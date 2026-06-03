10 momentos icónicos en la historia de los Mundiales

Nadie sabe lo que el Mundial 2026 nos tiene preparado, pero seguramente haya al menos un momento que quede grabado en la historia de las Copas del Mundo. Este torneo reúne a las mejores selecciones del mundo y prácticamente ningún ciudadano del planeta está exento de saber lo que sucede en esos estadios durante un mes en el que el tiempo se detiene y la historia se escribe.

A continuación, diez momentos icónicos de la historia de los Mundiales ordenados de manera cronológica.

1. El Maracanazo - Brasil 1950

SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASED | STAFF/GettyImages

En 1950 volvieron los mundiales luego de la Segunda Guerra Mundial y los sudamericanos fueron protagonistas en Brasil, con una final entre los locales y Uruguay.



La leyenda cuenta que casi 150.000 brasileños fueron testigos de la definición en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, y el triunfo uruguayo por 2-1.



Friaça había abierto el marcador en favor local, pero Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia le dieron su segunda, y por ahora última, copa a la Celeste.

2. El gol fantasma - Inglaterra 1966

England Geoff Hurst, 1966 World Cup Final | Tony Triolo/GettyImages

La gran final del Mundial 1966 no estuvo exenta de polémicas: Geoff Hurst "anotó" un gol fantasma, ya que el balón nunca ingresó en su totalidad al arco defendido por Hans Tilkowski.



El histórico Hurst se despachó con un hattrick y Martin Peters anotó el restante para el triunfo 4-2 de Inglaterra sobre Alemania Federal, siendo esta la única consagración de los Tres Leones hasta el momento.

3. Italia 4-3 Alemania - México 1970

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El Mundial 1970 fue muy bien jugado: Brasil se consagró campeona con un equipo plagado de figuras de la talla de Pelé, Tostao, Gerson, Jairzinho y Rivelino, mientras que otras selecciones aportaron jugadores como Teófilo Cubillas y Bobby Charlton.



Dos equipos gigantes como Italia y Alemania se vieron las caras en semifinales y dejaron, probablemente, uno de los mejores partidos de la historia: la Nazionale le ganó a Die Mannschaft por 4-3, con cinco goles anotados durante una prórroga para el infarto.



Roberto Boninsegna, Tarcisio Burgnich, Luigi Riva y Gianni Rivera fueron los héroes italianos anotando los goles. Para los teutones marcaron Karl-Heinz Schnellinger y el histórico Gerd Müller, por duplicado.

4. Argentina 2-1 Inglaterra - México 1986

TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENG | STAFF/GettyImages

Argentina acudió a México 1986 con la herida de la guerra de Malvinas abierta, y el partido contra Inglaterra estuvo rodeado del ambiente bélico que había existido entre estas dos naciones tan solo cuatro años antes.



En esa oportunidad, el Estadio Azteca fue testigo de la consagración de Diego Armando Maradona. El primer gol contra los ingleses fue con la mano, mientras que el segundo fue una obra de arte que podría ser la representación futbolística de las pinturas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, con el pie izquierdo de Diego como pincel.



El 10 bajito de Villa Fiorito bajó del poster para entrar en la estampita. De enganche a deidad. De futbolista al más polémico e imperfecto de los dioses.

5. El doping de Maradona - Estados Unidos 1994

Maradona's last international match | Michael Kunkel/GettyImages

La caída del ídolo fue extremadamente fuerte: tras ubicarse en la cima del mundo, Diego Armando Maradona descendió al último círculo del inferno por su prueba positiva de dopaje luego del partido ante Nigeria en la fase de grupos de Estados Unidos 1994.



El equipo argentino, que se perfilaba para campeón, se desdibujó sin su 10 y fue eliminado por Rumania en octavos de final.

6. El penal de Baggio - Estados Unidos 1994

FIFA World Cup | Mark Leech/Offside/GettyImages

La final del 1994 fue histórica por ser la primera en definirse desde la tanda de penales, y el antihéroe de aquella tarde en el Rose Bowl fue Roberto Baggio.



El 10 italiano, dueño de una técnica exquisita, tiró su penal por arriba del travesaño y le dio la consagración a Brasil por cuarta vez en su historia. "El silencio invadió todas las casas de Italia", reza un famoso video sobre lo sucedido.

7. El cabezazo de Zidane - Alemania 2006

France v Italy - FIFA World Cup Final 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

La brillante carrera de Zinedine Zidane terminó de la peor manera. En el tiempo regular había adelantado a Francia con un gol de penal, mientras que en la prórroga escribió la página más oscura de su historia dándole un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi tras un entredicho.



El argentino Horacio Elizondo no lo vio, pero el español Luis Medina Cantalejo, que era el cuarto árbitro, lo anotició de la situación vía intercomunicador. Confiando en él, el colegiado le mostró la roja directa al 10 francés.

8. El gol de Iniesta - Sudáfrica 2010

Spain v Netherlands - FIFA World Cup Final 2010 | Simon M Bruty/GettyImages

Sudáfrica 2010 fue un hito en sí mismo, ya que era el primer mundial celebrado en África y contó con diversos factores que lo volvieron inolvidable como sus canciones y su indomable Jabulani.



En la final, Andrés Iniesta marcó el gol para la primera estrella española y se lo dedicó al fallecido Dani Jarque. Un cierre de película para una generación brillante.

9. Brasil 1-7 Alemania - Brasil 2014

World Cup 2014 - Brazil - Germany | picture alliance/GettyImages

Si bien no era la mejor de las selecciones, nada los preparó para esto: Brasil llegó a las semifinales de su mundial 2014 a los golpes, ya sin Neymar por una lesión en la columna. Alemania, que a la postre fue campeón del mundo, no tuvo piedad e hizo tronar los cimientos del Mineirao de Belo Horizonte con una goleada 7-1 que todavía cala hondo en los corazones verdeamarelos. Brasil no volvió a ser la misma.

10. La salvada del Dibu - Qatar 2022

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Buda Mendes/GettyImages

Argentina había jugado 70 minutos de un fútbol intachable y generó que Didier Deschamps, por ejemplo, tenga que meter dos cambios antes del entretiempo. Cuando todo parecía que la gloria viajaba a Buenos Aires, Kylian Mbappé frotó la lámpara y mandó el partido a la prórroga.



El suplementario no estuvo al margen de las emociones, con un gol de Leo Messi para ilusionar y un tanto de penal del 10 del Real Madrid para enviar la final a la tanda de penales. Esta serie no hubiera existido si no hubiera sido por Emiliano Martínez, que en minuto 123 le tapó con la pierna un mano a mano a Randal Kolo Muani para salvar las aspiraciones albicelestes.



La imagen del Dibu atajando este remate se convirtió en tatuaje, mural y estatua.

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