10 futbolistas que pasarán a ser agentes libres en el verano de 2026

Fichar a un jugador de élite sin pagar traspaso es lo más parecido a tocar la lotería. Aunque los clubes sigan afrontando salarios elevados y primas de fichaje, evitar desembolsos millonarios se ha convertido en un lujo estratégico. La historia reciente lo demuestra: Robert Lewandowski llegó gratis al Bayern en 2014, Andrea Pirlo cambió Milán por Turín sin coste en 2011 y, más recientemente, Kylian Mbappé cumplió su destino en el Real Madrid en 2024.

Con la temporada 2025-26 entrando en su tramo decisivo, los despachos ya miran al futuro. Estos son los 10 mejores jugadores que acabarán contrato en 2026, ordenados de menor a mayor impacto potencial.

1. Marc Guéhi

Crystal Palace v Fulham - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Marc Guéhi encabeza esta lista por méritos propios. Estuvo muy cerca de fichar por el Liverpool en el verano de 2025 y, con contrato hasta junio de 2026, su salida del Crystal Palace parece inevitable. Guéhi es uno de los centrales más completos del fútbol europeo. Seguro bajo presión, excelente con el balón y con una lectura del juego sobresaliente, aporta una dimensión extra al iniciar jugadas desde atrás e incluso incorporándose al centro del campo. Quien consiga su fichaje se llevará una auténtica joya defensiva para la próxima década.

2. Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic of Juventus seen in action during the Serie A... | SOPA Images/GettyImages

En un mercado falto de grandes delanteros, Dusan Vlahovic sobresale como una oportunidad excepcional. Su etapa en la Juventus ha sido irregular, marcada por cambios de entrenador y un entorno inestable. Aun así, el serbio sigue marcando goles. Potente, con una derecha letal y capacidad para decidir partidos por sí solo, sigue siendo una pesadilla para cualquier defensa. Con solo 25 años, su próximo club podría ser el escenario ideal para explotar todo su potencial.

3. Dayot Upamecano

FC Bayern Munich vs Sporting CP - Champions League | NurPhoto/GettyImages

El Bayern quiere renovarlo, pero Dayot Upamecano aún no ha dado el sí. Y mientras tanto, los gigantes de Europa toman nota. Central poderoso, rápido y dominante en el juego aéreo, ha pulido notablemente su salida de balón, convirtiendo una antigua debilidad en una fortaleza. PSG, Chelsea y especialmente el Real Madrid siguen su situación. Fichar gratis a un central de este nivel es una oportunidad que pocos dejarán pasar.

4. Mike Maignan

AC Milan v Hellas Verona FC - Serie A | Claudio Villa/GettyImages

Mike Maignan estuvo a un paso de fichar por el Chelsea, pero la operación se frustró y el francés continúa en el Milan con su contrato a punto de expirar. Considerado uno de los mejores porteros del mundo, su porcentaje de porterías a cero ronda el 40%, una cifra de élite absoluta. Campeón de liga en Francia y en Italia, destaca por sus reflejos, su dominio del área y su extraordinaria salida de balón. Un guardameta total que será una de las grandes gangas del mercado.

5. Rúben Neves

Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El paso de Rúben Neves por Arabia Saudí parece tener fecha de caducidad. Tras su sorprendente salida del Wolverhampton en 2023, el portugués ha demostrado que sigue siendo un centrocampista de élite. Con casi 30 años, su regreso a Europa parece inevitable. Conserva su visión de juego, su liderazgo y ese disparo lejano devastador que lo hizo famoso. Clubes como el Manchester United siguen su situación de cerca, conscientes de que fichar a Neves gratis sería un golpe maestro.

6. Bernardo Silva

Manchester City v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Pep Guardiola lo ha definido como uno de los mejores jugadores que ha entrenado, y no es para menos. Bernardo Silva ha sido un engranaje esencial en la era dorada del Manchester City. Sin embargo, con el club inmerso en una transición generacional, su etapa en el Etihad parece llegar a su fin. El portugués sigue siendo un futbolista diferencial: inteligente, técnico, incansable y decisivo en espacios reducidos. Aunque suena con fuerza un regreso al Benfica, su condición de agente libre lo convierte en una oportunidad de oro para cualquier gigante europeo.

7. Julian Brandt

Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

A menudo infravalorado por la abundancia de talento ofensivo alemán, Julian Brandt lleva una década rindiendo a gran nivel tanto en Leverkusen como en Dortmund. Mediapunta elegante y creativo, capaz de romper defensas con un solo gesto técnico, su contrato finaliza en junio y su rol ha perdido peso bajo Niko Kovač. Este contexto abre la puerta a un nuevo comienzo, ya sea en la Bundesliga o, por fin, en la Premier League, donde su perfil encajaría a la perfección.

8. Leon Goretzka

1. FC Heidenheim 1846 v FC Bayern München - Bundesliga | A. Scheuber/GettyImages

El ciclo de Leon Goretzka en el Bayern parece acercarse a su fin. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el internacional alemán ha perdido protagonismo, y con solo seis meses de contrato por delante, su continuidad es una incógnita. Goretzka representa el perfil de centrocampista total: físico dominante, llegada al área, experiencia en grandes noches europeas y una mentalidad profesional intachable. Comparado a menudo con Michael Ballack, no sería extraño verlo seguir un camino similar y probar suerte en la Premier League al final de su etapa en Alemania.

9. Quinten Timber

Feyenoord Rotterdam v FC Twente '65 - Eredivisie | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Mientras su hermano Jurriën se consolida en el Arsenal, Quinten Timber ha crecido sin hacer ruido en el Feyenoord como uno de los centrocampistas más completos de la Eredivisie. Box-to-box incansable, combina agresividad defensiva con inteligencia táctica y una notable capacidad para conducir y romper líneas. Su contrato expira este verano y todo apunta a que dará el salto a una gran liga, con clubes como Bayer Leverkusen, Nápoles o Borussia Dortmund atentos a su situación.

10. Harry Wilson

Fulham v Liverpool - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

La zurda de Harry Wilson es puro arte. En una Premier League repleta de talento ofensivo, pocas piernas izquierdas generan tanto peligro como la del galés. Especialista en faltas directas, voleas medidas y pases filtrados quirúrgicos, Wilson se ha convertido en una pieza clave del Fulham. Su capacidad para decidir partidos desde la media distancia o con un último pase lo hace invaluable… y precisamente por eso su futuro en Craven Cottage está en duda. Con su contrato llegando a su fin, su magia podría cambiar pronto de escenario.