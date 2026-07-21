10 estrellas del Mundial a seguir en el mercado de fichajes

El Mundial de 2026 fue emocionante, pero ahora es momento de volver al fútbol de clubes y al torbellino que es el mercado de fichajes.

Muchos jugadores que brillaron este verano utilizaron el torneo como escaparate: la oportunidad de mostrar su talento en el escenario más grande ante la mayor audiencia imaginable. Y muchos hicieron un excelente trabajo elevando su precio.

Aquí tienes 10 jugadores cuyas actuaciones en el Mundial podrían inspirar grandes fichajes a nivel de clubes.

10. Ayyoub Bouaddi

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Club actual: Lille

Quizás no haya mejor punto de partida que el centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi.



Los clubes de toda Europa llevan tiempo siguiendo a este joven de 18 años, y se intuía que el interés por su fichaje comenzaría a surgir este verano, independientemente de su actuación en el Mundial, que solo ha servido para elevar su precio hasta cerca de los 114 millones de dólares.

9. Michael Olise

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

Club actual: Bayern de Múnich

Probablemente no necesitabas el Mundial para conocer al delantero del Bayern de Múnich, Michael Olise, quien llegó al torneo tras una temporada victoriosa en la Bundesliga, donde anotó 22 goles y dio 31 asistencias.



El Real Madrid sueña con reunir a Olise con su compañero de selección, Kylian Mbappé, y su interés se ha intensificado tras un Mundial en el que Olise batió el récord de Pelé de mayor número de asistencias en un solo torneo, con siete.



Si bien el Madrid podría estar aún más interesado en Olise, su actuación en el Mundial habrá reforzado el deseo del Bayern de retenerlo. Si este traspaso se concreta, podríamos estar ante un nuevo récord histórico.

8. Orlando Gill

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Club actual: San Lorenzo

Nadie aprovechó mejor la atención del Mundial que el portero paraguayo Orlando Gill.



Tras atajar dos penaltis en la victoria contra Alemania y ofrecer una actuación estelar en la dolorosa derrota ante Francia en octavos de final, el legado de Gill ya estaba asegurado, acaparando todas las miradas y ganándose un puesto en el once ideal del Mundial de Sports Illustrated. Nada mal para un jugador de 26 años que todavía jugaba en la reserva en diciembre de 2024.



El Manchester United es el club más conocido que se ha relacionado con Gill, pero también se ha mencionado al Aston Villa, al Ipswich Town y al Nottingham Forest como pretendientes de un jugador cuya cláusula de rescisión ronda los 7 millones de dólares.

7. Yan Diomande

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Club actual: RB Leipzig

Yan Diomande cuenta con numerosos pretendientes de renombre. El extremo del RB Leipzig tiene admiradores en el Arsenal y el Liverpool, pero es el Paris Saint-Germain quien se ha asegurado su preferencia en una transferencia que podría rondar los 114 millones de dólares.



Diomande demostró por qué ese precio es razonable con una serie de actuaciones impresionantes con Costa de Marfil, destacando contra Ecuador y rindiendo a un gran nivel en los partidos contra Alemania y Francia.



Se espera que las negociaciones entre el PSG y el Leipzig continúen en las próximas semanas, mientras sus admiradores ingleses esperan una posible oportunidad para convencer a Diomande.

6. Gilberto Mora

Mexico v England -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Club actual: Xolos de Tijuana

El mediocampista de la selección mexicana fue el futbolista más joven en disputar el Mundial 2026. Javier Aguirre le tuvo confianza al volante de 17 años y este respondió con un sorprendente desempeño, especialmente en el partido de 16avos de final ante Ecuador. Desde antes de la Copa del Mundo, 'Morita' comenzó a ser seguido muy de cerca por ojeadores de grandes clubes europeos, por lo que se espera que el jugador azteca pueda emigrar en este mercado de verano. Parece cuestión de tiempo para que Rafaela Pimenta, su representante, le encuentre acomodo.

5. Aymeric Laporte

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Club actual: Athletic Club

El Mundial ha vuelto a poner a Aymeric Laporte en el centro de atención mundial después de que su decisión de cambiar el Manchester City por Arabia Saudí en 2023 pareciera indicar el declive de su carrera.



Laporte, nacido en Francia pero que eligió representar a España, regresó al Athletic Club en el verano de 2025 para preparar una gran actuación en el Mundial de este año. Teniendo en cuenta que jugó todos los minutos del triunfo de su selección, sin duda fue una decisión acertada.



Con tan solo 32 años, la carrera de Laporte aún tiene mucho que ofrecer. Se rumorea que podría protagonizar un último fichaje estrella en clubes como el Barcelona o el Real Madrid, aunque su vínculo con el Athletic podría ser difícil de romper.

4. Folarin Balogun

United States v Senegal - International Friendly | Jamie Squire/GettyImages

Club actual: AS Monaco

Con tres goles y una asistencia en sus tres primeros partidos este verano, Folarin Balogun parecía estar teniendo un torneo memorable. Tiene un lugar en la historia de la Copa del Mundo, pero, desafortunadamente para el delantero de la selección estadounidense, es uno que no deseaba ni merecía.



Una tarjeta roja accidental en los dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina dio inicio a una polémica saga en la que el presidente Trump y la Casa Blanca incluso apelaron en privado ante la FIFA. El organismo rector del fútbol, ​​a pesar de haber confirmado los detalles de una suspensión de un partido, finalmente suspendió el castigo, colocando a Balogun en el centro de una de las mayores controversias en la historia de la Copa del Mundo.



Balogun no es un teórico de la conspiración, es simplemente un goleador, y uno bastante bueno, por cierto. Un traspaso este verano fuera del Mónaco parece cada vez más probable, y el jugador de 25 años disfrutará la oportunidad de dejar atrás este pasado indeseado y volver a marcar goles.

3. Cristian Romero

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Club actual: Tottenham Hotspur

El 'Cuti' Romero que juega para Argentina y el 'Cuti' Romero que juega para el Tottenham podrían ser jugadores completamente distintos.



A nivel de clubes, se espera que la reiterada falta de disciplina provoque la salida de Romero este verano. Esa reputación normalmente bastaría para ahuyentar a los grandes clubes interesados, pero quienes presenciaron su camino a la final del Mundial con Argentina ya habrán olvidado sus preocupaciones.



Algunos de los clubes más importantes de Europa ya se han posicionado en la puja por el fichaje de Romero. Puede que los Spurs estén frustrados por cómo se han desarrollado los acontecimientos, pero al menos podrían exigir un poco más de dinero.

2. Andreas Schjelderup

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Club actual: Benfica

Andreas Schjelderup, quien cumplió 22 años en junio, es un jugador que los ojeadores conocen bien. El extremo del Benfica lleva años siendo considerado una gran promesa y, tras un breve bajón en su carrera, ha alcanzado su mejor nivel en los últimos 12 meses.



Destacar en una selección noruega que también cuenta con superestrellas indiscutibles como Erling Haaland y Martin Ødegaard es una tarea difícil, pero Schjelderup la ha afrontado con entusiasmo. Tres asistencias —dos contra Brasil y una contra Francia— y un golazo en la derrota de cuartos de final contra Inglaterra demostraron que puede rendir al máximo nivel.



Los equipos están prestando mucha atención a un jugador cuyo contrato finaliza en tan solo dos años. Schjelderup es un jugador en ascenso y la oportunidad de ficharlo nunca ha sido mejor que este verano.

1. Vozinha

Argentina v Cape Verde -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Club actual: Agente libre



Cerramos con la historia más inspiradora del verano. El portero de Cabo Verde, Vozinha, tiene 40 años y vio expirar su contrato con el Chaves, equipo de la segunda división portuguesa, cuatro días después de mantener su portería a cero por segunda vez en el Mundial.



Una actuación especialmente heroica en el empate 0-0 de Cabo Verde contra la eventual campeona, España, catapultó a Vozinha a la fama viral de la noche a la mañana. Tras la final del domingo, su página de Instagram supera los 29 millones de seguidores.



Han surgido rumores que lo vinculan con el Inter de Miami, y Vozinha cuenta con numerosas ofertas de equipos de primer nivel en toda Sudamérica, lo que le permite tener una última oportunidad en una carrera que ha alcanzado su punto álgido justo en su ocaso.