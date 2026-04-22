A lo largo de la historia del fútbol, hemos visto muchos ejemplos de padres e hijos que se han destacado. A veces en el mismo equipo, a veces en otros países.



Recientemente se hizo público que el Al Nassr evalúa seriamente promover a Cristiano Ronaldo Jr, el hijo del mítico jugador portugués, al primer equipo. Las especulaciones sobre cómo sería verlos a ambos en la misma cancha comenzaron a recorrer el mundo entero.

🚨 Al Nassr are considering to bring Cristiano Ronaldo Jr with the first team in training from next season.



He’s turning 16 in June and Al Nassr are closely monitoring his development + best options for his pathway.



Inclusion in first squad is an option, as @alweeamnews report. pic.twitter.com/oXqnP1mXea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

15 padres e hijos que triunfaron en el fútbol profesional

15. Jose 'Zague' y Luis Roberto Alves 'Zaguinho'

Luis Roberto Alves Zague | Getty Images/GettyImages

El reconocido futbolista brasileño José Alves, conocido como “Zague” o "El Lobo Solitario", destaca en la historia del Club América, como el cuarto máximo anotador con 109 goles, siendo el primero entre los jugadores de origen extranjero.



Zaguinho es el hijo de Zague y tamnién es un exfutbolista profesional mexicano de ascendencia brasileña que jugaba como delantero, jugó para los equipos Club América, Atlante y Necaxa en México y en Brasil para el Corinthians, donde perteneció a las categorías juveniles hasta los 17 años. Es el máximo goleador en la historia del Club América con 188 goles. Representó a la selección mexicana.

14. Dario y Roko Šimić

Dario Šimić | Marc Atkins/GettyImages

Dario fue un defensa croata retirado en 2010 y, a lo largo de su carrera vistió las camisetas del Dinamo de Zagreb, Inter de Milán, Milán y Mónaco.



Su hijo Roko sigue sus pasos ya que a sus 22 años juega como delantero y no en la zaga como su padre. Actualmente milita en el Karlsruher SC de la Segunda División de Alemania cedido del Cardiff City.

13. Nicolás y Pablo Paz

Nicolás Paz es el '10' del Como | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

El canterano del Real Madrid, que actualmene la rompe en el Como, Nicolás Paz, tuvo la posibilidad de representar a España, ya que es su lugar de nacimiento, pero finalmente eligió representar a la selección argentina.



Su padre, Pablo, fue un defensor que jugó en la década de los 90's, con un breve paso por el fútbol europeo y la selección argentina.

12. George y Tim Weah

Tim Weah con la selección de Esyados Unidos | Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/GettyImages

Weah padre fue uno de los mejores delanteros de su época, llegando a ganar un Balón de Oro. Potencia, velocidad y disparo al servicio del grupo para llevar al Milán a lo más lejos. Fue internacional con la selección de Liberia y años más tarde terminó metido en política y siendo presidente de Liberia desde el 22 de enero de 2018 hasta el 22 de enero de 2024.



Por su parte, el hijo Tim Weah es un plurifuncional mediocampista y delantero del Olympique de Marsella, con 26 años toda su carrera la ha jugado en Europa en Francia, Escocia e Italia. Además, es internacional con la selección de Estados Unidos, pues nació en Nueva York.

11. Paco Llorente y Marcos Llorente

Marcos Llorente con el Atlético de Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Marcos Llorente lleva el fútbol en las venas. Su padre Paco jugó en las filas del Real Madrid y del Atlético de Madrid, entre otros. Y su hijo siguió sus mismos pasos. Tras no lograr hacerse un hueco en el conjunto blanco, Marcos triunfa ahora en el Atlético de Madrid.



Pero el gen futbolista no le viene solo por su padre: es sobrino de Julio Llorente, nieto de Ramón Grosso y sobrino nieto de Paco Gento, entre otros. Todos ellos defendieron la camiseta del Real Madrid.

10. Christian y Santiago Giménez

Santiago Giménez con el AC Milán | NurPhoto/GettyImages

Christian Giménez jugó como mediocampista ofensivo y debutó en River Plate, jugó en clubes de Sudamérica y más tarde en el fútbol mexicano destacando en Pachuca y Cruz Azul, actualmente es analista en televisión y entrenador.



Su hijo, Santiago milita actualmente en el AC Milán, pero tuvieron la fortuna de compartir profesionalmente en sus etapas en el Cruz Azul. Y compartieron cancha en un partido amistoso.

9. Lilian, Marcus y Khéphren Thuram

Lilian, Marcus y Khéphren Thuram | FRANCK FIFE/GettyImages

Los Thuram son una de las mejores familias que ha pasado por el mundo fútbol. Lilian, el padre fue uno de los mejores defensores de la historia, ganando la Copa del Mundo con Francia en 1998 siendo el héroe de las semifinales.



Mientras que sus hijos actualmente triunfan en el fútbol moderno, Marcus es parte del Inter de Milán y Khéphren es jugador de la Juventus de Turín, ambos se llevan cuatro años de diferencia, 28 y 23 años, respectivamente.

8. Manuel y Manolo Sanchís

Manolo Sanchís | Gianni Ferrari/GettyImages

El apellido Sanchís está ligado al Real Madrid. Manuel jugó en el conjunto blanco entre 1965 y 1971 conquistando una Copa de Europa, cuatro Ligas y una Copa del Generalísimo.



Su hijo Manolo vistió de blanco durante toda su carrera y levantó dos Champions League, entre otros títulos. Ambos jugaban como defensas.

7. Cesare, Cesare, Paolo, Christian y Daniel Maldini

Paolo Maldini es el más reconocido de la dinastía | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El nombre de la familia Maldini estará eternamente unido al Milán. Hasta cuatro generaciones han vestido la camiseta rossonera.



Cesare fue el primero hacerlo durante 12 temporadas, después vino su hijo Cesare que también desarrolló la mayor parte de su carrera en el Milán con el que conquistó la primera Copa de la historia del club.



Su hijo Paolo jugó durante toda su carrera en el Milán y es considerado uno de los mejores defensas de la historia y una leyenda en San Siro. A su retirada, también retiraron el dorsal número 3 en su honor.



Después de Paolo vinieron sus hijos, Christian que actualmente está retirado a sus 29 años, y Daniel que juega de delantero en la Lazio.

6. Marquitos, Marcos y Marcos Alonso

Marcos Alonso con el Celta | NurPhoto/GettyImages

La familia Alonso es otra ligada al fútbol, Marquitos fue una leyenda del Real Madrid e integrante de aquel mítico equipo que ganó las cinco Copas de Europa consecutivas, entre otros títulos. Su hijo Marcos Alonso Peña jugó en el Racing de Santander, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Logroñés.



Y ahora es Marcos Alonso Mendoza el que continúa con la tradición familiar y ha pasado por las filas del Real Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Celta de Vigo, entre otros.

5. Diego, Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone

Diego Simeone es leyenda del Atlético de Madrid como jugador y DT y Giovanni Simeone es su hijo | Ivan Romano/GettyImages

Diego Simeone llegó al banquillo del Atlético de Madrid en 2011 y ahí permanece hasta la fecha, pero también lo hizo sobre el terreno de juego jugando seis temporadas en dos etapas distintas.



El hijo mayor Giovanni debutó en las filas de River Plate y en 2016 dio el salto a la Serie A y actualmente está en el Torino y tiene 30 años.



Después le sigue Gianluca Simeone que con 27 años colgó los botines a temprana edad. Le sigue Giuliano Simeone de 23 años que juega como extremo y es parte fundamental de los colchoneros.

4. Mazinho, Thiago y Rafinha

Thiago Alcántara | PETER POWELL/GettyImages

Mazinho desarrolló su carrera como futbolista entre Brasil, Italia y España y formó parte del mejor Celta de Vigo de la historia entre 1996 y 2000.



Sus hijos se formaron en la cantera del Barcelona. Rafinha pasó también por el Celta, Inter, PSG, entre otros clubes y fue parte de la selección de Brasil y actualmente se encuentra retirado con 33 años al igual que su hermano mayor, Thiago Alcántara que lo ganó todo con el Bayern y el Liverpool, que con 35 ya colgó los botines y representó a la selección de España.

3. Alf-Inge y Erling Haaland

Alf-Inge y Erling Haaland jugaron en la Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El noruego Erling Haaland ha conseguido llegar a la cima del mundo fútbol en tiempo récord batiendo casi todas las marcas posibles de registros goleadores. Pero antes que él, su padre Alf-Inge ya corría por los campos de la Premier League, sin embargo, una lesión truncó su carrera.



En 1997 Roy Keane se lesionó en una acción fortuita con Alf-Inge. Cuatro años más tarde fue Keane quien lesionó a Haaland en la rodilla y tras no poder recuperarse se vio obligado a colgar las botas.

2. Patrick, Justin, Shane, Ruben y Quincy Kluivert

Justin Kluivert | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Patrick Kluivert es uno de los grandes jugadores de la historia de los Países Bajos y dejó huella como profesional en clubes como el Ajax, Milán, Barcelona o Newcastle todavía recuerdan sus goles.



Por si fuera poco, su dinastía viene en camino con una oleada de hijos jóvenes, Su hijo mayor Justin debutó con 17 años en las filas del Ajax y también tiene un gran talento, aunque aún le falta para llegar a las cifras de padre, pasó por el Niza, por la Roma, por el Valencia y ahora es parte del AFC Bournemouth con 26 años.



Además, ya le pisan los talones sus hermanos, Shane, Ruben, Quincy, con 18, 24 y 28 años, respectivamente.

1. Johan y Jordi Cruyff

Johan Cruyff es uno de los mejores futbolistas de la historia | Bettmann/GettyImages

Cruyff es uno de los grandes apellidos de la historia del fútbol. No hace falta recordar la carrera de Johan, lo que le aportó a este deporte y la huella que dejó en el Ajax y FC Barcelona, siendo uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.



El apellido Cruyff le pesó demasiado a Jordi ya que igualar el legado de su padre era simplemente imposible. Aun así, tuvo una buena carrera, pero jamás si quiera cercana a la de su legendario padre.