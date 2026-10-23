¿Fin de la batalla entre el Real Madrid y el Balón de Oro?

La relación entre el Real Madrid y el Balón de Oro parece estar cerca de recuperar la normalidad después de un prolongado periodo de tensiones. El conjunto español tiene previsto regresar a la ceremonia del prestigioso reconocimiento individual, poniendo fin a un distanciamiento que provocó una importante controversia dentro del fútbol internacional.

De acuerdo con información publicada por el diario francés L'Équipe, se espera una numerosa representación del Real Madrid en la cermonia del próximo lunes, que tendrá lugar en Londres. La presencia de varios futbolistas del conjunto merengue supondría un cambio significativo respecto a la postura institucional adoptada durante el último año.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

El origen del conflicto se remonta a la edición en la que Rodri Hernández conquistó el Balón de Oro por encima de Vinicius. Aquella decisión generó un profundo malestar dentro del Real Madrid, que consideraba al atacante brasileño como el principal merecedor del reconocimiento por sus actuaciones deportivas.

La inconformidad fue tan importante que el club decidió ausentarse de la ceremonia, marcando una ruptura pública con los organizadores del galardón, es decir, la revista France Football. La determinación alcanzó tanto a los futbolistas como a los representantes institucionales, convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos alrededor de la entrega del prestigioso premio individual.

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024 | FRANCK FIFE/GettyImages

Desde entonces, las relaciones entre ambas partes permanecieron considerablemente deterioradas, sin señales públicas de una reconciliación definitiva. Sin embargo, el escenario parece haber cambiado durante las últimas semanas. La posibilidad de observar nuevamente a una delegación madridista en la ceremonia representa un acercamiento importante después de aquel enfrentamiento institucional.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la identidad de todos los futbolistas que viajarán a Londres para participar en el evento. Tampoco se ha anunciado un acuerdo formal entre las partes. No obstante, la información procedente de Francia apunta hacia una disposición favorable para recuperar las relaciones institucionales.

De concretarse la asistencia, el próximo lunes marcaría el final de una etapa especialmente complicada entre el Real Madrid y los responsables del Balón de Oro. Más allá de los reconocimientos individuales que puedan entregarse, la presencia del conjunto blanco simbolizaría una reconciliación después de meses de diferencias y desencuentros.

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