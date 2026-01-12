Última hora: Xabi Alonso deja de ser el entrenador del Real Madrid

Se acabó lo que se daba. Para sorpresa de todos, el Real Madrid le puso fin al ciclo de Xabi Alonso, quien firmó al principio de la campaña 2025/26.



El tolosarra deja de ser el entrenador merengue con efecto inmediato. Rápidamente, el club informó que Álvaro Arbeloa tomará las riendas del equipo.

El comunicado del club de la capital de España indica:

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Atletico de Madrid v Real Madrid: Spanish Super Cup preview | NurPhoto/GettyImages

Los números del Xabi con el Real Madrid

El ex entrenador del Bayer Leverkusen dejó las siguientes estadísticas: 28 partidos dirigidos, 20 victorias, tres empates y cinco derrotas.

A pesar de que los números le favorecen y parecen ser buenos, las críticas vienen de la formas. Constantes polémicas con estrellas del club como Vinícius Jr. y forma de juego poco atractiva para la afición parecen ser las causas de su salida.