El XI Ideal de la selección mexicana con jugadores del fútbol local

Para poder armar a la selección mexicana, normalmente se opta por traer a los pocos nacionales que militan en el Viejo Continente, pero también se echa mano de varios elementos que se desarrollan en la Liga MX, mas que nada los que ya tienen un pasado con la casaca verde y que pueden aportar experiencia debido a su rodaje.



Los aficionados suelen criticar que se convoca a los mismos una y otra vez, pero, duele decirlo, 'es lo que hay', ya que realmente México no es una potencia e incluso el mismo técnico Rafael Márquez admitió en sus primeras semanas al frente que no contaba con material para poder hacer un equipo que jugara de forma espectacular al estilo del español Pep Guardiola o del argentino Ricardo La Volpe, dos de sus más grandes maestros.



Ahora es tiempo de hacer un ejercicio de cómo sería el Once Ideal de la selección azteca si se armara únicamente con jugadores del fútbol local, sin que haya muchas diferencias a lo habitual.

El XI Ideal de México con jugadores de la Liga MX

1. Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel | Leopoldo Smith/GettyImages

Sí, puede tener sus fallos como pasó en los últimos partidos de México, sin embargo, se mantiene como el guardameta más seguro del campeonato.



El Tala es parte de la defensa menos goleada con sólo 15 dianas en contra tras 16 encuentros, siendo el líder de efectividad bajo los tres palos. Gracias a su buen accionar, Chivas ha sacado puntos que lo tiene calificado a la Liguilla.



Si no es del agrado del resto, se puede hablar del líder de atajadas del torneo, Carlos Acevedo (Santos Laguna), del ya seleccionado nacional Óscar García (León), que vive un gran presente, y de Toño Rodríguez (Tijuana), que ha tenido méritos.

2. Defensa: Israel Reyes

Israel Reyes | Agustin Cuevas/GettyImages

El zaguero del América se mantiene como uno de los elementos más regulares del fútbol mexicano, pues rara vez desentona y da un mal juego.



A ello hay que sumarle que tiene experiencia mundialista tras haber participado en el certamen de este año, sin dejar de lado su facilidad para desempeñarse en otras funciones como lateral derecho o pivote.

3. Defensa: Víctor Guzmán

Víctor Guzmán | Hector Vivas/GettyImages

De fuerte físico, El Toro es alguien que ya está bajo el radar de Rafa Márquez, pues lo convocó la pasada Fecha FIFA, pero esta vez se maneja que no lo llamó para que pudiera estar con Rayados en su juego pendiente contra Querétaro.



No tiene el perfil izquierdo como Chiquete Orozco (Cruz Azul), sin embargo, sabe jugarlo, y aunque no es tan lúcido para jugar con el esférico, te aporta solidez física, recuperación y triunfos en los duelos mano a mano.



La otra opción es Diego Campillo (Chivas), quien está llamado para la presente Fecha FIFA.

4. Lateral izquierdo: Bryan González

Bryan González | Jam Media/GettyImages

Nadie discute que Jesús Gallardo (Toluca) es un gran jugador, ya que cuenta con velocidad, desborde, disparo y pisa continuamente el área rival, no obstante, pensando a futuro, El Cotorro es quien más armas tiene para relevarlo, hablando de la liga local, ya que Mateo Chávez (AZ Alkmaar) también está en el radar.



Para muchos fue injusto que el futbolista rojiblanco no fuera a la Copa del Mundo pasada porque contaba con un perfil muy completo combinando despliegue físico de ida y vuelta, rigor en l amarca y arribo constante en el último tercio. Tampoco se debe olvidar a Omar Campos (Cruz Azul).

5. Lateral derecho: Richard Ledezma

Richard Ledezma | Jam Media/GettyImages

No por nada Chivas tiene la mejor defensa del semestre, pues a pesar de sus tres centrales nominales, sus dos laterales saben bien cómo marcar y cerrarle los espacios a sus rivales.



A diferencia de la pasada campaña, Richy ha bajado un poco su nivel, pero aún así se mantiene en buen forma física porque es un titular inamovible. Sabe muy bien qué hacer con la pelota, tiene amplitud ofensiva y no olvida la tarea de apoyar a la zaga.

6. Pivote: Erik Lira

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Por algo estuvo a nada de cumplir su sueño de jugar en Europa. El capitán de Cruz Azul lleva dos años en gran forma, demostrando sus capacidades en la Copa del Mundo y en cada cotejo del club, que fue campeón el semestre pasado, en parte por su accionar en el mediocampo.



Aporta equilibrio defensivo, coberturas a los laterales y distribuye el balón de forma eficaz y segura al primer pase.



Su relevo hasta ahora sigue siendo Denzell García (Juárez).

7. Mediocentro: Gilberto Mora

Gilberto Mora | NurPhoto/GettyImages

Si hablamos de elementos talentosos, ahí entra el juvenil de Xolos, que en la pasada Copa del Mundo se erigió como el mexicano más joven en jugar dicho torneo, gracias a sus 17 años y 240 días de edad.



Pocos tienen las cualidades y virtudes del centrocampista, quien está llamado a ser un referente del Tricolor por su visión, conducción pegada al pie y capacidad para filtrar balones, ya sea apareciendo como interior o mediapunta. Lamentablemente las lesiones se le han cruzado en el camino.



Un gran revulsivo sería Andrés Montaño (Cruz Azul), con un torneo destacado al ser el mexicano con mayor producción ofensiva directa, con seis goles y cinco asistencias, siendo clave cada que pisa el área.

8. Mediocentro: Santiago Sandoval

Santiago Sandoval | ULISES RUIZ/GettyImages

Lástima que Carlos Rodríguez no brilla en selección como lo hace en Cruz Azul, pues actualmente es el motor creativo del club, el máximo generador de pases clave y asistencias totales con 47 en la fase regular.



Al saber que no pesa del mismo modo con la verde, se vale recurrir a alguien más y ahí alza la mano el canterano de las Chivas, que tiene facilidades para aparecer como extremo, interior, mediapunta y hasta centro delantero. Su perfil es muy dinámico, sabe leer los espacios y a pesar de no ser un ‘9’, tiene cinco goles y una asistencia.

9. Extremo izquierdo: Alexis Vega

Alexis Vega | Agustin Cuevas/GettyImages

En esta posición puede haber mucho debate. Es verdad que el capitán del Toluca tampoco pesa con el jersey azteca, pero tampoco hay otros futbolistas a los cuales apostar, ya que César Huerta (Pumas) y Diego ‘Chicha’ Sánchez (Tigres) no están en su mejor versión.



Esa es la apuesta y aunque es arriesgada, se debe tener fe y creer que por algo lleva seis goles y cuatro asistencias en el semestre.

10. Extremo derecho: Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

A diferencia de la banda izquierda, en la derecha hay mucha sobre población, pero al final, El Piojo sigue siendo quien lidera en cuanto a rendimiento.



Después de su buen Mundial, donde fue el mejor asistidor de México, sigue siendo pieza clave en el Guadalajara, sumando cinco tantos y cinco asistencias, aparte de liderar la generación de peligro de su club.



Las otras opciones van desde Hugo Camberos (Chivas), Diego Laínez (Tigres) e Isaías Violante (América).

11. Delantero: Tahiel Jiménez

Tahiel Jiménez | Jam Media/GettyImages

El hijo del argentino Walter ‘Lorito’ Jiménez no fue contemplado para esta Fecha FIFA porque está viviendo su proceso con la sub-21, pero eso es un grave problema que sólo ocurre en México. Aquí se tiene miedo de abrirle el camino a los jóvenes, pues les quieren dar minutos ya muy grandes.



A pesar de sólo haber jugado seis partidos en el semestre, el romperredes de Santos Laguna suma seis anotaciones y a sus 20 años necesita ir empapándose del fútbol al máximo nivel.



Si bien varios piden a Henry Martín (América), la realidad es que de sus once goles, casi la mitad fueron de penal y al mismo tiempo, la mitad fueron contra dos de los tres peores equipos del campeonato. Tomando todo eso en cuenta, no hay tanto mérito.



Tampoco se debe hacer el feo a Ali Ávila (Querétaro), que a pesar de no estar en un equipo plagado de estrellas como los demás, supo cómo pelear en la tabla de goleo por un momento con sus seis anotaciones hasta que Gallos Blancos se desinfló.