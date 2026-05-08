10 futbolistas que Chivas debe de tener en la mira para el mercado de fichajes del Apertura 2026

Las Chivas están pasando por un trago amargo en estos momentos, ya que después de haber tenido una muy buen fase regular en el Clausura 2026, de la Liga MX, su historia en la Liguilla pareciera que está llegando a su fin.



Debido al tema de la larga concentración de la selección mexicana deseada por el técnico Javier Aguirre, el Rebaño Sagrado tuvo que ceder a cinco de sus elementos, cuatro de ellos titulares indiscutibles, es decir, Armando González, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Luis Romo y Brian Gutiérrez, aparte llegaron las lamentables lesiones que alejaron a Daniel Aguirre y Hugo Camberos del primer partido frente a Tigres en los cuartos de final de Ida, juego que se perdió 3-1.



Y aunque el equipo tapatío cuenta con más jugadores de jerarquía, deberá estar preparado para vivir situaciones similares en el futuro, así que debe armar una plantilla todavía más competitiva pensando en el Apertura 2026.



Independientemente del posible retorno de Luis Rey, Diego Ochoa y otros más, así como las posibles incorporaciones de Carlos Soldati, Vladmir Moragrega y más desde el Tapatío, aquí hay diez futbolistas que el Guadalajara debe tener en la mira para el mercado de fichajes:

1. Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

El centrocampista ha encontrado su mejor versión vistiendo la casaca de los Pumas, tanto que Santos Laguna está dispuesto a cortar el préstamo hasta diciembre para recuperarlo de forma inmediata.



El sinaloense se ha encargado de echarse al hombro al equipo, siendo la guía del mediocampo, además de contar con buena pegada y buen toque, siendo titular en 14 de los 17 cotejos, sumado a que puede desempeñarse como extremo por ambas bandas. En el pasado estuvo en la mira del Rebaño, del América y otros más.



Su costo sería súper alto, pero si quieres un equipo fuerte debes desembolsar sin pensarlo.

2. Amaury Morales

Amaury Morales | Jam Media/GettyImages

Si hay un jugador talentoso desperdiciado, ese es el capitalino del Cruz Azul, quien no recibe los minutos que quisiera, tal vez, debido a su juventud.



Sin embargo, el mediocampista y extremo de 20 años ya ha demostrado su valía cuando le brindan la oportunidad, así como en el Mundial sub-20 de Chile 2025. Con su desborde, juventud y velocidad quedaría acorde a la filosofía rojiblanca.

3. Elías Montiel

Elías Montiel | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Otro mediocampista más que comprobado en el fútbol mexicano, contando también con la ventaja de ser joven.



El capitán de México en el Mundial sub-20 del 2025 es una pieza clave en el esquema del Pachuca, aparte ya tiene pretendientes debido a que desde su aparición en el máximo circuito destacó por sus cualidades.



La meta de los Tuzos es venderlo a Europa y la única forma de dejarlo salir de la Bella Airosa es que se haga una muy jugosa oferta.



No estaría mal darle seguimiento y tratar de hacerse con él, ya que hacen falta gente creativa en el mediocampo, sin olvidar que sería una buena pieza en caso de que Brian Gutiérrez realmente emigre al Viejo Continente.

4. Alexéi Domínguez

Alexéi Domínguez | Leopoldo Smith/GettyImages

Otro jugador de Pachuca que tiene muchas cualidades llamativas y que no quedaría mal.



El mundialista sub-20 se desarrolla como extremo derecho, por lo que podría ser un buen relevo para El Piojo Alvarado, además que generaría mayor competencia interna con Hugo Camberos.



No tiene miedo de encarar frente a frente al rival, sabe muy bien como desequilibrar a los defensores y tiene buena pegada. Si se le sabe llevar correctamente podría ser un arma peligrosa.

5. Everardo López

Everardo López | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La parte baja de Chivas mejoró bastante a diferencia de campeonatos pasados, sin embargo, se debe apuntalar la zona porque ahora que Luis Romo y Dani Aguirre no están, sumado a la poca confianza del técnico en Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda, se necesitan más hombres que ejerzan en la central.



El juvenil del Toluca quedó fuera de la convocatoria del Vasco Aguirre, pero fue parte del proceso y no es para menos, ya que ha tenido un gran crecimiento bajo el mando del argentino Antonio Mohamed.

6. Kevin Castañeda

Kevin Castañeda | Francisco Vega/GettyImages

Tal como lo hizo el argentino Matías Almeyda, el técnico uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu ha demostrado que tiene una amplia confianza en los mexicanos, tanto que después del Guadalajara los Canes Aztecas fueron los que más apostaron por el talento nacional en el semestre.



Uno de sus mejores jugadores en el último año ha sido el tapatío, que participó en todos los duelos del semestre aportando siete tantos pese a no ser delantero. Cuando el mediocentro no está dentro de la cancha se nota, tanto que Xolos se debilita.



Su capacidad para recorrer todo el mediocampo y ser el que inicia las jugadas son dignas de aplausos. Chivas debería acercarse para convencerlo, ya que también es del gusto del odiado rival América.

7. Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Al pivote parece que le espera un futuro prometedor, ya que ha brillado con creces en Bravos de Juárez, llamando la atención del técnico nacional, que lo llegó a convocar y que lo puso en su lista de sparrings para la concentración en el CAR.



Tal como se mencionó anteriormente, hacen falta más jugadores de buenas características en el mediocampo y sería una contratación acertada. Ya lleva más de cien partidos con los fronterizos y hasta es puesto en Europa, pero si se mantuviera en México hay otros equipos detrás de su fichaje, incluido el América.



Chivas no puede darse el lujo de ver como su acérrimo rival se lo quita.

8. Eduardo Águila

Eduardo Águila | Azael Rodriguez/GettyImages

Otra opción agradable para la central. El zaguero ha destacado con el San Luis, lo que lo llevó a ser parte del proceso del Tricolor y ahora está como sparring en la concentración del CAR.



Desde el mercado pasado se asoció al de Ocotlán con el Rebaño, pero al final no hubo nada, sin embargo es un hecho que la mirada sigue puesta en su posible contratación.



El jalisciense puede perfilarse en la defensa tanto por derecha como por izquierda y alguna vez fue el central con más duelos ganados en el mano a mano. Obviamente, los Tuneros lo tienen blindado.

9. Iván Tona

Iván Tona | Simon Barber/GettyImages

El nacido en Hermosillo es otro de los destacados de Xolos de Tijuana, que sólo se perdió un partido de la fase regular y fue por una suspensión.



A diferencia de Kevin Castañeda, el trabajo del sonorense es más rudo, ya que se encarga de la recuperación del esférico, realizando un mayor recorrido en el campo.



Su principal tarea es la de pivote, pero tampoco le hace el feo a ser mediocentro y hasta extremo por izquierda. Sería algo similar a lo que ofrece Rubén González y de esos futbolistas hacen falta en el redil.

10. Alfonso Alvarado

Alfonso Alvarado | Leopoldo Smith/GettyImages

Por ahora en el eje del ataque están La Hormiga González, Ángel ‘El Cuate’ Sepúlveda y Ricardo Marín, pero el primero podría marcharse si tiene una buena Copa del Mundo, el segundo es un veterano que batalla mucho con las lesiones y el tercero, no tiene las características de los dos primeros.



Es sabido que no hay muchos ‘9’ de calidad en el fútbol mexicano, pero El Plátano, junto a Ali Ávila de Querétaro, sería el que más queda acorde a las filosofía rojiblanca de jóvenes que tocan en breve y avanzan. Con 26 años, el hombre de León todavía tiene lo necesario para ser un buen relevo.