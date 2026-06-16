Marruecos hizo historia en el Mundial 2026 al debutar contra Brasil en el Grupo C, convirtiéndose en la primera nación en alinear un once inicial compuesto íntegramente por jugadores nacidos en el extranjero.



Los Leones del Atlas impresionaron al conseguir un empate 1-1 gracias a estrellas con certificados de nacimiento de países como España, Francia, Países Bajos y Canadá.



Si bien Marruecos fue la primera selección en alcanzar este hito, no es la única que aprovecha la diáspora internacional a la hora de seleccionar a sus jugadores: según el Observatorio de Migración de Oxford, casi una cuarta parte de las estrellas de la Copa del Mundo de este verano nacieron en un país diferente al que representarán, un récord histórico. Además, muchos otros jugadores habrían tenido la opción de jugar para otro país por herencia o ciudadanía.





15 superestrellas del Mundial 2026 que podrían haber representado a otras naciones

1. Yasin Ayari

MEXICO-MONTERREY-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP F-SWE VS TUN | Xinhua News Agency/GettyImages

Muchos quedaron perplejos cuando el centrocampista sueco celebró el primero de sus dos impresionantes goles contra Túnez en el partido inaugural del Grupo F con el gesto de levantar las manos, una celebración que normalmente se reserva para los jugadores que militaron en el club contra el que acaban de marcar.



En este caso, el gesto de disculpa se debía a que el padre de Ayari es tunecino. Su madre, por su parte, es marroquí, lo que significa que la estrella del Brighton podría haber representado a tres naciones en el torneo de este verano.

2. Michael Olise

RE:FRAME - FIFA World Cup 2026 Portraits | Buda Mendes - FIFA/GettyImages

De entre los muchos jugadores que Inglaterra podría haber tenido en su plantilla, Michael Olise es quizás el que más le duela a los fanáticos de los Tres Leones.



La brillantez y la elasticidad del extremo han conquistado Europa desde su llegada al Bayern Múnich procedente del Crystal Palace en 2024, y ahora es un serio aspirante al Balón de Oro de este año.



Nacido y criado en Hammersmith, Olise podía jugar con Francia, Argelia, Nigeria e Inglaterra, pero desde niño soñaba con la selección francesa. Cumplió su sueño en 2024 y desde entonces no ha mirado atrás.

3. Erling Haaland

Norway Portraits - FIFA World Cup 2026 | Scott Taetsch - FIFA/GettyImages

Debido a que nació en la ciudad de Leeds durante la época en que su padre jugaba al fútbol, ​​Erling Haaland podría haber elegido jugar para Inglaterra en lugar de Noruega.



Aunque hubiera sido divertido ver a los Tres Leones intentar alinear a Haaland y Kane juntos, nunca fue una posibilidad real, ya que la superestrella del Manchester City siempre estuvo centrado en el país al que se mudó a los tres años.

4. Jamal Musiala

2026 World Cup - Germany vs. Curaçao | picture alliance/GettyImages

A diferencia de Haaland, Jamal Musiala estuvo muy abierto a ser fichado durante su etapa juvenil y alternó entre las selecciones de Inglaterra y Alemania antes de finalmente establecerse en su país natal a nivel absoluto, tras una intensa campaña de persuasión por parte de la Federación Alemana de Fútbol.



El veloz mediocampista también podría haber elegido Nigeria.

5. Antoine Semenyo

Wales v Ghana - International Friendly - Cardiff City Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

En un universo alternativo, Inglaterra llega a este Mundial con un cuarteto ofensivo de gran calidad formado por Haaland, Olise, Musiala y Semenyo.



El extremo del Manchester City tuvo una trayectoria poco convencional hacia la cima en Inglaterra, destacando en el Stroud College y el Bath City mucho antes de su fichaje millonario por el equipo de Pep Guardiola.



El extremo nacido en Londres fue convocado por primera vez por Ghana, país natal de sus padres, en 2022, cuando aún jugaba en el Bristol City, de segunda división, y dejó de ser una opción para Inglaterra cuando empezó a brillar en la Premier League.

6. Marc Guéhi

SOCCER: JUN 10 England vs Costa Rica | Icon Sportswire/GettyImages

Aunque no lograron fichar a algunos atacantes estelares, sí consiguieron a Guéhi, quien tenía la opción de representar a Costa de Marfil.



El central del Manchester City nació en Abiyán, antes de mudarse con su familia a Londres durante su infancia.



Guéhi debutó con la selección absoluta de Inglaterra en 2022, tras haber representado a los Tres Leones desde la categoría sub-16, y su compañero en la defensa, Ezri Konsa, podría haber jugado para Portugal, Angola o la República Democrática del Congo.

7. Lamine Yamal

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Una de las verdaderas superestrellas del Mundial, y del fútbol actual, podría haber jugado para Marruecos, en lugar de ser la figura principal de la selección española.







Yamal nació en Cataluña, hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana, pero ha representado a España desde la categoría sub-15.







Junto con su compañero Nico Williams, el dos veces ganador del Trofeo Kopa se ha convertido en un símbolo de una identidad española más moderna, en un contexto de creciente inmigración en el país.

8. Nico Williams

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

Al igual que Yamal, Williams ha sido aclamado como un nuevo tipo de héroe en una España más diversa.







Nacido en España de padres refugiados, Williams podría haber elegido Ghana, como su hermano mayor y compañero del Athletic Club, Iñaki, pero debutó con la Roja en 2022.

9. Achraf Hakimi

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

La ya de por sí temible selección española podría haber contado con el mejor lateral derecho del mundo si Hakimi hubiera optado por representar a su país natal.



El jugador de 27 años nació en Madrid y creció en el barrio de Getafe, antes de consolidarse en el Real Madrid. Sin embargo, el defensa ha admitido anteriormente que "no se sentía cómodo en España" y optó por representar a la patria de sus padres a nivel internacional.

10. Lionel Messi

FBL-WC-2026-TRAINING-ARG | JUAN MABROMATA/GettyImages

Cuenta la historia que España tenía todo preparado para incluir en su plantilla al joven argentino de 17 años, Lionel Messi, en la selección sub-20 de 2004.



Entonces, en el último momento, el entonces seleccionador argentino José Pékerman, que se encontraba de viaje por Europa, se enteró del plan y alertó a su país sobre la posibilidad de perderse a un talento generacional. Se organizó a toda prisa un partido amistoso sub-20 contra Paraguay para asegurar el futuro de Messi, y el resto es historia.

11. Julián Quiñones

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

El autor del primer gol del Mundial 2026 nació en Colombia y completó su proceso de naturalización para convertirse en mexicano recién en 2023, tras haber representado a los Cafeteros en categorías inferiores.



El delantero del Al-Qadsiah, casado con una mexicana, rechazó de forma controvertida una oferta de Colombia antes de su fichaje, alegando que "México me lo ha dado todo".

12. Gio Reyna

US Men's National Team vs Paraguay, 2026 FIFA World Cup | Kohjiro Kinno/GettyImages

Si bien la idea de tener opciones a nivel internacional es un fenómeno cada vez más común en el fútbol moderno, pocos jugadores contaban con tantas posibilidades como Gio Reyna.



Nacido en Inglaterra, hijo de estrellas de las selecciones masculina y femenina de Estados Unidos, se rumoreaba que ojeadores de Argentina y Portugal también seguían de cerca a este joven talento de ascendencia diversa.



En 2020, Reyna lo dejó claro: "Solo quiero jugar para Estados Unidos. Es mi país".

13. Folarin Balogun

SOCCER: JUN 12 FIFA World Cup 26 Group D - USA vs Paraguay | Icon Sportswire/GettyImages

Balogun obtuvo la nacionalidad estadounidense solo gracias a la preocupación de un empleado de la aerolínea; sus padres, que entonces vivían en Londres, estaban de visita en Nueva York durante el embarazo de su madre y se les negó el permiso para regresar a casa por motivos de seguridad.



Balogun nació en Brooklyn, pero pasó su infancia en Inglaterra e incluso jugó en la selección sub-21 de los Tres Leones, antes de mudarse a Estados Unidos tras una intensa campaña para convencer al talentoso delantero, que incluyó llevarlo a ver a los New York Knicks, los nuevos campeones de la NBA tras 53 años de sequía.



Tras sus dos goles en la victoria inaugural contra Paraguay, este estadounidense por casualidad se ha convertido en un nuevo héroe nacional.

14. Yassine Bounou

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El legendario portero marroquí nació en Montreal, antes de regresar a la tierra natal de sus padres durante su infancia.







Bounou se enfrentó a Canadá en el Mundial de Qatar 2022 y reveló que rechazó una oferta de su país natal antes de jugar con los Leones del Atlas.

15. Scott McTominay

Haiti v Scotland | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Scott McTominay ha recorrido un camino impresionante en los últimos años, pasando de ser un jugador secundario en el Manchester United a una superestrella ganadora del Scudetto y un héroe internacional.



A pesar de tener un nombre que suena a escocés, McTominay nació en Lancaster, Inglaterra, pero fue convocado por su padre.



José Mourinho pudo haber tenido algo que ver con el ascenso del dinámico mediocampista a la élite internacional. El entonces entrenador del United pidió públicamente a Escocia que asegurara la presencia de McTominay en la selección.



"Porque parece que Inglaterra lo echa de menos, si yo fuera Alex McLeish, lo primero que haría sería venir a verme", dijo el siempre provocador Mourinho en 2018, un mes antes de su debut.