El Real Madrid confía en que Vinícius pueda jugar en LaLiga antes de lo previsto

El Real Madrid buscará agotar las vías legales para reducir la sanción de Vinícius Jr. y adelantar su regreso a LaLiga. El delantero brasileño recibió cuatro partidos de suspensión tras ser expulsado ante el Villarreal por tirar del pelo a un rival y protestar posteriormente al árbitro.

Después de que el Comité de Apelación rechazara el primer recurso presentado por el club, la directiva acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte para intentar modificar el castigo.

El objetivo es que el futbolista pueda regresar a LaLiga lo antes posible, con la visita al Valencia del próximo 7 de noviembre como posible fecha de reaparición.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr has been suspended for 4 La Liga games — out for El Clásico.



The Brazilian will miss the following games.



- Sevilla (H)

- Barcelona (A)

- Racing Club (A)

- Valencia (A) pic.twitter.com/QxC1RuJ5ew — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026

El TAD, la última vía para reducir el castigo

La resolución del organismo será determinante para las aspiraciones del conjunto blanco, que ya recibió una respuesta negativa en su primera apelación.

El Real Madrid considera que existen argumentos para revisar el castigo y buscará agotar las alternativas legales disponibles para conseguir una reducción de la suspensión.

Además de solicitar una revisión de la sanción, el club contempla la posibilidad de pedir medidas cautelares. Si fueran concedidas, Vinícius podría volver a competir temporalmente mientras se resuelve el procedimiento, aunque esta opción no está garantizada.

Por el momento, el brasileño deberá cumplir el castigo establecido; la sanción afecta exclusivamente a las competiciones nacionales, por lo que el delantero continúa disponible para disputar los encuentros de la UEFA Champions League.

El regreso de Vinícius, sujeto a la decisión del TAD

Vinícius ya cumplió el primero de los cuatro encuentros ante el Sevilla. Por lo tanto, si se mantiene la sanción original, todavía deberá perderse los compromisos frente al FC Barcelona y el Racing de Santander antes de poder reaparecer en el campeonato liguero.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Si el TAD rechaza el recurso y tampoco concede medidas cautelares, el brasileño tendrá que esperar hasta el partido posterior al parón internacional de noviembre para volver a jugar en LaLiga.

Mientras tanto, el Real Madrid seguirá pendiente de una resolución que podría cambiar los planes de José Mourinho y adelantar el regreso de una de sus principales figuras ofensivas.

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