12 jugadores que vistieron las camisetas del Real Madrid y del Atlético de Madrid

La rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no sólo existe dentro del campo. En los despachos, con las negociaciones por sus jugadores, también ha habido mucho roce.

Es por ello que desde Sports Illustrated te traemos a los futbolistas más recordados que han vestido la camiseta de ambos equipos a lo largo de los últimos años.

12. Theo Hernández

Theo Hernández es canterano del Atleti, pero llegó a jugar en LaLiga con el Madrid | IMAGO / ZUMA Press Wire

Salió cedido en busca de minutos al Alavés y antes de terminar su cesión, el entonces jugador del Atlético ya había firmado un acuerdo con el Real Madrid. Actualmente es uno de los mejores laterales del mundo y juega en las filas del Al-Hilal, tras buenos años en el AC Milan.

11. Santiago Solari

El Indiecito jugó en el Atlético y el Real Madrid, y llegó luego al banquillo merengue en un momento delicado; con la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Fue el primer entrenador en dar confianza a Vini Jr. y hacerlo debutar con el primer equipo.

10. Bernd Schuster

🏆🔴⚪ Tal día como este jueves, en 1992, conquistamos nuestra octava Copa del Rey 🏆



¡Con sendos golazos de Bernd Schuster y Paulo @Futre nos impusimos por 2-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu! 💪 pic.twitter.com/l8uPqe8QCs — Atlético de Madrid (@Atleti) June 27, 2024

Al igual que Solari, el alemán pasó por las filas del Atlético de Madrid y del Real Madrid, aunado a, por si fuera poco, del Barcelona. También ocupó el banquillo blanco en la temporada 2007/08, ganando LaLiga

9. Hugo Sánchez

Tras hacer años muy buenos en el Atlético, en 1985 el mexicano decidió dar el paso de irse al equipo rival de la ciudad. Una de las cosas más difíciles que consiguió fue ganar el Pichichi marcando goles a un sólo toque. En todas sus dianas marcó de primera.

8. José Antonio Reyes

José Antonio Reyes defendió el honor del Atlético luego de hacer lo propio con el Madrid | IMAGO / Cordon Press/Miguelez Sports

De la Liga de las remontadas con Capello a pasar dos etapas de su carrera en el Atlético de Madrid; eso fue José Antonio Reyes. Un extremo con una zurda de oro que maravillaba allá por donde accionaba.

7. José Manuel Jurado

Debutó con el Real Madrid en el año 2005, pero no consiguió tener continuidad. Salió en busca de oportunidades y el Atlético se las dio. De hecho, todavía sigue siendo recordado por los aficionados colchoneros.

6. Juanfran

Un lateral derecho histórico del Atlético de Madrid. Juanfran siempre dio la cara por el club de sus amores, pero el destino le tenía guardado el penalti de Milán. Un canterano del Real Madrid erró y le dio a los blancos su Champions número 11.

5. Filipe Luís

Filipe Luís es toda una leyenda del Atlético de Madrid. Siempre será recordado por su manera de ocupar el lateral izquierdo, pero nunca hay que olvidar sus orígenes. El brasileño, hoy entrenador del Flamengo, salió de la cantera del Real Madrid, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo.

4. Antonio Adán

Pasó por los dos clubes pero en ninguno fue titular indiscutible. En el Real Madrid tuvo alguna oportunidad en la era Mourinho, incluso relegando al banco y de forma polémica al mítico Iker Casillas. Pero en el Atlético siempre estuvo a la sombra de Jan Oblak. Jugó en el colchonero entre 2018 y 2020.

3. Marcos Llorente

Marcos Llorente es canterano del Real Madrid, y debutó con los blancos previo a pasar al Atlético | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Canterano del Real Madrid, salió cedido en busca de minutos y fue una de las revelaciones de LaLiga jugando en el Alavés (fue el jugador que más balones recuperó de la competición). Volvió al Bernabéu pero por la falta de oportunidades se fue al otro equipo de la ciudad por 26M€. Ahora, es un fijo para Simeone.

2. Thibaut Courtois

El actual portero del Real Madrid no es nunca bien recibido en el Metropolitano. Según el belga ''ahora está en el lado bueno de la historia'' y eso los aficionados colchoneros no lo perdonan. Es habitual ver su placa en el club rojiblanco vandalizada.

1. Álvaro Morata

Morata debutó en LaLiga de España con el uniforme del Real Madrid, aunque luego representó al Atleti | Mark J. Rebilas-Imagn Images

En 2024 volvió a abandonar al Atlético de Madrid, pero los derbis que disputó como rojiblanco fueron muy calientes. Su fichaje por el equipo colchonero no sentó nada bien entre la afición madridista y menos aún sus declaraciones. Hay que recordar que Morata se formó en la cantera del Atleti, Getafe y del propio Real, con el que llegó a ganar la Champions League, entre otros títulos.

