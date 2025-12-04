30 récords y curiosidades en la historia de los Mundiales

Es un festival de fútbol, un festín para los ojos, aquello por lo que miles de millones de personas en todo el planeta esperan con tanta paciencia, y es un mes que pasa infinitamente rápido: es la Copa Mundial de la FIFA.

Mientras nos preparamos para la edición de la Copa del Mundo de 2026, echemos un vistazo a 30 récords y curiosidades en la historia de la competición.

1. Una ciudad fue la sede del primer torneo

Montevideo fue sede de la Copa del Mundo de 1930 | Anadolu/GettyImages

Parte de la alegría de los torneos importantes es ver las celebraciones frenéticas en los países anfitriones, disfrutando de las escenas de euforia mientras aficionados locales y extranjeros se mezclan en pintorescas plazas de distintas ciudades.



Pero eso no es muy práctico, ¿verdad? Supuestamente, esta es exactamente la razón por la que la Copa del Mundo de 1930 se llevó a cabo en Montevideo, la capital de Uruguay. Los 18 partidos del torneo se jugaron en tres estadios de la ciudad: uno con una impresionante capacidad de 90,000 espectadores, mientras que los otros dos albergaban un total combinado de 30,000.



2. El autor del primer gol en la historia de la Copa del Mundo

¡Qué historia para contarles a los nietos!



El francés Lucien Laurent puede jactarse de haber sido el autor del primer gol en la historia de la Copa del Mundo. El delantero solo marcó dos veces para su país, pero habiendo anotado en el minuto 19 durante la victoria por 4-1 de Les Bleus sobre México en el partido inaugural de la Copa del Mundo, ¿quién necesita realmente un segundo gol?

3. El gol más extraño en la historia de la Copa del Mundo

Giuseppe Meazza consiguió un importante gol en la historia de los mundiales | Keystone/GettyImages

De lo primero a lo más extraño…



Probablemente, el gol más extraño en la historia de la Copa del Mundo se dio en 1938, un tanto que aseguró que los futuros ganadores, Italia, avanzaran a la final a costa de un impresionante equipo de Brasil.



Con su equipo ganando 1-0, el gran Giuseppe Meazza se preparó para ejecutar un penalti en el minuto 60, solo para que sus pantalones cortos se le cayeran hasta los tobillos durante la carrera. Sin inmutarse, el entonces capitán se recolocó y mandó el balón a la red mientras el portero todavía se estaba riendo… o al menos eso dice la leyenda. La semifinal terminó finalmente 2-1, antes de que los Azzurri se impusieran 4-2 a Hungría en la final.

4. Más goles en una sola edición del Mundial

Fontaine consiguió 13 goles en su única Copa del Mundo | STAFF/GettyImages

Lo que hace que el cuarto lugar de Just Fontaine en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Copa del Mundo sea aún más impresionante es que el ícono francés solo participó en una edición del torneo.



Francia eventualmente fue eliminada en las semifinales por los campeones Brasil en 1958, pero la impecable campaña individual de Fontaine, en la que anotó asombrosamente los 13 goles de su única Copa del Mundo, permanecerá para siempre en la memoria futbolística.

5. Más goles en un solo partido del Mundial

Oleg Salenko brilló en la edición de 1994 | Shaun Botterill/GettyImages

Aunque Fontaine puede presumir de aquella famosa campaña repleta de goles y de un hat-trick en la Copa del Mundo, ¡nunca podrá decir que marcó cinco goles en un solo partido del torneo! De hecho, solo Oleg Salenko puede hacerlo.



El ruso sumó un doblete en la segunda mitad a su hat-trick de la primera mitad para marcar cinco veces durante un partido de la fase de grupos contra Camerún en 1994, un encuentro que terminaron ganando 6-1.

6. La mayor brecha entre torneos de la Copa del Mundo.

FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAW | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Estamos acostumbrados a sentir la bulliciosa emoción que se avecina cada cuatro años con la Copa del Mundo, pero, por supuesto, hubo una pausa de 12 años en la competición, desde 1938 hasta 1950, la mayor brecha entre Mundiales.



Aunque hasta ese momento habrían habido 23 torneos, la ausencia de la competición en 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial hace que Qatar sea sede de la 22.ª edición, en lugar de la 24.ª, de la Copa del Mundo.

7. Mayor asistencia en un partido de la Copa del Mundo

El Maracaná fue la sede del histórico partido | -/GettyImages

Mientras millones o, en años más recientes, miles de millones de personas sintonizan sus televisores para presenciar la historia, es un privilegio experimentarla en vivo frente a tus propios ojos.



Pues bien, en 1950, un asombroso total de 173,850 personas (se cree que la cifra real se acerca más a los 200,000) tuvieron ese privilegio, acudiendo al Maracaná para ver cómo Brasil, anfitrión del torneo, perdía 2-1 ante Uruguay en la final de la Copa del Mundo. Ese partido sigue siendo el más concurrido en la historia del fútbol.



Y aquí va un dato extra: el partido con menor asistencia en la historia de los Mundiales ocurrió en 1930, cuando apenas 300 personas asistieron para ver a Rumanía enfrentar a Perú.

8. Robo del Trofeo Jules Rimet

El Trofeo Jules Rimet fue robado en 1966 | Pacific Press/GettyImages

Historia de una curiosidad canina: Pickles, el perro, se mantiene para siempre como un icono nacional por su papel en el hallazgo del trofeo Jules Rimet mientras disfrutaba de su paseo.



Robado de una vitrina en Westminster en marzo de 1966, antes de la Copa del Mundo en Inglaterra, el trofeo fue encontrado por David Corbett (quien probablemente no recibe suficiente reconocimiento en esta historia) y su perro Pickles, en el sureste de Londres, apenas una semana después.



Al desenvolver un paquete de periódico con forma del trofeo Jules Rimet y darse cuenta de lo que había encontrado, Corbett devolvió la valiosa pieza a la policía y, posteriormente, a la Asociación de Fútbol.



El ladrón fue identificado como Edward Betchley, especialista en pequeños robos, y recibió tiempo en prisión por su crimen. Corbett asistió posteriormente a la cena de celebración de los jugadores tras su triunfo sobre Alemania Occidental en la final, además de recibir recompensas económicas, y Pickles quedó para siempre recordado como el buen chico de Inglaterra.

9. Sigue desaparecido

Italian Football Federation Trophies And Memorabilia Are Displayed In Palermo | Tullio M. Puglia/GettyImages

No, esto no es una teoría conspirativa sobre Corbett y su encantador perro; el trofeo Jules Rimet fue en realidad robado por segunda vez en 1983 y nunca se recuperó.



Tras asegurar su tercer triunfo en la Copa del Mundo en 1970, Brasil recibió el trofeo en propiedad, pero 13 años después descubrió que había sido robado.



No pasó mucho tiempo antes de que tres hombres —y posteriormente un cuarto— fueran arrestados, ofreciendo la improbable versión de que habían fundido el trofeo, pero todos huyeron al conocer sus sentencias; tres fueron arrestados nuevamente y uno fue asesinado en un bar en los años siguientes. Sin embargo, el paradero del trofeo original Jules Rimet sigue siendo un misterio, y a la Confederación Brasileña de Fútbol se le entregó una réplica.

10. El jugador con más títulos en la Copa del Mundo

Pelé es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia | FRANCK FIFE/GettyImages

Siguiendo en Brasil, el icónico Pelé refleja el récord de su país como la nación más exitosa en la historia de la Copa del Mundo, ganando el torneo más veces que cualquier otro individuo.



Considerado en gran medida como el mejor futbolista de todos los tiempos, el diminuto brasileño brilló en el escenario internacional y se ganó tres medallas de campeón del mundo, levantando de manera increíble el trofeo en 1958, 1962 y 1970.

11. El jugador con más asistencias en la historia de la Copa del Mundo

Pelé lo ganó todo con la selección de Brasil | United Archives/GettyImages

¿Adivina quién? Sí, otra vez es Pelé.



Todos conocemos el récord de Miroslav Klose de 16 goles en la Copa del Mundo, que será muy difícil de superar, pero también lo es la cifra de asistencias de Pelé: 10 en total, incluyendo un impresionante registro de seis en México 1970.

12. Los jugadores con más partidos jugados en la historia de la Copa del Mundo

Lothar Matthäus fue capitán de la selección alemana | Christian Liewig/GettyImages

¡No es Pelé! El jugador que ha disputado más partidos en la historia de la Copa del Mundo es la leyenda alemana Lothar Matthäus, quien jugó la impresionante cifra de 25 encuentros a lo largo de cinco torneos diferentes, desde 1982 hasta 1998.



El ganador del Balón de Oro y jugador con más internacionalidades de Alemania también capitaneó a su selección en dos Mundiales, llevando a Alemania al triunfo en Italia 1990.

13. Los jugadores con más participaciones en la Copa del Mundo

Rafael Márquez fue capitán del seleccionado mexicano | AFP/GettyImages

No es sorprendente que, con sus 25 partidos disputados, Lothar Matthäus ostente el récord de más participaciones en la Copa del Mundo, habiendo estado presente en cinco torneos.



Sin embargo, comparte ese récord con dos leyendas mexicanas. El portero Antonio Carbajal fue seleccionado para cinco plantillas consecutivas de la Copa del Mundo, desde 1950 hasta 1966, mientras que Rafael Márquez, de manera notable, capitaneó a su país en cinco Mundiales entre 2002 y 2018.





14. El jugador con más participaciones en la historia de las eliminatorias mundialistas

Iván Hurtado fue capitán por varios años de la selección de Ecuador | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Las eliminatorias de la Copa del Mundo dejan algunos récords sorprendentes, y uno de ellos es la fantástica cifra de Iván Hurtado: 68 partidos disputados en las eliminatorias mundialistas.



La leyenda ecuatoriana jugó 168 veces para su selección y logró acumular más encuentros en clasificatorias que cualquier otro jugador en la historia.





15. El jugador con más goles en la historia de las eliminatorias mundialistas

Carlos Ruiz marcó una época con la selección guatemalteca | Ronald Martinez/GettyImages

Si pensaste que eso era algo sorprendente, espera a esto…



Guatemala nunca ha participado en una fase final de la Copa del Mundo, pero puede presumir del máximo goleador en la historia de las eliminatorias. Carlos Ruiz jugó 47 partidos de clasificación a lo largo de su carrera internacional y consiguió un fenomenal total de 39 goles. Para ponerlo en perspectiva, son 11 más que los de Lionel Messi, quien además cuenta con 13 partidos más de eliminatorias mundialistas que Ruiz.

16. El jugador más joven en la historia de la Copa del Mundo

Norman Whiteside jugó en la Premier League | Ben Radford/GettyImages

Podrías haber pensado que la sensacional aparición de Pelé en la Copa del Mundo de 1958 lo habría convertido en el jugador más joven en la historia del torneo, pero estarías equivocado.



El exjugador del Manchester United, Norman Whiteside, ostenta en realidad ese récord, habiendo jugado para Irlanda del Norte con apenas 17 años y 41 días, frente a Yugoslavia en 1982.

17. El jugador más viejo en la historia de la Copa del Mundo

Essam El-Hadary jugó en la Copa del Mundo de 2018 | Shaun Botterill/GettyImages

Desde el joven rostro de Whiteside hasta el veterano portero egipcio Essam El-Hadary, quien capitaneó a su país —convirtiéndose en el jugador y capitán más viejo en la historia de la Copa del Mundo— frente a Arabia Saudita en el 2018

Sin embargo, su 159.ª y última aparición con la selección no fue nada exitosa, ya que Egipto cayó 2-1, cerrando una decepcionante eliminación en la fase de grupos.

18. La mayor diferencia de edad entre jugadores del mismo equipo en un partido de la Copa del Mundo

Russia V Cameroon, FIFA World Cup Finals Group B | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El gran Roger Milla ya era un internacional con todas las de la ley con 24 años cuando Rigobert Song nació.



Y, sin embargo, en la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, ambas leyendas camerunesas coincidieron sobre el campo durante la derrota por 3-0 en la fase de grupos ante Brasil, creando así la mayor diferencia de edad entre dos compañeros en un mismo partido de la Copa del Mundo.

19. El país con más derrotas en la historia de la Copa del Mundo

México tiene un récord que nadie quiere tener | Simon Bruty/GettyImages

México posee un récord nada deseado, habiendo perdido 27 partidos de la Copa del Mundo, más que cualquier otro país.



Sin embargo, han logrado avanzar de manera consistente más allá de la fase de grupos, y de hecho llegan a Qatar habiendo sido eliminados en los octavos de final en las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo.

20. El país con más empates en la historia de la Copa del Mundo

Ian Wright, de la selección inglesa en 1998 | Tom Jenkins/GettyImages

Dado el perpetuo y desalentador desempeño de los Tres Leones en los grandes torneos a lo largo de los años, quizá no sea una gran sorpresa saber que ningún país ha empatado más partidos de la Copa del Mundo que Inglaterra —divertido, ¿verdad?



Los campeones de 1966 han igualado un total de 21 encuentros a lo largo de sus 15 participaciones; solo Italia ha empatado la misma cantidad de partidos en la historia del torneo.

21. El país que ha disputado menos partidos en la historia de la Copa del Mundo

1938 World Cup | Keystone/GettyImages

Ahora, esta es una estadística brillante.



Aunque algunas naciones solo han llegado a una Copa del Mundo en toda la historia del torneo, solo una puede presumir de haber disputado un solo partido: Indonesia, que en 1938 jugó bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas.



En aquella época, cuando la Copa del Mundo comenzaba directamente en octavos de final, las Indias Orientales Neerlandesas se enfrentaron por primera vez a los gigantes de Hungría, que avanzaron a los cuartos de final tras una contundente victoria por 6-0; breve y conciso.

22. Peor actuación de un país anfitrión en la historia de la Copa del Mundo

1982 FIFA World Cup England vs Spain | Keystone/GettyImages

España fue sede de la Copa del Mundo por primera (y, hasta la fecha, única) vez en 1982, habiendo logrado previamente un cuarto puesto en 1950 como su mejor desempeño —la emoción y las expectativas debieron estar por las nubes cuando el torneo llegó por primera vez al país.



Pues bien, eso pronto se desvaneció; España protagonizó la peor actuación general de una nación anfitriona en la historia de la Copa del Mundo, ganando solo uno de sus cinco partidos y quedando última de su grupo en la segunda fase de grupos. ¡Uf!





23. Única nación anfitriona que no logró avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo

Sudáfrica no avanzó de fase en el 2010 | Gallo Images/GettyImages

Al menos España logró superar el primer obstáculo. Si bien aquel equipo de 1982 puede presumir del peor porcentaje de victorias de un anfitrión en la historia de la Copa del Mundo, Sudáfrica es el único país anfitrión que se despidió del torneo en la fase de grupos.



A pesar de una de las mayores sorpresas de la competición, al vencer 2-1 a Francia en la última jornada del Grupo A, la derrota de Sudáfrica ante Uruguay y el empate con México dejaron a los anfitriones de 2010 en el tercer lugar de su grupo, quedando fuera de los octavos de final por diferencia de goles.

24. El único país que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo

Ronaldo ganó el Mundial de 2002 siendo figura | Denis Doyle/GettyImages

Solo hay una nación que se ha clasificado para todos y cada uno de los torneos de la Copa del Mundo desde su inicio en 1930 y, dado su éxito, no es sorprendente que Brasil ostente esa hazaña.



Las 21 participaciones del país no tienen comparación y solo son igualadas por Alemania, que contaría con 20 apariciones si no hubiera sido descalificada en 1950.

25. El enfrentamiento más común en la final de la Copa del Mundo

Messi enfrentó a Alemania en la final de 2014 | Simon M Bruty/GettyImages

Los brasileños también han disputado la impresionante cifra de siete finales de la Copa del Mundo, pero no aparecen en el enfrentamiento más común en la final del torneo a lo largo de la historia.



Las dos naciones que se han enfrentado con más frecuencia en el escenario máximo del fútbol son, de hecho, Alemania y Argentina, que se han medido tres veces por el trofeo más codiciado.



Se enfrentaron en finales consecutivas en 1986 y 1990, ganando cada una un partido, antes de su más reciente encuentro en la final de 2014, que se inclinó a favor de los alemanes.

26. Solo una Copa del Mundo ha sido organizada por varios países

Brasil ganó la edición del 2002 en Corea y Japón | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La Copa del Mundo de 2026 se disputará en toda Norteamérica, con Estados Unidos, Canadá y México como sedes de los partidos.



Sin embargo, esta será solo la segunda edición organizada en más de un país. La primera vez que esto ocurrió fue en 2002, cuando el primer Mundial en Asia se celebró en Corea del Sur y Japón.



Corea del Sur fue la sorpresa del torneo, alcanzando las semifinales, aunque Brasil se llevó su quinto y más reciente título.

27. El gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo.

Hakan Şükür marcó en la Copa del Mundo de 2002 | GABRIEL BOUYS/GettyImages

Aunque Corea del Sur deslumbró al alcanzar las semifinales en 2002, ese mismo año cayó víctima del gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo.



Turquía fue el rival de los anfitriones en el partido por el tercer puesto, un emocionante encuentro que comenzó de la manera más vertiginosa. La leyenda turca Hakan Şükür tardó solo 11 segundos en adelantar a su país, antes de dar asistencias para otros dos goles de Turquía, asegurando la victoria por 3-2.

28. El continente más exitoso en la historia de la Copa del Mundo

Francia ganó en la edición del 2018 | LIONEL BONAVENTURE/GettyImages

Los cinco títulos de Brasil pueden ser un récord en la historia de la Copa del Mundo, pero Sudamérica como continente no es la más laureada.



Solo dos continentes han producido naciones campeonas del mundo: Sudamérica acumula nueve títulos repartidos entre tres países, mientras que Europa ha dado cinco campeones que han ganado 12 títulos entre todos ellos.

29. El primer estadio desmontable de la Copa del Mundo fue en Catar

France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

Catar no solo fue la primera sede que tuvo la Copa del Mundo en invierno en el 2022, sino que también tuvo el primer estadio “temporal” de la competición.



El Estadio Ras Abou Aboud (o Estadio 974), que acogió a Argentina, Francia, Brasil y Portugal durante la fase de grupos, fue construido con contenedores de envío y fue desmontado tras la conclusión del torneo.

30. El país debutante en la Copa del Mundo del 2022

Catar organizó la Copa del Mundo de 2022 | Anadolu/GettyImages

31 de los equipos de la Copa del Mundo del 2022 ya habían pisado el escenario más grande del fútbol, pero uno llegó al torneo como novato.



Ese fue, por supuesto, el anfitrión Qatar, que, a pesar de no haber disputado nunca un partido en la Copa del Mundo, participó en su primer torneo, como un anfitrión poco tradicional.



En 2026, al menos tendremos cuatro selecciones que participarán por primera vez.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL 2026: