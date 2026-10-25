''Fuimos mejores que el Real Madrid'', las polémicas declaraciones de Joao Cancelo tras la derrota del Barcelona

El FC Barcelona llegó a El Clásico de España como el claro favorito para quedarse con los tres puntos. Habían ganado los nueve partidos anteriores en LaLiga, y aunque venían de perder a mitad de semana contra el PSG en la UEFA Champions League, el triunfo sobre el Real Madrid, en el Spotify Camp Nou, aparecía casi como una obligación.

Sin embargo, a veces la pelota gusta sacarle la vuelta a la lógica, la gambetea y escribe historias inesperadas, como la que trazó esta noche, cuando el conjunto blancó derrotó 2-1 al ''implacable'' FC Barcelona, en un duelo en el que, a juicio de Joao Cancelo, los mejores fueron los locales, con todo y que el marcador final dictara lo contrario.

Esto fue lo que dijo Joao Cancelo al término del compromiso:

Fuimos MEJORES que el Real Madrid.



Tuve más oportunidades de gol, pero este es el Real Madrid... Solo necesitan unas pocas oportunidades Joao Cancelo

🚨🗣️ Joao Cancelo: "We were BETTER than Real Madrid."



"We had more chances of goal, but this is Real Madrid... They only need a few chances." pic.twitter.com/BBA1hPAnIK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2026

Si bien es cierto que el fútbol se gana con goles, y que la estadística pasa a segundo término cuando no te encamina hacia la victoria, valdría la pena analizar los números arrojados en El Clásico de España, para así determinar si Joao Cancelo se equivocó o no en sus declaraciones post partido.

Las estadísticas finales del partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Rubro Barcelona Real Madrid Remates 16 9 Remates al arco 6 5 Posesión 63% 37% Pases 643 363 Precisión de los pases 90% 86% Faltas 15 11 Tarjetas amarillas 3 3 Tarjetas rojas 0 0 Posición adelantada 3 3 Tiros de esquina 6 6

Hansi Flick destaca la calidad del Real Madrid

FC Barcelona Press Conference | Europa Press Sports/GettyImages

En una declaración diametralmente opuesta a la rendida por Joao Cancelo, el director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, decidió reconocer a su rival, señalándolo como su mejor oponente, aun y cuando el Real Madrid figura como tercero de la general, un punto por debajo del Atlético de Madrid y a tres unidades de distancia de la escuadra catalana.

Esto fue lo que dijo Hansi Flick al término del compromiso:

Está bastante claro que jugamos contra nuestro mejor oponente.



El Real Madrid tiene una calidad muy alta. Hansi Flick.

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