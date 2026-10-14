El record que alcanza Virgil van Dijk con el Liverpool en el partido de Champions League ante el LASK

Virgil van Dijk continúa escribiendo su nombre con letras de oro en el Liverpool. El defensor neerlandés alcanzará esta noche, durante el compromiso de Champions League frente al LASK, la impresionante cifra de 200 partidos ejerciendo como capitán del conjunto inglés, una marca que confirma su importancia dentro del club.

El experimentado zaguero se ha convertido en uno de los grandes referentes del Liverpool durante los últimos años. Su liderazgo, personalidad y regularidad sobre el terreno de juego le han permitido destacarse como una leyenda roja y líder de una generación que en su tiempo lo ganó todo.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27 | Alex Pantling/GettyImages

Con esta nueva aparición portando el brazalete, Virgil alcanzará una cifra reservada para auténticas leyendas de la institución. De acuerdo con los registros históricos, el neerlandés ocupará la octava posición entre los futbolistas que más encuentros han disputado como capitanes del Liverpool a lo largo de su existncia.

Delante del zaguero destacan nombres de la élite como Sami Hyypiä, quien acumuló 204 partidos ejerciendo dicha responsabilidad, y Alex Raisbeck, con 267. También figuran Jordan Henderson, con 268 encuentros, Donald McKinlay, con 293, y Emlyn Hughes, quien alcanzó las 335 apariciones como máximo representante del equipo inglés.

Un escalón superior aparece Ron Yeats, histórico defensor escocés que acumuló 417 partidos como capitán. Sin embargo, el liderato absoluto pertenece a Steven Gerrard, quien ostenta el récord de todos los tiempos con 470 encuentros, reafirmándose como "el eterno capitán".

Liverpool v Real Madrid - UEFA Champions League | Clive Mason/GettyImages

Precisamente, la distancia respecto a Gerrard permite dimensionar el desafío que todavía enfrenta Van Dijk. Incluso alcanzando las 200 capitanías, el neerlandés permanecerá a 270 encuentros del registro establecido por el legendario centrocampista inglés, una diferencia casi imposible de igualar valorando solamente la edad actual de Virgil.

Si bien esta estadística no es menor, el valor de Virgil no se mide solamente por la misma. Su valía como jerarca del Liverpool gira entorno a lo que representa para la institución tanto dentro como fuera de la cancha. Un hombre que en su tiempo fue el mejor del planeta en su posición.