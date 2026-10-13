Endrick toma una decisión sobre su futuro en el Real Madrid

El futuro de Endrick en el Real Madrid parece estar decidido por ahora, ya que el agente del delantero brasileño ha desmentido los rumores de que pudiera abandonar el Santiago Bernabéu en enero, a pesar del gran interés que ha suscitado en otros equipos.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El jugador, de 20 años, pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Lyon, donde marcó ocho goles en 21 partidos. Sin embargo, esta temporada le ha costado tener oportunidades con José Mourinho, ya que solo ha jugado cuatro minutos, lo que ha dado pie a especulaciones sobre una posible nueva salida.

La Roma, el AC Milan y el Manchester United se han visto vinculados al internacional brasileño, que podría verse tentado a buscar minutos en otro club.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

En declaraciones a la publicación italiana Adnkronos, Alan Redmond, director global de fútbol de Roc Nation Sports International, la agencia que representa a Endrick, descartó la posibilidad de una salida inminente.

"En el caso de Endrick, siempre ha dicho que quiere quedarse en el Real Madrid, y estoy convencido de que esta temporada, cuando tenga la oportunidad, marcará muchos goles. Puedo confirmar que hubo mucho interés por él en verano, procedente de varios países, pero su objetivo nunca fue marcharse de España", afirmó Redmond.

"El aspecto económico no es importante; el jugador evalúa el proyecto del club. Estamos hablando de un jugador con las cualidades necesarias para estar en el Real Madrid; solo necesita oportunidades. Endrick llegó tras una cesión en el Lyon y jugó muy bien en Francia; después tuvo algunos problemas, y creo que también fue bastante frustrante para él no estar en su mejor forma física".

"Sin embargo, la idea siempre ha sido quedarse en Madrid. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero, sinceramente, creo que se quedará en el Real Madrid durante mucho tiempo. Esa es mi opinión. No creo que se vaya", añadió Redmond.

Las palabras del representante sugieren que Endrick sigue decidido a dejar huella en el Real Madrid, a pesar de su escasa participación esta temporada. Sin embargo, dado que el joven delantero ya ha demostrado su potencial durante su etapa en Francia, persisten las dudas sobre si quedarse en el Bernabéu es la mejor opción para su desarrollo.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Para un delantero en esta etapa de su carrera, disponer de minutos de juego de forma regular puede ser crucial para que alcance su máximo potencial. Si las oportunidades siguen siendo escasas, otra cesión o incluso una salida definitiva podrían resultar cada vez más atractivas.

Entonces, ¿cómo puede Endrick ganarse un hueco en los planes del Real Madrid? Y si seguir jugando regularmente en el primer equipo sigue estando fuera de su alcance, ¿sería, en última instancia, la mejor decisión para su carrera abandonar el gigante español?

¿Por qué le cuesta tanto a Endrick tener minutos en el Real Madrid?

Endrick ha tenido un comienzo frustrante de la temporada 2026/27 en el Real Madrid, ya que una combinación de problemas de lesiones y la competencia por un puesto en el equipo han limitado sus oportunidades bajo las órdenes de José Mourinho.

El brasileño comenzó la temporada recuperándose de una lesión recurrente en el tendón de la corva, lo que le impidió formar parte de la convocatoria en los cuatro primeros partidos del curso. Durante su ausencia, el joven delantero español Carlos Espí ocupó un lugar en el banquillo, saltando al campo en tres partidos y marcando un gol.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Francisco Macia/GettyImages

Sin embargo, desde que Endrick se recuperó a mediados de septiembre, ninguno de los dos jóvenes ha disfrutado de muchos minutos de juego. Ambos se han quedado en el banquillo en todos los partidos desde entonces, y solo han disputado un encuentro cada uno, entrando como suplentes en los últimos minutos de la victoria por 3-2 ante el Elche.

Endrick saltó al campo por la banda derecha, mientras que Espí entró en su posición preferida de delantero centro y acabó acaparando los titulares al marcar el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

Estadísticas de Endrick vs Espí

LaLiga 2026/27 Endrick Carlos Espí Partidos 1 4 Titular 0 0 Minutos 4 25 Goles 0 2 Asistencias 0 0

Por ahora, Mourinho cuenta con dos jóvenes jugadores en ataque que compiten por tener minutos, pero Espí parece llevar la ventaja como delantero centro, sobre todo teniendo en cuenta su buen estado de forma reciente. Endrick, por su parte, sigue esperando una oportunidad significativa para demostrar su valía.

Eso no significa necesariamente que Mourinho haya perdido la confianza en el brasileño. De hecho, el entrenador del Madrid ya explicó anteriormente por qué decidió mantener a Endrick en el club durante el verano, dando a entender que cree que el joven tiene un futuro prometedor en la capital española.

De hecho, cuando se le preguntó por qué no había permitido que Endrick se marchara de Madrid durante el verano, Mourinho declaró a TNT Brasil: “Por las cualidades que tiene, las posiciones en las que puede jugar... Es un goleador y los equipos necesitan goles. Y, obviamente, tendrá muchas oportunidades de jugar y desarrollarse. Además, en la selección nacional, encontrará a otro seleccionador que realmente pueda ayudarle a desarrollarse”.

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Mourinho también reconoció que Endrick aún no estaba preparado para disputar minutos prolongados, y añadió que “no está en condiciones de jugar más de cinco o diez minutos”.

Esa valoración explica en parte la escasa participación del delantero desde que regresó de su lesión. Sin embargo, dado que las oportunidades siguen siendo escasas y que Espí parece estar por delante de él en la jerarquía del equipo, Endrick tendrá que aprovechar al máximo cada minuto que le den si quiere hacerse un hueco en los planes de Mourinho.

¿Cómo puede Endrick ganarse un hueco en los planes de Mourinho?

Como ya se ha mencionado, Endrick parece seguir formando parte de los planes de Mourinho en el Real Madrid, pero no está claro cuál es exactamente su lugar en el equipo.

Su breve aparición contra el Elche, en la que saltó al campo como extremo derecho, sugiere que jugar por la banda podría ser una opción. Es un puesto que ha ocupado en varias ocasiones tanto con la selección de Brasil como con el Lyon la temporada pasada, lo que significa que tiene la experiencia y la capacidad para desenvolverse allí, aunque no sea su posición preferida.

El problema, sin embargo, es que la competencia en la banda derecha del Madrid es feroz. Yan Diomande, Brahim Díaz y Arda Güler son opciones para Mourinho en esa posición, mientras que Rodrygo también podría volver a entrar en liza una vez que se recupere de su lesión. Abrirse paso en ese grupo no será una tarea fácil.

Irónicamente, sus posibilidades de disputar minutos como delantero centro pueden ser ligeramente mejores, dado que Kylian Mbappé y Espí son los únicos otros 9 de la plantilla. Sin embargo, es prácticamente seguro que Mbappé jugará siempre que esté disponible para los partidos de LaLiga y en la Champions League, lo que deja a Endrick con oportunidades limitadas en las competiciones más importantes.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Eso podría convertir a la Copa del Rey en su mejor oportunidad para sumar minutos en el centro del ataque, sobre todo si se da descanso a Mbappé para que conserve su forma física de cara a partidos más importantes. Aun así, Endrick tendría que competir con Espí por un puesto en el once inicial.

Endrick solo tiene 20 años, y todavía dispone de mucho tiempo para convertirse en el jugador que el Madrid cree que puede llegar a ser. No obstante, sus perspectivas inmediatas parecen inciertas. Puede que Mourinho haya dejado claro que ve un futuro para el brasileño en Madrid, pero retener a un joven delantero con talento en el club servirá de poco si apenas tiene oportunidades de jugar.

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