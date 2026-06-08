5 centros delanteros que debería tener en la mira Cruz Azul para este mercado de fichajes

El Club de Fútbol Cruz Azul reforzó su ofensiva el semestre pasado con Nicolás Ibáñez y tienen a otros peces gordos con Gabriel Fernández y Christian Ebere, sin embargo, buscan tener más profundidad y competencia interna.

Por otra parte, ha habido rumores de una posible salida de Gabriel Fernández, por lo que habrá que evaluar perfiles desde extranjeros hasta probados en Liga MX, con experiencia y que encajen en el estilo de juego.

De esa manera, mencionamos a cinco posibles '9' realistas que podrían reforzar el ataque celeste para el próximo torneo.

1. João Pedro

João Pedro ha estado en el radar de Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El goleador del Atlético de San Luis y actual bicampeón de goleo individual del fútbol mexicano de la Liga MX, es un atacante que despertó la atención de todo el fútbol mexicano por su olfato goleador siendo la figura de los potosinos.



El jugador de 34 años estuvo en la órbita celeste desde su primer semestre en México y estuvieron cerca de ficharlo, pero la ambición de la directiva de San Luis los hizo pedir una cifra descomunal por su jugador y a la postre se arrepintieron de no haber generado una muy buena retribución económica para un jugador veterano.



A pesar de su edad, el internacional italiano ya demostró que solo es un número y sus condiciones aún pueden ofrecer algunos años de calidad.

2. Tomás Badaloni

Tomás Badaloni con los Rayos | Jam Media/GettyImages

El delantero argentino de 26 tiene dos años en el fútbol mexicano y sabemos de la reciente fijación de Cruz Azul por jugadores de Necaxa.



La buena relación entre ambas directivas ocasionaría que este sea un elemento que pueda estar en el radar e unirse a sus compatriotas José Paradela y Agustín Palavecino.



Si bien es cierto, no es considerado un goleador férreo, un cambio de aires le ayudaría a potenciar su nivel.

3. Alí Ávila

Alí Ávila con Gallos Blancos | Jam Media/GettyImages

El juvenil mexicano de 22 años de los Gallos Blancos de Querétaro es canterano de Rayados, pasó por Pumas UNAM y en su primer año con el club queretano marcó 11 goles, una cifra superior a la de muchos atacantes extranjeros.



La Máquina también necesita de un elemento joven y mexicano y él sería una buena opción en el mercado a sabiendas que son escasos los centros delanteros aztecas con potencial.

4. Enner Valencia

Enner Valencia podría salir de Pachuca | Hector Vivas/GettyImages

El histórico y referente goleador ecuatoriano podría salir de Pachuca y con 35 años parece que el fin de su carrera se acerca, no obstante, su físico hace pensar que aún tiene mucho por demostrar.



Este verano jugará su tercer Copa del Mundo con su país, convirtiéndose en el jugador de Ecuador con más justas mundialistas disputadas.



Valencia mantiene su poderío físico con potencia y saca diferencia con aceleraciones cortas. Sería una opción conociendo su experiencia en la Liga MX.

5. Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio ha lucido en Santos | Manuel Guadarrama/GettyImages

El atacante argentino de Santos Laguna fue fichado recientemente y con 29 años y un valor de 2 millones de euros en el mercado, sería una muy buena opción para la Máquina.



A pesar del pésimo desempaño actual el conjunto lagunero, el jugador tuvo un buen rendimiento individual y tiene un gran potencial.



Por lo tanto, el cuadro celeste debería considerarlo tenerlo en la órbita y si no es este semestre darle seguimiento para más adelante.