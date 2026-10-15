Endrick pone en duda su futuro en el Real Madrid

El Real Madrid protagonizó una remontada memorable frente a la Roma y se impuso por 4-3 en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Con el marcador 3-1 en contra, José Mourinho recurrió a Endrick y el brasileño respondió con un cabezazo que devolvió la igualdad al encuentro. La remontada se completó en el minuto 90, cuando Antonio Rüdiger conectó otro tiro de esquina y anotó el gol que selló la victoria merengue.

Football Champions League Roma-Real Madrid | Mondadori Portfolio/GettyImages

La actuación del delantero de 20 años tuvo un valor especial por su escasa participación durante la temporada; aún así su ingreso cambió la dinámica ofensiva del conjunto blanco y le permitió demostrar que puede ser una alternativa importante cuando recibe oportunidades.

El brasileño no cierra la puerta a una salida

Después del encuentro, Endrick reconoció que necesita aprovechar cada ocasión para demostrar su capacidad. El brasileño explicó que llevaba mucho tiempo sin jugar y que afrontó su ingreso con la motivación de contribuir al equipo. También destacó el respaldo que recibió de Mourinho, aunque dejó claro que todavía no tiene definido qué sucederá con su futuro.

Consultado sobre la posibilidad de abandonar el Santiago Bernabéu en enero, el futbolista evitó comprometerse con una decisión. Su postura fue clara: está dispuesto a continuar en Madrid si esa es la decisión que se toma, pero tampoco descarta buscar otro destino si las circunstancias lo requieren.

Mourinho quiere retenerlo en el Real Madrid

Las palabras del brasileño contrastan con la postura que había expresado Mourinho antes del compromiso europeo. El entrenador portugués descartó públicamente la posibilidad de una cesión y destacó el potencial del atacante, al que considera un futbolista con capacidad para triunfar en el club.

Sin embargo, la competencia por un lugar en el ataque complica el panorama; Endrick debe disputar minutos con alternativas como Carlos Espí en la posición de centro delantero, además de competir por espacios en las bandas con jugadores como Arda Güler, Yan Diomande y Brahim Díaz.

🚨 José Mourinho: “The clubs interested in Endrick will have to FIGHT WITH ME to sign him”.



“I ADORE Endrick, he has top potential and is very important for us”, told @TNTSportsBR. 🇧🇷 pic.twitter.com/YtYxfcBudM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2026

La experiencia en Francia y el interés de otros clubes

Durante la segunda mitad de la temporada 2025/26, jugó cedido en el Olympique de Lyon, donde registró ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos. Ese rendimiento también contribuyó a mantenerlo en el radar de la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti.

El entrenador italiano advirtió recientemente sobre la importancia de que los jóvenes tengan continuidad para seguir evolucionando. Mientras tanto, la Roma y el AC Milan aparecen entre los clubes vinculados con Endrick de cara a una posible operación.

Por ahora, el gol ante la Roma le permite ganar protagonismo, pero no resuelve su situación deportiva. Los próximos meses serán determinantes para saber si consigue convencer a Mourinho o si finalmente busca en otro equipo los minutos que necesita para consolidarse.