el máximo circuito. Siendo el caso, el cuadro de la capital del país ya analiza jugadores del mercado local que pueden sumar en el corto plazo, uno de ellos y muy del gusto de Miguel Herrera, el zaguero del América Ramón Juárez.

🤷‍♂️ Si Jardine no lo aprovecha...#CentralFOX | Miguel Herrera levanta la mano para llevarse a Ramón Juárez al Atlante 🐴https://t.co/YMiw9kPoOg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2026

En un sentido de broma, el técnico del Atlante habló del presente del mexicano dentro del nido de Coapa. El mexicano no es muy del gusto del técnico del América, André Jardine. Siendo el caso, Miguel "pidió", tanto al brasileño como a su ex equipo que "le presten un ratito" a Juárez.

Durante mucho tiempo Herrera ha sido seguidor del trabajo de Ramón. En su momento y siendo el zaguero mucho más joven, el técnico buscó promover su fichaje tanto con los Tigres, como por el Tijuana. No lo consiguió, sin embargo, parece que ahora de retorno en el Atlante, buscará dicha oportunidad una vez más.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Si bien no hay nada ni de cerca cerrado, ni mucho menos una gestión abierta entre clubes, la idea no suena del todo descabellada. Para nadie es un secreto que Ramón buscará su salida del América en el verano si André Jardine sigue como técnico en el nido de Coapa.

Con el brasileño, el mexicano no ha pasado de la suplencia cada vez con menos relevancia. Siendo el caso, dar un paso al costado es posible. Un club como el Atlante, seguro que le firmaría bajo un rol estelar desde el primer segundo.