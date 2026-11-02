El superordenador de Opta predice la clasificación de la Premier League 2026/27 tras la victoria del Arsenal

Los antecedentes sugerían que el Arsenal cerraría una semana nefasta este domingo por la tarde, en su visita a Anfield. Los Gunners no ganaban en el mítico estadio del Liverpool desde 2012; en aquel entonces, su actual entrenador, Mikel Arteta, fue titular en el mediocampo y Lukas Podolski abrió el marcador en una victoria por 2-0.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Aunque aún estaba muy presente el recuerdo de la humillación sufrida ante el Fleetwood Town, equipo de la League Two, los Gunners mostraron una precisión serena, propia solo de los campeones. El Liverpool presionó con intensidad tras el gol tempranero de Kai Havertz, pero no logró aprovechar el impulso que generó con el apoyo de la grada de The Kop.

Finalmente, el Arsenal selló una victoria contundente, imponiendo su estilo y desgastando a los Reds mediante una férrea resistencia defensiva. De repente, aquel desastre en Highbury parece haber quedado en una anécdota curiosa, más que en una señal de colapso. Y ahora, tras nueve jornadas, el equipo lidera la clasificación de la Premier League.

Así es como la supercomputadora de Opta proyecta la tabla de la Premier League 2026/27 tras los resultados de este fin de semana.

Una supercomputadora predice el ganador del título de la Premier League 2026/27

Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season Friendly | David Price/GettyImages

Las posibilidades del Arsenal de revalidar el título de la Premier League han aumentado considerablemente después de que, tras la segunda derrota consecutiva del Manchester City, el conjunto londinense lograra una victoria en Anfield. Los actuales campeones tienen ahora más de un 68 % de probabilidades de mantener el título en el norte de Londres, mientras que las opciones del City, sin tener en cuenta una posible deducción de puntos, se han reducido a menos del 19%.

Resulta difícil imaginar quién podría desafiar a los campeones, dado que el Liverpool, otro posible aspirante, fue frenado por los Gunners este domingo. Los Reds se encuentran ya a nueve puntos de distancia y apenas cuentan con un 3% de probabilidades de ganar la liga.

¿Y qué hay del Brighton? Tras su victoria en el Etihad Stadium este sábado, las Gaviotas de Fabian Hürzeler han logrado imponerse a los dos primeros clasificados. Aunque no llegaría al nivel de lo que consiguió el Leicester City, sería, sin duda, un logro extraordinario. Aun así, según los datos de Opta, sus opciones de conquistar el título siguen siendo bastante escasas (6,86%).

Posición prevista / Club Puntos actuales

Puntos previstos Oportunidades de ser campeón 1. Arsenal 24 81.21 68.23% 2. Manchester City 21 71.98 18.86% 3. Brighton 19 66.59 6.86% 4. Liverpool 15 63.21 3.06% 5. Chelsea 16 59.74 1.45%

Una supercomputadora predice la lucha por la Champions League y por evitar el descenso

UEFA Champions League & UEFA Cup Draw | Denis Doyle/GettyImages

Haría falta algo extraordinario para que el Arsenal se quedara fuera de la UEFA Champions League; y, aunque una sombra de incertidumbre se cierne sobre el Manchester City, todo apunta a que también terminará entre los cinco primeros sin mayores dificultades.

El Brighton aún no piensa en el título, pues su prioridad es alcanzar un puesto en la Liga de Campeones. Es el único otro equipo que, según los datos de Opta, cuenta con más de un 50% de probabilidades de clasificarse para la máxima competición continental de clubes. El Liverpool (48,47%) y el Chelsea (31,31%), que necesitaba reaccionar tras su encuentro contra el Manchester United el sábado, también mantienen buenas opciones.

Las posibilidades del United han caído hasta el 1,48 % después de encadenar nueve partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones. Por el contrario, el Tottenham Hotspur atraviesa un buen momento, tras haber sumado tres victorias consecutivas. El equipo de Roberto De Zerbi está ganando solidez, y terminar entre los cinco primeros podría ser perfectamente su objetivo. Sus probabilidades de acceder a la Champions League se sitúan ahora en el 7,52%, una cifra superior a la del Newcastle United (6,73%), el Everton (4,87%) y el Leeds United (4,22%).

El Bournemouth (15,85%) y el Brentford (11,03%), que atraviesan un gran estado de forma, albergan esperanzas reales de clasificarse para la competición por primera vez en su historia. Los Cherries podrían emular lo que hizo el Aston Villa la temporada pasada: lograr la clasificación tras terminar quintos en la máxima categoría y conquistar la UEFA Europa League.

Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Dan Istitene/GettyImages

Los Spurs han logrado alejarse de la lucha por la permanencia tras su reciente mejoría, dejando su lugar al lamentable Manchester United. Situados en el 17º puesto de la clasificación con unos escasos siete puntos, los Red Devils afrontan una situación preocupante: tienen más de un 22% de probabilidades de descender a la segunda categoría.

No obstante, aunque no es algo imposible, resulta poco probable, dado que hay otros equipos que, según los análisis de Opta, se encuentran en una situación más delicada. El caso más crítico es el del Sunderland, colista con cinco puntos, que bien podría ser el próximo equipo en sucumbir durante su segunda temporada consecutiva en la Premier League. Actualmente, es el conjunto con mayor probabilidad de descenso (47,62%), seguido muy de cerca por el Crystal Palace (44,15%).

El Coventry City (37,20%) ha logrado adaptarse, pero, según las previsiones, no tendrá lo suficiente para mantener la categoría. Por su parte, el Ipswich Town (24,20%) y el Hull City (30,03%) pueden encontrar un motivo para el optimismo en el hecho de que, desde la temporada 2010/11, ningún equipo recién ascendido ha descendido si ha logrado sumar al menos 11 puntos en sus primeros nueve partidos.

La clasificación final de la Premier League 2026/27, según Opta

Posición prevista / Club Puntos actuales

Puntos previstos 1. Arsenal 24 81.21 2. Manchester City 21 71.98 3. Brighton 19 66.59 4. Liverpool 15 63.21 5. Chelsea 16 59.74 6. Aston Villa 12 55.39 7. Bournemouth 12 55.10 8. Brentford 14 53.20 9. Tottenham 12 51.20 10. Newcastle 11 50.55 11. Everton 10 49.41 12. Leeds 11 48.69 13. Man. United 7 44.00 14. Fulham 9 43.59 15. Ipswich 11 43.65 16. Hull City 11 41.99 17. Nott. Forest 6 41.67 18. Coventry City 9 40.67 19. Crystal Palace 7 39.48 20. Sunderland 5 38.45

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27