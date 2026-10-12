¿El Real Madrid podría ser sancionado por no presentarse Mourinho a la rueda de prensa?

Después de la victoria por 1-0 del Real Madrid frente al Villarreal, José Mourinho no se presentó a la rueda de prensa posterior al encuentro, pese a tratarse de una obligación contemplada en los compromisos con los medios de comunicación.

Ante un posible incumplimiento, los organismos competentes pueden estudiar lo ocurrido y determinar si corresponde aplicar una sanción, aunque cualquier castigo dependerá de la normativa aplicable y de la resolución de las autoridades.

Mourinho evitó hablar del arbitraje

Según trascendió tras el partido, Mourinho prefirió guardar silencio para evitar declaraciones que pudieran derivar en una sanción deportiva y comprometer su presencia en el banco en las siguientes fechas de LaLiga.

🚨💣 BREAKING: José Mourinho has informed people that he will NOT hold a press conference because he wants to be on the touchline vs Sevilla and Barcelona.



He does NOT want to be suspended. @COPE pic.twitter.com/sTLGTZr6mS — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 10, 2026

El principal foco de indignación estuvo en la expulsión de Vinícius Júnior. En el minuto 72, el brasileño creyó haber ampliado la ventaja madridista tras una asistencia de Jude Bellingham, pero el VAR anuló la acción por una infracción previa.

Posteriormente, el delantero recibió una tarjeta roja por tirar del pelo al defensor del Villarreal Nathan Saliba. La decisión provocó fuertes protestas entre los jugadores y el cuerpo técnico merengue, que consideraron excesivo el castigo en un tramo decisivo del encuentro.

¿Qué sanción podría recibir el Real Madrid?

Su ausencia podría acarrear consecuencias económicas para el club, aunque su objetivo sería evitar una sanción deportiva antes de los próximos compromisos frente al Sevilla el 18 de octubre y el Clásico ante el FC Barcelona el 25.

La decisión de Mourinho no implica que el entrenador y el Real Madrid queden automáticamente exentos de responsabilidades y, de hecho, deberá determinarse si la responsabilidad corresponde al entrenador, al club o a ambos.

Real Madrid v Villarreal - La Liga | Anadolu/GettyImages

La normativa que regula las obligaciones de los clubes con los medios audiovisuales contempla la participación de los entrenadores en determinadas comparecencias posteriores a los partidos.

Aunque los tres puntos permiten al Madrid seguir en la pelea por el liderato, el equipo afronta ahora un escenario complejo. A la espera de conocer las consecuencias disciplinarias del episodio, la posible sanción a Vinícius representa otra preocupación para Mourinho, que deberá reorganizar el ataque.

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