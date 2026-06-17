La actual campeona del mundo arrancó la defensa de su corona en el Mundial 2026 y no pudo hacerlo de la mejor forma posible, ya que goleó 3-0 a Argelia.



Como si la satisfacción no fuese suficiente, Lionel Messi, máximo ídolo y capitán, convirtió por triplicado.



Además de arrancar con la suma de tres puntos, La Pulga hizo historia porque gracias a su ‘hat-trick’ llegó a los 16 goles en Copas del Mundo y con eso, empató el récord histórico del alemán Miroslav Klose, quien es el máximo anotador en la historia del torneo, dejando atrás también al brasileño Ronaldo Nazario que se quedó en 15.



En un Mundial donde la CONMEBOL había quedado a deber en la primera jornada de la Fase de Grupos, La Albiceleste fue la primera de la confederación que saca una victoria y si vuelve a mostrarse como lo hizo este martes, está claro que estará en la fase final.





5 conclusiones buenas y malas de la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia

1. Lionel Messi será el máximo anotador de los Mundiales

Lionel Messi | Charlotte Wilson/GettyImages

Tras haber convertido su triplete y haber empatado a Miroslav Klose, el técnico Lionel Scaloni decidió sacar del encuentro a La Pulga para que recibiera un merecido reconocimiento de los aficionados argentinos.



Pese a su edad, el rosarino mostró que aún tiene mucho para dar y que podría marcar más dianas para quedar registrado como el mayor anotador en la historia de las Copas del Mundo, si es que algo le faltaba.



No obstante, tendrá que traer la pólvora encendida para el resto del certamen porque el francés Kylian Mbappé, que hizo doblete ante Senegal, tiene 14 y gracias a que apenas tiene 27 años tendrá más Mundiales por disputar, lo que pondría en peligro cualquier marca del argentino.

2. Argentina, candidata al bicampeonato

Lionel Messi, Rodrigo De Paul | Charlotte Wilson/GettyImages

Tal como se dijo, el resto de la CONMEBOL ha tenido problemas para sacar resultados positivos contra equipos que en el libreto eran más débiles, mientras en Europa también ha habido otras selecciones que no se mostraron como esperaba, siendo España el más claro ejemplo.



Luego de ver lo ocurrido este martes, está claro que La Albiceleste podría llegar muy lejos y por qué no, repetir como monarca una vez más.



No obstante, tampoco puede haber soberbia ni confianza porque los mismos argentinos perdieron su primer partido de la fase de grupos hace cuatro años, así que muchos tienen margen de mejora.

3. Luca Zidane, con responsabilidad en los goles

Luca Zidane | picture alliance/GettyImages

Uno de los morbos más grandes de este partido era vez al hijo de la leyenda francesa y campeón del mundo, Zinedine Zidane.



Su hijo optó por defender los colores de Argelia, pero su presentación no fue la mejor, ya que en dos de las tres anotaciones tuvo mucho que ver.



En el primer tanto, si bien el disparo de Messi iba con fuerza, dio la impresión de que podía haber desviado el remate.



Posteriormente, dejó un rebote tras un disparo de Alexis Mac Allister, lo cual aprovechó el histórico del Barcelona de España para hacer su doblete.



El cuerpo técnico tendrá que charlar con él para evitar que se hunda debido a sus fallos, ya que aún tienen dos partidos igual de importantes.

4. Lionel Scaloni ha sabido gestionar a su equipo

Lionel Scaloni | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Queda claro que el capitán del Inter Miami de la MLS es el líder y el hombre clave del equipo, pero también se demostró que el juego colectivo es lo más importante en esta escuadra, pues a pesar de la ausencia de Julián Álvarez, hubo quien pudiera suplirlo.



Por lapsos manejaron los tiempos del encuentro a su antojo, Rodrigo De Paul fue uno de los más sobresalientes, mientras Thago Almada y Lautaro Martínez supieron como abrirle los espacios a Messi para que hiciera lo que quisiera con la pelota.



Asimismo, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero tampoco se vieron mal liderando la zaga central.



Si bien hay caras nuevas en la actual campeona del mundo, por ahora no se vieron nudos en ninguna parte del campo.

5. Argelia tiene con qué clasificar a la siguiente ronda

Fares Chaibi | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Aun cuando Los Zorros del Desierto fueron goleados en su primer cotejo, al inicio del partido mostraron una buena cara, incluso habían conseguido una anotación, la cual fue anulada por fuera de lugar.



A pesar de tener enfrente a la defensora de la corona, los argelinos salieron con valentía a presionar e inquietar el área, sin embargo, conforme fue avanzando el juego se les fue acabando la pila sin poder detener los embates rivales.



La realidad es que este no es el fin para los africanos, ya que ofrecieron destellos que les podrán ayudar para competirle a Austria y la debutante Jordania, así que aún tiene altas posibilidades de colocarse en los dieciseisavos de final.