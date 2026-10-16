El motivo que frenó la llegada de Nico Williams al FC Barcelona

El fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona parecía encaminarse durante el verano de 2025, pero las negociaciones terminaron con un desenlace inesperado. Félix Tainta, representante del extremo, explicó que la falta de garantías sobre su inscripción en LaLiga fue el principal motivo por el que decidieron descartar la operación.

El agente abordó el tema en el podcast Los Fulanos y dejó claro que tanto él como el futbolista tenían una condición innegociable: asegurarse de que pudiera competir con normalidad. "Si no había garantías de que pudiera jugar, no podíamos arriesgarnos", explicó Tainta.

🔴⚪️ Félix Tainta, representante de Nico Williams, explica su NO FICHAJE por el BARÇA:



"Si no había garantías de que pudiera jugar, no podíamos arriesgarnos". pic.twitter.com/DTVLMAvoCd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 16, 2026

La preocupación estaba vinculada a la situación económica del club culé, que atravesaba dificultades para inscribir a sus fichajes dentro de los límites salariales de la competencia española, un problema que ya había afectado a otros jugadores del equipo.

El Mundial, un factor determinante

De igual manera, la decisión no respondía únicamente a una cuestión contractual. Para Williams, quedarse sin minutos en un momento importante de su carrera representaba un riesgo deportivo difícil de asumir, especialmente con la próximidad del Mundial 2026.

"No podíamos arriesgarnos a que Nico fuese allí para no jugar, habiendo un Mundial como había", sostuvo su representante. El extremo necesitaba continuidad para mantener su nivel y seguir siendo una opción para la selección española, por lo que la posibilidad de quedar fuera de las convocatorias del Barcelona pesó más que la oportunidad de incorporarse a uno de los clubes más importantes de Europa.

Finalmente, el Athletic Club anunció la renovación del futbolista hasta 2035, un movimiento que puso fin a las especulaciones sobre su futuro inmediato y reforzó el vínculo entre ambas partes.

El interés de los grandes de Europa

Asimismo, el azulgrana no fue el único equipo que intentó convencer al español. Según Tainta, después de la Eurocopa de 2024, varios clubes importantes siguieron sus pasos, entre ellos el Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool y el Paris Saint-Germain.

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Su representante reconoció que Nico contemplaba salir del Athletic para aspirar a conquistar títulos de mayor dimensión, como la UEFA Champions League, aunque finalmente las circunstancias lo llevaron a continuar en Bilbao.

Según explicó, el futbolista podría haber esperado a quedar libre para negociar condiciones económicas más favorables, pero optó por prolongar su vínculo con el club vasco.

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