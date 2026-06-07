Cada Copa del Mundo suele tener al menos una selección que rompe todos los pronósticos. Equipos que llegan sin demasiada presión, muy lejos del grupo de favoritos, y terminan convirtiéndose en la gran historia del torneo.

La historia de los Mundiales está llena de estos casos. Solo por nombras algunos, Bulgaria en Estados Unidos 1994, liderada por el mítico Hristo Stoichkov, o Croacia cuatro años más tarde en Francia 1998 llegando a las semifinales de la mano de Davor Suker. El Camerún de Oman Biyik haciendo historia en Italia 1990, la Costa Rica dirigida por Jorge Luis Pinto que logró clasificar en un verdadero grupo de la muerte y llevó a los penales a Países Bajos en cuartos de final. Más recientemente, Marruecos convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial.

Con un Mundial más grande, más partidos y más selecciones participantes, las chances de que aparezca una sorpresa importante también aumentan. Por eso, el Mundial 2026 parece ideal para que algún equipo inesperado vuelva a meterse entre los protagonistas.

Estas son las 10 selecciones que tienen potencial para convertirse en la gran revelación del Mundial 2026.

10. México

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

La historia dice que cuando México organiza un Mundial, suele dar un paso adelante. Sus dos mejores actuaciones históricas llegaron justamente en casa, alcanzando los cuartos de final tanto en 1970 como en 1986.



El gran desafío pasa por romper la barrera de los octavos de final, instancia en la que fue eliminado de forma consecutiva en 7 Mundiales, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018. En Qatar, ni siquiera logró pasar la primera fase. Con el nuevo formato habrá incluso una ronda extra antes de llegar a ese objetivo, por lo que el camino será todavía más largo.



El equipo dirigido por Javier Aguirre cayó en un grupo accesible y tiene chances reales de terminar primero. Además, el empuje de la localía puede jugar un papel enorme si logra arrancar bien el torneo y conectar rápidamente con el público.



México no aparece entre los candidatos al título, pero en un Mundial tan abierto y jugando en casa, no sería raro verlo protagonizar una de las grandes historias del torneo.

9. Escocia

Scotland vs Denmark | Ross Parker - SNS Group/GettyImages

Sus últimas apariciones en la Eurocopa dejaron bastante que desear, con eliminaciones rápidas en fase de grupos y una sensación general de que el equipo nunca estuvo a la altura en los momentos importantes.



Sin embargo, Escocia es una selección mucho más incómoda de lo que muchos imaginan y en este Mundial tiene todo para demostrarlo. El grupo dirigido por Steve Clarke cuenta con más experiencia que hace algunos años y sabe cómo competir.



Llega con futbolistas que atraviesan un gran momento, como Scott McTominay, que encontró una versión mucho más ofensiva y determinante en los últimos tiempos, o John McGinn, referente del Aston Villa. No tiene la calidad individual de otras selecciones europeas, pero sí una identidad muy marcada, intensidad física y un grupo muy unido.



Nadie en Escocia se anima a hablar de pelear el título y sin esa presión, puede llegar a convertirse en un rival molesto para cualquiera.

8. Estados Unidos

Ghana v USMNT | Erin Chang/ISI Photos/USSF/GettyImages

Puede que haya cierto exceso de optimismo alrededor de Estados Unidos por el simple hecho de ser anfitrión, pero la realidad es que las sensaciones alrededor del equipo no son del todo claras. La selección estadounidense llega al Mundial con dudas, altibajos y sin terminar de convencer.



Y quizás allí reside su capacidad para sorprender. Con menos presión externa y expectativas más moderadas, el equipo de Mauricio Pochettino podría sentirse más cómodo para crecer durante el torneo.



El entrenador argentino dejó algunas señales interesantes en los últimos meses. Apostó más por futbolistas que atravesaban un buen momento que por nombres con trayectoria, una decisión que ayudó a que el equipo encontrara cierta frescura. También consiguió resultados positivos ante rivales importantes, demostrando que tiene con qué competir.



Aún así, está lejos de ser un equipo totalmente consolidado. Las derrotas sufridas ante Portugal y Bélgica dejaron en evidencia que todavía hay cosas por corregir, sobre todo en defensa.



El Grupo D parece accesible y el contexto puede jugar muy a favor. Si logra arrancar bien y aprovechar el entusiasmo de jugar en casa, Estados Unidos podría ir ganando confianza partido a partido.



La gran meta sería volver a meterse en unos cuartos de final, algo que no consigue desde Corea-Japón 2002. Y en un Mundial tan abierto, no parece una posibilidad tan lejana.

7. Turquía

FBL-WC-2026-TUR-ROU-QUALIFIERS | YASIN AKGUL/GettyImages

Con Turquía siempre existe una sensación de “esta vez sí” antes de los grandes torneos. Y muchas veces eso termina perjudicándola. Todavía está fresco el recuerdo de la Euro 2020, cuando llegaba como una de las selecciones tapadas más interesantes y terminó fuera en primera ronda, sin sumar puntos.



Sin embargo, el equipo mostró una versión bastante mejor en la Euro 2024. Compitió bien, alcanzó los cuartos de final y dejó la sensación de que esta generación realmente tiene material para ilusionarse de cara al Mundial.



Gran parte de la expectativa pasa por el talento joven que tiene de mitad de cancha hacia adelante. Arda Güler, una de las grandes joyas del fútbol europeo, aparece como el futbolista capaz de darle creatividad y desequilibrio al equipo. Y también sobresale Kenan Yıldız, de gran temporada en la Juventus.



La defensa es la faceta a mejorar. Suele conceder espacios y ventajas que se traducen en goles en su propia portería. Si encuentra equilibrio, el equipo de Vincenzo Montella tiene argumentos suficientes para transformarse en una de las sorpresas fuertes del Mundial.

6. Austria

Austria v Ghana - International Friendly | Guenther Iby/GettyImages

Una selección que viene creciendo muchísimo en los últimos años y que ha dejado muy buenas sensaciones en la Eurocopa 2024 pese a su sorpresiva eliminación a manos de Turquía. Dirigida por Ralf Rangnick, tiene una identidad clarísima y probablemente sea una de las selecciones más incómodas de enfrentar en todo el Mundial.



Presión alta, intensidad constante y disciplina táctica son las grandes fortalezas de un once que juega casi de memoria. No tiene las grandes figuras de otras potencias europeas, pero compensa esa diferencia con funcionamiento y un nivel físico altísimo.



Desde la llegada de Rangnick, la selección dio un salto enorme y se transformó en un equipo muy competitivo. La gran duda pasa por cuánto puede sostener ese estilo en un torneo largo y en condiciones climáticas que podrían ser exigentes durante el verano norteamericano. También da la sensación de que le falta ese futbolista capaz de resolver partidos por sí solo en momentos complicados, aunque Christoph Baumgartner atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y puede marcar diferencias.



El Grupo que comparte junto a Argentina, Jordania y Argelia le abre las puertas a una posible clasificación. Y ya en el mata-mata, todo puede pasar.

5. Colombia

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-COL | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Para muchos, Colombia ya está directamente dentro del grupo de selecciones candidatas a hacer un Mundial grande, y no es casualidad. Viene mostrando un nivel altísimo y tiene argumentos de sobra para ilusionarse.



Si la incluimos en este ranking es por qué en Mundiales nunca ha llegado demasiado lejos. Apenas una vez alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014. Pero esta vez, tiene con qué aspirar a ir un poco más lejos.



Existe cierto paralelismo con aquel Mundial 1994 en el que llegaba a Estados Unidos con la mejor generación de jugadores de su historia. En esa oportunidad, todo salió mal. Hoy, con futbolistas destacándose en las mejores ligas del mundo, hay argumentos para creer que el desenlace será diferente.



James Rodríguez ya no está en el pico de su carrera, pero sigue siendo un futbolista capaz de manejar los tiempos y aparecer en momentos importantes con su calidad. Y alrededor suyo hay una generación mucho más dinámica y explosiva, encabezada por Luis Díaz y Luis Suárez, dos atacantes capaces de desequilibrar contra cualquier defensa.



El de Néstor Lorenzo es un equipo intenso, con personalidad. Viene de ser subcampeón de América, cayendo ante Argentina en una final cerradísima.

Si logra encontrar hacer pie en los partidos decisivos, Colombia perfectamente puede meterse mucho más lejos de lo que varios esperan.

4.

Egypt v Senegal - Africa Cup of Nations | Anadolu/GettyImages

El conjunto africano llega al Mundial con una generación que hace tiempo viene demostrando que puede competir contra cualquiera. Más allá de lo sucedido en la Copa Africana de Naciones, con su título que fue arrebatado, la sensación dentro del país es de enorme ilusión y confianza de cara a lo que pueda pasar en 2026.



El sorteo no le dio ninguna ayuda y tendrá que compartir grupo con Francia y Noruega en el denominado “grupo de la muerte”. Aun así, Senegal ya sabe lo que es sorprender en un Mundial. En 2002 impactó al mundo venciendo al por entonces campeón en el debut y alcanzando los cuartos de final en su primera participación. En Qatar 2022 volvió a mostrar competitividad antes de caer en octavos frente a Inglaterra.



El conjunto liderado por Sadio Mané mezcla potencia física, velocidad y futbolistas técnicamente muy buenos, algo que suele convertirlo en un rival peligrosísimo cuando encuentra espacios. Y bajo la conducción de Aliou Cissé, ya demostró más de una vez que no le pesa jugar contra selecciones grandes.



No sería raro verlo sacarle puntos a alguno de los favoritos y convertirse otra vez en una de las historias fuertes del Mundial.

3. Noruega

TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAY | ALBERTO PIZZOLI/GettyImages

Los escandinavos cuentan con uno de los ataques más peligrosos fuera del grupo de grandes potencias y eso explica por qué muchos la señalan como una posible revelación del Mundial.



Cualquier equipo que cuente con Erling Haaland ya representa una amenaza. Y si al goleador del City se le suman jugadores en un altísimo nivel como Antonio Nusa, Jørgen Strand Larsen

o Alexander Sørloth, la cuestión adquiere otra seriedad.



Claro que Noruega no vive solo de delanteros. Martin Ødegaard será clave para conectar todas las piezas desde el mediocampo y darle algo de pausa a un equipo que suele sentirse mucho más cómodo atacando que defendiendo.



Las victorias ante Italia durante las Eliminatorias terminaron de instalar la sensación de que este equipo puede competir seriamente contra selecciones de primer nivel. Aunque el grupo con Francia y Senegal será durísimo, pocos rivales van a querer enfrentarse a un equipo con tanto poder ofensivo.

2. Ecuador

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARG | RODRIGO BUENDIA/GettyImages

No tiene el peso histórico ni el impacto mediático de otras selecciones sudamericanas, pero hace tiempo dejó de ser un rival menor. Mientras gran parte de la atención se la llevan Argentina, Brasil o incluso Colombia, el equipo ecuatoriano sigue creciendo en silencio y construyó una selección extremadamente difícil de vencer.



Las Eliminatorias fueron una muestra clarísima de eso, donde terminó siendo uno de los equipos más sólidos del continente. Fue el equipo menos goleado con apenas cinco goles en 18 partidos, un dato impresionante considerando el nivel de rivales que tuvo enfrente.



No es una selección espectacular desde lo ofensivo ni tiene demasiadas figuras mundialmente reconocidas en ataque, pero compensa eso con orden, intensidad y una estructura defensiva muy firme. Lleva mucho tiempo sin perder y ya demostró que puede competir perfectamente contra selecciones fuertes, como ocurrió en los empates frente a Países Bajos y Marruecos.



Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho son los nombres más destacados, codéandose cada fin de semana en los principales clubes europeos. Con el argentino Sebastián Beccacece a la cabeza, transmite la sensación de estar preparado para competirle a cualquiera.



1. Japón

Japan v Indonesia - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier | Masashi Hara/GettyImages

Si hay una selección que realmente tiene pinta de convertirse en la gran sorpresa del Mundial 2026, esa es Japón. No solo porque ya viene avisando desde hace varios años. Además de eso, transmite una sensación poco habitual para una selección que es la de parecerse a un club. Todo funciona con una coordinación y una naturalidad que muchas potencias todavía no logran encontrar.



Japón juega rápido, presiona bien, sabe cuándo tener la pelota y cuándo atacar directo. Pero sobre todo, tiene clarísimo a qué quiere jugar. No depende de una figura salvadora. Es un equipo en el verdadero sentido de la palabra.



Durante mucho tiempo, las selecciones japonesas solían apoyarse en algún jugador distinto que resolviera partidos. Antes fueron Hidetoshi Nakata, Keisuke Honda o Shunsuke Nakamura. Hoy, aunque Kaoru Mitoma es probablemente el futbolista más desequilibrante del plantel, la sensación es que el verdadero punto fuerte está en el funcionamiento colectivo.



Hajime Moriyasu lleva años trabajando con esta generación y da la impresión de que todo el proceso desemboca justamente en este Mundial. Japón ya dejó de sorprender únicamente en Asia: en Qatar 2022 derrotó tanto a Alemania como a España y dejó claro que puede competir de igual a igual contra selecciones top.



Entre todas las selecciones que pueden romper los pronósticos en 2026, probablemente sea la que cuenta con argumentos más sólidos para hacerlo.