4 entrenadores que podrían entrenar al Real Madrid para la temporada 2026/27

Con la salida de Xabi Alonso y la incertidumbre sobre el futuro de Arbeloa en el banquillo, el Real Madrid ya podría mirar al mercado de entrenadores de cara al verano. En un club donde la planificación nunca se detiene, la dirección deportiva maneja distintos perfiles, desde apuestas emergentes hasta técnicos contrastados con experiencia en la élite.

Si el club decide dar un giro estratégico una vez termine la temporada, estos son cuatro entrenadores que aparecen en el radar del Real Madrid como posibles sustitutos.

1. Enzo Maresca

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El nombre de Enzo Maresca ha irrumpido con fuerza de manera sorprendente. Según distintas fuentes, el Real Madrid ha emergido como admirador del técnico italiano, al que incluirá en su lista de candidatos mientras evalúa opciones para el próximo proyecto. Maresca gusta por su propuesta futbolística, su trabajo táctico y su perfil de entrenador moderno, con influencia clara del fútbol de posición. En Valdebebas valoran su capacidad para desarrollar talento joven y construir equipos con identidad clara, algo que encaja con la política deportiva del club. Enzo Maresca es del agrado del Real Madrid, y su nombre no es casual en las conversaciones internas.

2. Jürgen Klopp

Presentation of the Walther Bensemann Prize | picture alliance/GettyImages

El caso de Jürgen Klopp es distinto. Según informó Sacha Tavolieri, el técnico alemán echa de menos entrenar, y el Real Madrid es plenamente consciente de que podría estar interesado en asumir el reto. Desde el club blanco se está considerando seriamente su fichaje este verano, conscientes de que se trata de una oportunidad única si Klopp decide regresar a los banquillos. Su carisma, liderazgo y capacidad para conectar con el vestuario lo convierten en un perfil ideal para un club de máxima exigencia. Además, Klopp aportaría algo que el Madrid ha echado en falta en ciertos momentos: energía, presión alta y una identidad emocional muy fuerte. Su llegada supondría un impacto inmediato tanto deportivo como mediático.

3. Luis Enrique

Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final | NurPhoto/GettyImages

El nombre de Luis Enrique genera debate. Su pasado en el FC Barcelona podría ser un obstáculo, pero también existe un matiz importante: tuvo pasado como jugador del Real Madrid, algo que suaviza el rechazo institucional. En una entrevista, el propio técnico asturiano afirmó que no le importaría entrenar al Real Madrid, dejando claro que su profesionalidad está por encima de rivalidades históricas. Además, está confirmado que este verano dejará el PSG, quedando libre para afrontar un nuevo proyecto. Su carácter fuerte, su idea de juego y su experiencia en clubes grandes lo convierten en una opción real, aunque la directiva tendría que dar luz verde a una decisión valiente, asumiendo el coste simbólico de traer a una figura tan importante en la historia reciente del Barcelona.

4. Zinedine Zidane

The Universe League - Kings League | Quality Sport Images/GettyImages

Hablar del Real Madrid es hablar de Zinedine Zidane. El técnico francés siempre aparece cuando el banquillo blanco entra en fase de incertidumbre. Si Florentino Pérez logra convencerlo, Zidane podría iniciar su tercera etapa como entrenador del primer equipo. Su conocimiento del club, su gestión del vestuario y su historial ganador lo convierten en una opción segura en contextos de máxima presión. Sin embargo, el gran obstáculo es que Zidane lo tiene prácticamente todo pactado para convertirse en el próximo seleccionador de Francia, un objetivo personal que lleva tiempo persiguiendo. Aun así, en el Real Madrid nunca se descarta del todo a Zidane, especialmente si el club considera que necesita una figura de consenso inmediato.

