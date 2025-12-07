5 clubes a los que podría ir Mohamed Salah si se marcha del Liverpool

“El club me prometió muchas cosas en verano y, hasta ahora, he estado en el banco de suplentes durante tres partidos. Parece que el club me está traicionando. Así es como me siento. Lo único que puedo decir es que cumplan sus promesas”, disparó Mo Salah en rueda de prensa tras el encuentro frente al Leeds, donde nuevamente no sumó minutos con la camiseta del Liverpool.

En ese marco, viendo la ya confesa incomodidad del egipcio en el Merseyside a pesar de haber renovado hasta 2027, su futuro entra en una fase de incógnita absoluta y muchas variantes se abren para intentar descubrir cual podría ser su nuevo destino.

Está claro que el objetivo de Salah es llegar al próximo verano con rodaje, ya que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con la selección de Egipto, que compartirá el grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

A continuación, cinco equipos a los que podría ir Mo Salah si se marcha del Liverpool

1. AS Roma

El Faraón supo brillar en la capital italiana y el gran momento que atraviesa el equipo Giallorosso podría motivarlo a regresar al fútbol italiano. Además, varias figuras como Kevin De Bruyne han optado por ir a dicho país a continuar sus carreras.

2. FC Barcelona

El Barcelona siempre está atento a las oportunidades de mercado y sumar a Salah podría ser un interesante golpe de efecto, principalmente tras la eventual salida de Robert Lewandowski.

3. MLS

La liga de los Estados Unidos llegó a su fin y los clubes empezarán a armarse de cara a lo que viene, y seducir grandes figuras con jugosos contratos y baja exigencia deportiva es la especialidad de la casa.

4. PSG

El PSG no tiene problemas en desembolsar grandes cantidades de dinero por grandes figuras y esta podría ser uno de esos casos, y más si alguno de los cracks del ataque parisino se marcha.

5. Bayern Múnich

El Bayern ha sabido llevar grandes jugadores de la Premier League como Harry Kane y Luis Díaz, por lo que no es nada descabellado pensar que podrían hacer un intento por Salah.