El jugador que regresaría con Chivas el siguiente torneo
Las Chivas podrían recuperar a un viejo conocido para el siguiente torneo de la Liga MX. Se trata de Cade Cowell, atacante estadounidense que actualmente milita en el New York Red Bulls de la MLS y cuyo préstamo está cerca de concluir sin grandes resultados deportivos.
Después de permanecer prácticamente un año alejado de Verde Valle, el futbolista apunta a regresar a la institución rojiblanca para intentar recuperar protagonismo. Su segunda aventura por el fútbol de los Estados Unidos no ha resultado como esperaba y todo indica que deberá buscar una nueva oportunidad dentro del conjunto tapatío durante 2027.
Los números de Cowell durante su estancia con el New York Red Bulls reflejan un rendimiento discreto. En 30 partidos disputados, el atacante sumó solamente tres anotaciones y seis asistencias, estadísticas que no han terminado por convencer a la directiva estadounidense sobre la conveniencia de mantenerlo dentro de su plantilla.
Precisamente, este rendimiento ha provocado que el conjunto de la MLS tome la decisión de no ejercer la opción de compra. De esta manera, salvo algún movimiento inesperado durante el próximo mercado de transferencias, el futbolista deberá presentarse nuevamente con Guadalajara para definir su futuro profesional.
El escenario representa un desafío importante para Cowell, especialmente porque deberá intentar convencer a Gabriel Milito de sus condiciones futbolísticas. Cabe recordar que el propio técnico argentino dio luz verde a su salida en enero de este año al no estar convencido de las capacidades del extremo y delantero.
Ahora, el estadounidense tendrá que demostrar que puede convertirse en una alternativa competitiva para el ataque rojiblanco. Su velocidad, capacidad para desenvolverse por las bandas y condiciones físicas representan herramientas interesantes, sin embargo, Gabriel ha mostrado eternas dudas sobre sus virtudes técnicas.
Por ahora, el regreso de Cade Cowell luce como el escenario más probable para el siguiente semstre, aunque eso no garantiza su permanencia definitiva en Guadalajara. La última palabra corresponderá al cuerpo técnico y la directiva, que deberán evaluar si merece una segunda oportunidad o resulta conveniente buscarle otro destino.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.