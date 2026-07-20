Con la merecida consagración de España tras la victoria ante Argentina, se terminó un nuevo Mundial, el 23ero de la historia.

Por sus características, queda claro que no será recordado como uno más. El del 2026 tuvo de todo: un nuevo formato, muchos goles, partidazos, figuras a la altura y un gran campeón.



Es difícil determinar si fue el mejor de la historia. Lo seguro, es que será difícil de olvidar.

10 razones por las que el Mundial 2026 quedará en la historia

1. El Mundial más grande de la historia: 48 equipos

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Jess Rapfogel/GettyImages

Desde el anuncio sobre su formato innovador, estaba claro que no iba a ser un Mundial más.



De los 32 equipos que participaron en Catar 2022 pasamos a 48. Todas las confederaciones tuvieron más cupos, lo que lógicamente implicó que países con menos tradición iban a estar participando.



Además, el nuevo formato habilitó que 8 mejores terceros se clasificaran a la siguiente ronda, los 16avos de final. Esto generó muchas dudas en los aficionados, ya que el coeficiente que decidía cuál era el rival de cada uno de los terceros nunca terminó de quedar claro.



Lo cierto es que fueron 104 partidos en las casi cinco semanas que duró el torneo.

2. Nunca hubo tantos goles: 308

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

La ampliación del torneo también trajo consigo una cifra récord de goles (308), algo esperable teniendo en cuenta que iban a haber más partidos.



Sin embargo, los encuentros sin goles fueron pocos. Hubo encuentros con marcadores abultados (el 6 a 4 de Inglaterra a Francia, el 7 a 1 de Alemania a Curazao), remontadas espectaculares y una gran cantidad de goleadores diferentes, lo que convirtió al Mundial 2026 en un torneo especialmente atractivo para los aficionados y confirmó una tendencia hacia un fútbol cada vez más ofensivo.

3. Las grandes figuras estuvieron a la altura

FIFA Matchup Composites - FIFA World Cup 2026 | FIFA/GettyImages

La tabla de goleadores final refleja lo que todos vimos a lo largo del torneo. Las grandes figuras dieron la talla: Mbappé, Messi, Haaland, Kane, Bellingham y otros fueron determinantes para sus selecciones, con goles importantes y actuaciones para el recuerdo.



Curiosamente, Lamine Yamal, campeón con España, no pudo mostrar todo lo que estamos a acostumbrados a verle con el Barcelona, posiblemente por los problemas físicos con los que llegó a la Copa del Mundo.

4. Cabo Verde: la sorpresa del Mundial

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

Un buen Mundial necesita de sorpresas, resultados que rompen la lógica y dejan a todos con la boca abierta.



La actuación de Cabo Verde posiblemente sea de las más resaltables del torneo. Los africanos empataron con el campeón del Mundo y ante Argentina recién sucumbieron en tiempo suplementario.



Para sorpresa de todos, se clasificaron en el segundo lugar del Grupo H, dejando afuera a un histórico como Uruguay.

5. Las fases eliminatorias regalaron partidazos

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

La implementación de la fase de 16avos de final hizo que tuviésemos 16 partidos más de eliminación directa.



Y realmente valió la pena porque tuvimos muchas más emociones y encuentros que recién se definieron en los últimos minutos.



El Portugal vs Croacia fue uno de ellos. Ronaldo, de un lado, y Modric, del otro, podían estar disputando su último partido con sus selecciones, lo que le sumó más picante a un encuentro muy igualado, que se terminó decidiendo a partir del VAR y una decisión que aún se está discutiendo en el país balcánico.



Otros partidazos fueron la remontada de Bélgica ante Senegal, las épicas victorias de Argentina ante Egipto, Suiza e Inglaterra, el batacazo de Paraguay ante Alemania y el show de goles entre Francia e Inglaterra, en el encuentro del 3er y 4to puesto.

6. Se rompieron récords históricos

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Ya desde el inicio del Mundial los récords comenzaron a quebrarse. Lionel Messi fue el responsable de varios (máximo goleador y asistidor en la historia), aunque luego un insaciable Mbappé le arrebató el de más goles anotados.



Además, por primera vez en la historia de los Mundiales hubo tres futbolistas que marcaron siete o más goles en una misma edición: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.



El argentino, junto a Ronaldo y al mexicano Memo Ochoa, se convirtieron en los primeros en disputar seis Copas del Mundo, con la particularidad de que el luso lo hizo a los 41 años de edad.



Por la particularidad del torneo, también se rompieron varias estadísticas con más goles anotados y partidos disputados.

7. Cambio generacional

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Se sabía que el Mundial 2026 iba a ser el "Last Dance" para varias leyendas del fútbol. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric (por mencionar los mas importantes) dijeron adiós a sus selecciones.



Si bien en el caso del argentino no hubo un anuncio oficial, sus declaraciones en la previa dieron a entender que este ha sido su último Mundial.



De esta forma, una nueva generación tomará el relevo y tendrá la responsabilidad de mantener la vara tan alta como la han recibido. Lamine Yamal, Cubarsí, Endrick, Gordon, Gilberto Mora, Yan Diomandé o Manzambi serán nombres que sin duda veremos brillar en los siguientes Mundiales.

8. Un gran campeón

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

España no solo levantó su segunda Copa del Mundo, sino que lo hizo dejando la sensación de haber sido el mejor equipo del torneo de principio a fin.



El conjunto de Luis de la Fuente finalizó el Mundial con la mejor defensa —apenas un gol recibido en ocho partidos—, dominó la final ante Argentina y confirmó una generación excepcional liderada por Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Cubarsí y Unai Simón.



Más allá del talento individual, fue un equipo que convenció por su identidad, su juego colectivo y su regularidad durante toda la competición

9. El "Last Dance" de Messi y Ronaldo

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El Mundial 2026 también marcó el final de una era. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas que dominaron el fútbol durante casi dos décadas, disputaron su sexta Copa del Mundo, convirtiéndose en los primeros jugadores de la historia en alcanzar esa cifra.



Messi llevó a Argentina hasta una nueva final con 39 años, mientras que Cristiano volvió a liderar a Portugal en su despedida mundialista. Más allá de los resultados, el torneo representó el adiós definitivo de la rivalidad que marcó a toda una generación y el cierre del capítulo más extraordinario del fútbol moderno

10. El "Cooling break"

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Las altas temperaturas registradas durante varias jornadas obligaron a la FIFA a implementar de manera sistemática las pausas de hidratación y el cooling break. Más allá de las críticas por las interrupciones, la medida priorizó la salud de los futbolistas y puso sobre la mesa un debate que seguramente seguirá creciendo de cara a los próximos Mundiales: cómo adaptar el fútbol de élite a condiciones climáticas cada vez más extremas. El Mundial 2026 podría ser recordado como el punto de inflexión en ese aspecto.