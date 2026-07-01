La posible alineación titular de Suiza para enfrentar a Argelia

Suiza sueña en grande después de lograr la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial invicta. Ahora tocará viajar a Vancouver para enfrentar a Argelia, que viene de clasificarse como una de las mejores terceras luego del empate contra Austria el sábado, en un partido parejo y con muchísimos goles. Los africanos no se la van a hacer fácil a los helvéticos, sobre todo después de haber conseguido el boleto de una manera tan límite.

La posible alineación de Suiza

Dan Ndoye, Suiza | Soccrates Images/GettyImages

POR: Gregor Kobel - Suiza tuvo un recambio de arquero luego del retiro del histórico Yann Sommer. Ahora, Kobel tiene la responsabilidad de estar a la altura y, por ahora, demostró que llegó para quedarse. Ahora, en fase eliminatoria, existe la posibilidad de que gran parte del partido recaiga sobre el.

LD: Silvan Widmer - El puesto de lateral en la selección helvética es uno complicado... y rotativo. Para enfrentar a Argelia, todo indicaría que ese lugar será ocupado por Widmer, que cumple con una serie de caracteristicas que el DT valora. El defensor tiene buen criterio para elegir cuándo subir a colaborar en el ataque y cuándo quedarse a evitar el ingreso de los rivales.

DFC: Manuel Akanji - El central del Inter de Milán hace notar su jerarquía y experiencia. Desde su lugar, anticipa mucho y le da a la Nati una salida diferente, más controlada para poder asegurarse la posesión de la pelota.

DFC: Nico Elvedi - Es la barrera de Suiza. Contra Canadá los salvó más de una vez evitando los intentos de Jonathan David de ampliar el marcador. Asume el protagonismo en los momentos más complicados del equipo.

LI: Ricardo Rodríguez - Para el lado izquierdo de la defensa, prevalece la experiencia. Rodríguez sabe que ya no le hace falta correr por toda la cancha para influir en el juego. A veces, le basta solamente con un pase filtrado para romper líneas y mejorar el ritmo del partido.

MC: Remo Freuler - Es el socio de Granit Xhaka en el mediocampo, aunque a veces quede un poco relegado al lado del capitán. Freuler es el tipo de jugador del cual se nota su ausencia, porque está mcuhas veces en las tareas que nadie quiere hacer, como la distribución de la pelota o el juego más quieto.

MC: Granit Xhaka - El capitán no tuvo la regularidad de siempre en este Mundial. Contra Bosnia mostró su buen nivel, donde manejó todo y terminó premiándose gol de penal. Contra Canadá, en cambio, se vio más sobrepasado por la situación donde le costó imponer su estilo propio.

MP: Johan Manzambi - Es la joya de Suiza y ya hay más de un club de élite consultando por el mediocampista. Contra Bosnia entró a los 71' y a los 74' ya había marcado, terminando el partido con un doblete y después ante Canadá asistió en el primero y marcó el segundo. A los 20 años quiere hacer que este Mundial sea suyo.

ED: Dan Ndoye - Ndoye tiene toda la potencia que necesita un delantero... el tema es que está enemistado con el último toque. Contra Qatar desperdició un montón de oportunidades, y todavía tiene la deuda con el gol. Pero si recupera confianza y tiene la posibilidad, puede generarle problemas a Argelia.

DC: Breel Embolo - Otro problema a ajustar en el ataque suizo es Embolo. Si bien no es el tipo de centrodelantero que vive para el gol, los helvéticos tendrían las de ganar si afina la definición. No le quita mérito, porque lo compensa al participar en jugadas que cambian el partido.

EI: Rubén Vargas - El del Sevilla tiene un fútbol diferente. Por ahi está un poco desaparecido en largos tramos de los encuentros, pero cuando le llega la pelota a los pies se las rebusca para generar algun peligro. Hizo gol contra Bosnia y después ante Canadá, asi que confianza tiene de sobra para estos dieciseisavos.

Así se vería la formación de Suiza (4-2-1-3)

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez

Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka

Mediapunta: Johan Manzambi

Delanteros: Dan Ndoye, Breel Embolo, Rubén Vargas

Así se vería la formación de Argelia (4-3-3)

Riyad Mahrez, Argelia | Icon Sportswire/GettyImages

Portero: Oussama Benbot

Defensas: Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri

Mediocampistas: Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza

Delanteros: Fares Chaïbi, Amine Gouiri, Riyad Mahrez

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