5 candidatos a sustituir a Arne slot como entrenador del Liverpool

El Liverpool atraviesa probablemente el peor momento en sus últimos ocho o 10 años. Es que la etapa de Arne Slot, que comenzó con éxito gracias a su corona de Premier League en la 2024/2025, se ha desmoronado a un ritmo alarmante en el actual curso, el segundo del neerlandés en Anfield Road.

De hecho, los Reds han perdido nueve de sus recientes 12 desafíos entre todas las competiciones, incluyendo la tempranera eliminación en la Copa de la Liga, mientras que ya se sitúan lejos de la cima en la propia Premier, y fuera del top 8 en la Champions. Resultados inaceptables para una entidad llamada a pelear por todo en agosto, tras invertir alrededor de 400 millones de euros en fichajes del calibre de Alexander Isak (€140.000.000) y Florian Wirtz (€125.000.000).

Pues con la directiva explorando alternativas, surgen cinco nombres con perfiles muy distintos, pero quienes representarían un camino posible para reconstruir un proyecto que hoy parece navegar sin rumbo.

5. Steven Gerrard | Sin equipo

Steven Gerrard lleva rato sin equipo | Ryan Pierse/GettyImages

La mayor leyenda moderna como futbolista del Liverpool siempre estará en las quinielas para ocupar el banquillo de Anfield.



En efecto, Stevie G busca trabajo y recibir su primera oportunidad en rol de estratega, aunque sea de interino, significaría un sueño para la afición. Su éxito en el Rangers demuestra que tiene potencial, al margen de que sus fracasos en Aston Villa y Al-Ettifaq generan dudas razonables.

4. Oliver Glasner | Crystal Palace

Entrenando al Crystal Palace, Oliver Glasner le ha tomado la medida al Liverpool de Arne Slot en esta temporada | Malcolm Couzens/GettyImages

Probablemente el nombre más importante de los que están activos ahora mismo, dado que viene transformando al Crystal Palace en un equipo competitivo, organizado, intenso y peligroso, además de guiar a dicha institución a levantar la FA Cup en su edición anterior y la última Community Shield, ante el propio Pool de Slot.



Por si fuera poco, Glasner también eliminó a los Reds en la presente Copa de la Liga, y los superó en el duelo de primera vuelta de Premier, al tiempo que su contrato expira al final del ejercicio, lo que facilitaría la operación desde ya.

3. Ange Postecoglou | Sin equipo

El Nottingham Forest despidió a Ange Postecoglou recientemente | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Postecoglou divide opiniones. Sus pasos recientes por Tottenham Hotspur y Nottingham Forest han sido irregulares, pero su propuesta ofensiva continúa siendo estimulantes dentro del entorno del balompié inglés.



De ese modo, la tradicional oncena de Merseyside ve al griego-australiano como una alternativa capaz de revitalizar el juego, aunque es una elección con riesgos evidentes y cuya idea requiere tiempo, estabilidad y un vestuario comprometido, factor difícil de garantizar viendo lo acontecido en la primera mitad de campaña.

2. Andoni Iraola | Bournemouth

La filosofía de Andoni Iraola gusta en el Liverpool | Michael Steele/GettyImages

El español ha ganado atención en las islas británicas gracias a su trabajo en el Bournemouth, al que ha convertido de equipo modesto a uno de los más reconocibles tácticamente de la elitista competición.



Para el Liverpool, el ex técnico del Rayo Vallecano representaría el futuro y la filosofía de la rápida circulación del balón, presión alta y reactivación tras pérdida. Su estilo encaja con la idea de un proyecto a largo plazo, coherente con el modelo que dejó establecido Jürgen Klopp al momento de marcharse, en la primavera del 2024.

1. Jürgen Klopp | Red Bull Group (director global de fútbol)

Jürgen Klopp es una leyenda del Liverpool | David Geieregger/GettyImages

El nacido en Stuttgart es, sin discusión, el mejor entrenador de los Reds en lo que va de siglo, al punto que bajo su mando dicho club levantó ocho títulos, incluida la Champions League 2018/2019, de un total de dos finales disputadas, y una Premier League (2019/2020) soñada durante décadas.



Su regreso sería un golpe emocional para la afición y un mensaje claro de reconstrucción. Sin embargo, la plana mayor del Pool debe ingeniarse un plan para convencer al antiguo preparador, de 58 años, de volver a una de sus casas, recordando que ejerce "tranquilamente" de director global de fútbol del Red Bull Group.