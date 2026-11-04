El jugador que regresaría con Chivas el siguiente torneo

Las Chivas podrían recuperar a un viejo conocido para el siguiente torneo de la Liga MX. Se trata de Cade Cowell, atacante estadounidense que actualmente milita en el New York Red Bulls de la MLS y cuyo préstamo está cerca de concluir sin grandes resultados deportivos.

Después de permanecer prácticamente un año alejado de Verde Valle, el futbolista apunta a regresar a la institución rojiblanca para intentar recuperar protagonismo. Su segunda aventura por el fútbol de los Estados Unidos no ha resultado como esperaba y todo indica que deberá buscar una nueva oportunidad dentro del conjunto tapatío durante 2027.

¿UNA BUENA VARIANTE PARA MILITO? 👀🐐



🔙🇫🇷 Cade Cowell terminará su préstamo con el New York Red Bulls el próximo sábado 7 de noviembre tras la última jornada regular de la MLS, ya que su equipo no pudo clasificar a los play-offs



¿El vaquero sería un gran refuerzo con su… pic.twitter.com/8edKnFT7ft — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) November 3, 2026

Los números de Cowell durante su estancia con el New York Red Bulls reflejan un rendimiento discreto. En 30 partidos disputados, el atacante sumó solamente tres anotaciones y seis asistencias, estadísticas que no han terminado por convencer a la directiva estadounidense sobre la conveniencia de mantenerlo dentro de su plantilla.

Precisamente, este rendimiento ha provocado que el conjunto de la MLS tome la decisión de no ejercer la opción de compra. De esta manera, salvo algún movimiento inesperado durante el próximo mercado de transferencias, el futbolista deberá presentarse nuevamente con Guadalajara para definir su futuro profesional.

Red Bull New York v San Diego FC | Sarah Stier/GettyImages

El escenario representa un desafío importante para Cowell, especialmente porque deberá intentar convencer a Gabriel Milito de sus condiciones futbolísticas. Cabe recordar que el propio técnico argentino dio luz verde a su salida en enero de este año al no estar convencido de las capacidades del extremo y delantero.

Ahora, el estadounidense tendrá que demostrar que puede convertirse en una alternativa competitiva para el ataque rojiblanco. Su velocidad, capacidad para desenvolverse por las bandas y condiciones físicas representan herramientas interesantes, sin embargo, Gabriel ha mostrado eternas dudas sobre sus virtudes técnicas.

Por ahora, el regreso de Cade Cowell luce como el escenario más probable para el siguiente semstre, aunque eso no garantiza su permanencia definitiva en Guadalajara. La última palabra corresponderá al cuerpo técnico y la directiva, que deberán evaluar si merece una segunda oportunidad o resulta conveniente buscarle otro destino.

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