''Fuimos mejores que el Real Madrid'', las polémicas declaraciones de Joao Cancelo tras la derrota del Barcelona
El FC Barcelona llegó a El Clásico de España como el claro favorito para quedarse con los tres puntos. Habían ganado los nueve partidos anteriores en LaLiga, y aunque venían de perder a mitad de semana contra el PSG en la UEFA Champions League, el triunfo sobre el Real Madrid, en el Spotify Camp Nou, aparecía casi como una obligación.
Sin embargo, a veces la pelota gusta sacarle la vuelta a la lógica, la gambetea y escribe historias inesperadas, como la que trazó esta noche, cuando el conjunto blancó derrotó 2-1 al ''implacable'' FC Barcelona, en un duelo en el que, a juicio de Joao Cancelo, los mejores fueron los locales, con todo y que el marcador final dictara lo contrario.
Esto fue lo que dijo Joao Cancelo al término del compromiso:
Fuimos MEJORES que el Real Madrid.Joao Cancelo
Tuve más oportunidades de gol, pero este es el Real Madrid... Solo necesitan unas pocas oportunidades
Si bien es cierto que el fútbol se gana con goles, y que la estadística pasa a segundo término cuando no te encamina hacia la victoria, valdría la pena analizar los números arrojados en El Clásico de España, para así determinar si Joao Cancelo se equivocó o no en sus declaraciones post partido.
Las estadísticas finales del partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid
Rubro
Barcelona
Real Madrid
Remates
16
9
Remates al arco
6
5
Posesión
63%
37%
Pases
643
363
Precisión de los pases
90%
86%
Faltas
15
11
Tarjetas amarillas
3
3
Tarjetas rojas
0
0
Posición adelantada
3
3
Tiros de esquina
6
6
Hansi Flick destaca la calidad del Real Madrid
En una declaración diametralmente opuesta a la rendida por Joao Cancelo, el director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, decidió reconocer a su rival, señalándolo como su mejor oponente, aun y cuando el Real Madrid figura como tercero de la general, un punto por debajo del Atlético de Madrid y a tres unidades de distancia de la escuadra catalana.
Esto fue lo que dijo Hansi Flick al término del compromiso:
Está bastante claro que jugamos contra nuestro mejor oponente.Hansi Flick.
El Real Madrid tiene una calidad muy alta.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.