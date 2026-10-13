El mensaje de André Jardine para el América por el aniversario 110 del club

El Club América celebró este fin de semana su aniversario número 110 y uno de los personajes más importantes de su historia reciente no dejó pasar la oportunidad de sumarse a los festejos. André Jardine, antiguo entrenador de las 'Águilas', compartió un emotivo mensaje en para felicitar a la institución azulcrema.

El técnico brasileño utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar el cariño que todavía conserva por el conjunto del nido de Coapa. A pesar de haber terminado su etapa como entrenador durante el pasado verano, Jardine dejó claro que su vínculo sentimental con el América permanece intacto.

"Feliz cumple, Club América. Fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo", escribió el entrenador brasileño, quien aprovechó la celebración para recordar una de las etapas más exitosas en la historia del conjunto americanista.

El mensaje no terminó ahí. Jardine también destacó la grandeza histórica de la institución y aseguró que continuará junto a ella desde la distancia. "El Club América es historia viva. Hoy celebro junto a ustedes y siempre estaré en la torcida. ¡Vamos, Águilas!", expresó el André, provcando recuerdos entre los aficionados del club.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Innegable es que André escribió su nombre dentro del club con letras de oro. El hecho de haber ganado tres ligas de forma consecutiva, no solo le ha convertido en una leyenda del club, sino en general de la Liga MX, pues tal proeza nadie la había conseguido desde la instauración de los torneo cortos en el fútbol nacional.

Aquella etapa consolidó al brasileño como uno de los entrenadores más importantes que han pasado por el banquillo americanista. Su capacidad para gestionar un plantel repleto de figuras, competir bajo presión manteniendo una mentalidad ganadora resultó determinante para construir una hegemonía que será recordada durante generaciones por todos alrededor del club.

Sin embargo, el pasado verano, Jardine tomó la decisión de dar un paso al costado del América. Lo hizo en buenos términos y con el fin de no manchar su legado, entendiendo que lo mejor para todas las partes era separar sus caminos.