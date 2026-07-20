4 entrenadores que podrían reemplazar a Scaloni en la selección argentina tras perder la final contra España

El sueño argentino en el Mundial 2026 llegó a su fin luego de perder 1-0 en la final contra España. El futuro corto y mediano plazo luce complicado, y las incógnitas empiezan a florecer.

Una de ellas es la continuidad de Lionel Scaloni al mando de la selección, cargo que ostentó primero de manera interina en 2019 y luego como entrenador ya ratificado. La gloria estuvo de su lado desde un principio, conquistando la Copa América 2021 y guiando a la Albiceleste a este presente inolvidable.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Dos títulos continentales, una Finalissima y el Mundial del 2022 conforman el palmarés de un entrenador que seguramente tenga un sinfín de ofertas para continuar con su carrera, que ha empezado a forjarse a base de gloria pura.

Al término del compromiso, habló sobre su continuidad en el banquillo de la escuadra albiceleste, y su respuesta ha generado preocupación entre los hinchas:

Seguiré como seleccionador de Argentina hasta diciembre, luego probablemente dejaré este puesto. Necesito recargar energías y parar ahora



Lo importante es mantener este espíritu, este sentimiento entre la gente de Argentina y el equipo. Estoy muy orgulloso de esto. Lionel Scaloni

4 entrenadores que podrían reemplazar a Scaloni en la selección argentina tras la eliminación del Mundial 2026

1. Pablo Aimar

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Aimar ha estado al lado de Scaloni desde que ambos llegaron a la selección argentina, tras el Mundial 2018.



Si el actual entrenador decide dar un paso al costado, la elección del ex jugador de River sería una buena manera de darle continuidad al exitoso proceso.

2. Marcelo Gallardo

River Plate v Banfield - Torneo Apertura 2026 | NurPhoto/GettyImages

Es el entrenador más lógico para el cargo, luego de haberse posicionado en los últimos 12 años como uno de los ídolos máximos de River Plate, donde se cansó de ganar torneos.



Tiene un estilo pragmático y, si bien es jugadorista, puede tener un ojo clínico para las convocatorias. Viene de un segundo ciclo flojo en el Millonario, pero probar con una selección es algo que definitivamente debe hacer en algún momento de su carrera.

3. Diego Simeone

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GIRONA | JAVIER SORIANO/GettyImages

El histórico del Atlético de Madrid es uno de los entrenadores que más tiempo lleva en su cargo y ha dejado una huella indeleble en el corazón de los Colchoneros, posicionándose como un ídolo absoluto.



En las últimas temporadas no le ha ido de maravilla, pero mantiene al equipo peleando en los primeros puestos y llegó a semifinales de UEFA Champions League en la campaña que acaba de terminar.



Sería una apuesta interesante para saber como trabaja el Cholo sin la locura del día a día y poco tiempo de preparación para los objetivos.

4. Mauricio Pochettino

USA v Belgium - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 | Anadolu/GettyImages

Ya sin su cargo en Estados Unidos luego de un correcto Mundial, Mauricio Pochettino podría regresar a Europa para tomar el puesto de entrenador en uno de los principales clubes, aunque la selección de su país ha de seducirlo.



Sin dudas ha hecho un buen trabajo en la selección norteamericana, pero Argentina tiene otro tipo de exigencia. Su gusto por los procesos largos puede ser uno de los factores clave para que la Asociación del Fútbol Argentino lo llame.

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