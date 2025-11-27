Los 9 jugadores que han ganado el Balón de Oro, el Mundial y la Champions League

Ganar un Mundial FIFA o una UEFA Champions League no necesariamente hablan de la grandeza de un futbolista; sin embargo, nadie puede dudar de algún jugador que haya levantado ambos trofeos colectivos, sumado al prestigioso Balón de Oro.

No en vano, apenas nueve talentos en la historia del balompié se han llevado el máximo galardón individual, el cual entrega France Football, junto al hecho de haber militado en oncenas que tocaron el cielo con las manos tanto en la Copa del Mundo como en el popular torneo de "La Orejona".

De ese modo, se repasará al completo ese exclusivo grupo que escribió la historia con sus botines en lo individual y colectivo. Una lista en la que figuran tres leyendas brasileñas, y una argentina, entre otras.

9. Bobby Charlton | Inglaterra

Bobby Charlton | Getty Images/GettyImages

El probable mejor futbolista inglés de todos los tiempos fue el pionero de este distinguido grupo, dado que se llevó el Balón de Oro en 1966, mismo año en el cual celebró la conquista del Mundial, en casa, con los Three Lions, y previo a guiar al Manchester United a conseguir la antigua Copa de Europa (Champions actual) en la 1967/1968.



En una era en la que no había tanta versatilidad, Sir Bobby resaltó por su capacidad para destacar de centrocampista ofensivo, exhibiendo su notable pase entre líneas, y de delantero, gracias a su potencia física y pegada.

8. Gerd Müller | Alemania

Der Bomber der Nation se erigió en el primer germano en ser condecorado por France Football, en 1970, mientras que lideró el ataque de la Mannschaft en "su Copa del Mundo", en 1974, agregando cuatro dianas, después de ayudar al Bayern Múnich a llevarse la Liga de Campeones en la 1973/1974 (también la 1974/1975 y la 1975/1976).



Es un secreto a voces que han existido pocos "9" como el popular Torpedo, máximo goleador vitalicio del Bayern Múnich (613), igual que de la Bundesliga (427) y sexto en el ranking histórico de artilleros en el balompié (735).

7. Franz Beckenbauer | Alemania

Franz Beckenbauer | STF/GettyImages

El Kaiser es el mayor revolucionario histórico del trabajo defensivo desde la posición del balón. Además, combinó estética con músculo y eficaciaal servicio de sus dos grandes amores: el Bayern y la selección alemana.



Efectivamente, Beckenbauer sumó el primero de sus dos Balones de Oro en 1972 (el otro en 1976), antes de capitanear al gigante de Baviera en los éxitos continentales en la 73/74, 74/75 y 75/76, aunado a levantar el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en 1974.

6. Paolo Rossi | Italia

Paolo Rossi | Alessandro Sabattini/GettyImages

El máximo goleador italiano en Mundiales (9, igualado con Roberto Baggio y Christian Vieri) vivió un 1982 de ensueño al liderar a La Nazionale hacia la corona universal en España, donde marcó seis tantos (Pichichi), lo que le terminó valiendo para conseguir el Balón de Oro en aquella temporada; todo eso antes de integrar la plantilla de la Juventus que levantó "La Orejona" en la1984/1985.



Sin ser el más grande ni técnico de la clase, Il Bambino d'Oro causó un impacto brutal dentro del Calcio, a base de trabajo, inteligencia táctica y oportunismo dentro del área.

5. Zinedine Zidane | Francia

Zinedine Zidane | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Con el permiso de Michel Platini, el otrora mago nacido en Marsella reúne argumentos para ser considerado el mejor francés de siempre.



Es que aunado a la clase, elegancia y calidad mostrada en la Juve, Real Madrid y la selección de su país, Zizou fue nombrado Balón de Oro en 1998, meses después de guiar a Les Bleus a ganar el Mundial, en casa, con su inolvidable doblete en la final ante la poderosa Brasil de Ronaldo Nazario "prime". Por si fuera poco, la leyenda de origen argelina puso la guinda al pastel de su colosal carrera en Glasgow, en 2002, cuando una espectacular volea de zurda le dio a los merengues su entonces novena Champions, en detrimento del Bayer Leverkusen en el duelo decisivo.

4. Rivaldo | Brasil

Rivaldo | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Tan subestimado como crack, Vítor Borba Ferreira se erigió en su momento en el segundo brasileño en alzarse con el anhelado premio de France Football (hasta 1995 sólo se consideraban a jugadores europeos), luego de un notable año 1999 con el FC Barcelona.



Lo paradójico del caso es que las grandes conquistas colectivas de Rivaldo llegaron en una época en la que probablemente ya había empezado su descenso futbolístico: el Mundial 2002, al margen de colaborar con cinco anotaciones y tres asistencias para La Canarinha; y una UCL 2002/2003 en la que solía ser suplente de Rui Costa en la mediapunta del AC Milan.

3. Ronaldinho Gaúcho | Brasil

Ronaldinho Gaúcho | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

No son pocos los que coinciden en afirmar que el Gaúcho ha sido el mayor talento natural que ha visto este deporte.



Pero lo mejor de todo es que también combinó sus calidades únicas en el césped con máxima eficacia, durante alrededor de un lustro, el cual le permitió transformarse en pieza importante de la Brasil campeona en Corea-Japón 2002 (con asistencia y golazo épico desde casi la media cancha en los cuartos de final frente a Inglaterra), y en el principal referente del Barça, y del fútbol en un 2005 que culminó con el Balón de Oro y un curso 2005/2006 en el que guio a los blaugranas a alzarse con la Liga de Campeones en París.

2. Kaká | Brasil

Kaká | PIERRE VERDY/GettyImages

Sin el brillo estético de Ronaldo Nazario o Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Izecson dos Santos Leite es, hasta la fecha, el tercer y último brasileño en aparecer en la lista de acreedores de la distinción de France Football (2007), tras encabezar al Milan monarca de Europa en la 2006/2007.



Claro que años antes, en 2002, un novel Kaká, entonces de 19 primaveras, accionaba durante 19 minutos en el total de la justa de Corea y Japón que La Verdemarela se terminó llevando. En términos generales, luce difícil olvidarse de las clásicas galopadas a campo abierto y del sublime disparo al segundo palo del canterano del São Paulo.

1. Lionel Messi | Argentina

Lionel Messi | Marc Atkins/GettyImages

Es complicado describir en pocas líneas sobre los pergaminos individuales y colectivos de este genio nacido en Rosario, último humano en unirse al elitista club de los dueños de un Balón de Oro (ocho, líder vitalicio), una Champions League (cuatro) y una Copa del Mundo (una).



Pues Leo integró la nómina barcelonista que levantó "Las Orejonas" de la 2005/2006, 2008/2009 (Triplete), 2010/2011 y 2014/2015 (Triplete), siendo la gran estrella en las últimas tres conquistas, que a su vez le valieron el galardón de France Football en esos almanaques. Pero una trayectoria como esta no podía finalizar sin un Mundial en su vitrina; en consecuencia, el mismo por fin arribó en Qatar 2022, donde cargó con la Albiceleste a lo largo de la cita.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE