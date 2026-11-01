El Real Madrid recibe una buena noticia en su intento por fichar a JJ Gabriel

El Real Madrid parece tener el camino despejado para sumar a JJ Gabriel, una de las grandes promesas del fútbol inglés. Según trascendió, el futbolista del Manchester United rechazó una propuesta del PSG, lo que acerca su posible llegada a España.

El delantero es considerado uno de los talentos con más proyección de su generación. Por eso, los Red Devils confiaban en que se convirtiera en una de las futuras figuras del primer equipo, pero la relación entre las partes se deterioró en septiembre, cuando el jugador y su entorno solicitaron formalmente la rescisión de su contrato.

Ese pedido habría surgido por promesas incumplidas respecto a sus oportunidades en Primera y diferencias entre la familia del futbolista y la institución. El tema es que el United le ofreció un contrato de beca que impide su salida gratuita, aunque, de todas formas, su continuidad en Old Trafford parece cada vez menos probable.

La oferta del PSG

Luis Enrique, PSG | Joachim Azouze/GettyImages

Segun informó SPORT, el PSG realizó un intento de convencer a Gabriel y presentó una propuesta con mejores condiciones económicas y deportivas.

Sumado a eso, los Parisinos tienen un proyecto atractivo para los futbolistas jóvenes y Luis Enrique recurre con frecuencia a las promesas de su plantilla mediante rotaciones que le permiten reservar a sus figuras para la recta final de las competiciones. Un ejemplo es el de Dro Fernández, que salió del Barcelona en enero y ya suma 21 apariciones.

Aun así, el delantero y su entorno habrían descartado la posibilidad de incorporarse al vigente bicampeón de la Champions League. Gabriel no estaría convencido de que cambiar la Premier League por la Ligue 1 sea la mejor decisión para su carrera y preferiría seguir su carrera en Madrid. A eso se le suma que el Bayern Múnich y el Barça son otros dos clubes que parecen haber quedado fuera de la disputa.

La entidad presidida por Florentino Pérez estaría dispuesta a satisfacer las condiciones solicitadas por el inglés y la operación podría avanzar una vez resuelto el principal impedimento administrativo que todavía separa al jugador del Merengue.

¿Qué necesita JJ Gabriel para fichar por el Real Madrid?

JJ Gabriel, Manchester United | Charles McQuillan/GettyImages

El principal requisito pendiente es la obtención de un pasaporte válido de la Unión Europea, indispensable para facilitar su incorporación al Madrid.

Gabriel nació y creció en Inglaterra, es hijo de padre irlandés y está gestionando la ciudadanía chipriota gracias a sus raíces maternas. Ese documento le permitiría cerrar su incorporación a un club de cualquier país miembro de la Unión Europea, incluida España.

El futbolista cumplió 16 años el 6 de octubre, una edad que, de acuerdo con las disposiciones de la FIFA sobre transferencias internacionales de menores, le permite firmar un contrato profesional con un club extranjero bajo las condiciones reglamentarias correspondientes.

En caso de concretarse su llegada al Real Madrid, el United podría recibir entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas, en concepto de compensación por formación establecida por la FIFA.

Se trataría de una cantidad considerablemente inferior al valor que Gabriel podría alcanzar en el futuro. Por ese motivo, Sky Sports informó que los Red Devils podrían tomar medidas legales si el delantero termina incorporándose a otro club.

Por ahora, no existe un acuerdo definitivo entre las partes y las negociaciones podrían extenderse hasta el invierno europeo.