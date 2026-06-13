5 conclusiones buenas y malas de la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay

La selección de los Estados Unidos arrancó el Mundial 2026 con el pie derecho, tras golear 4-1 al conjunto de Paraguay, en el partido correspondiente a la fecha número uno por el grupo D. Los dirigidos por Mauricio Pochettino se han llenado de confianza gracias a esta victoria, en un partido que dejó grandes enseñanzas, tanto en lo táctico, como en lo colectivo.

A través de este artículo, compartimos contigo algunas conclusiones a las que llegamos, tras la goleada de Estados Unidos sobre la selección de Paraguay.

5. Atacar sin descuidar las labores defensivas

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Erin Chang/ISI Photos/GettyImages

En una copa del mundo, las ganas de marcar la diferencia tienden a provocar graves desatenciones defensivas en los equipos. Mauricio Pochettino, un hombre de gran experiencia en el banquillo, parece haberles aterrizado esta idea a sus jugadores, que hoy lucharon por el gol, sí, y lo consiguieron en cuatro ocasiones, pero nunca descuidaron su sector defensivo, y esto les permitió sellar un partido perfecto.

4. La posesión de la pelota como medio diferenciador

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

En el fútbol no existen fórmulas mágicas ni ciencias exactas que reduzcan a cero el margen de error. Sin embargo, la posesión de pelota amplifica las posibilidades de que tus jugadores lleguen al área contraria y reduce los riesgos de que sufras algún daño en lo defensivo. Con esta idea saltaron a la cancha los estadounidenses y lograron una posesión del 63%, disparando seis veces al marco de los paraguayos, quienes, por otro lado, solo concretaron un tiro a gol en todo el partido.

3. ¿Dependencia a Christian Pulisic?

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Los mejores equipos del mundo dependen de sus estrellas. Esa es una realidad. Lo vivió el Barcelona con Lionel Messi y el Real Madrid Cristiano Ronaldo. Por consecuencia, no debería ser nada raro que los Estados Unidos dependan también de su jugador número '10'. Sin embargo, en el fútbol actual, depender de un jugador en particular tiende a cobrarte factura tarde o temprano. Hoy la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay se abrió gracias a una genialidad de Christian Pulisic, que provocó el autogol de Bobadilla, es importante recordarlo.

2. Los riesgos de jugar con tres centrales

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

En muchos momentos del partido, la selección de los Estados Unidos jugó con una línea de tres centrales y dos carrileros bien abiertos, que se incorporaron al ataque e inquietaron a los rivales por cada una de las bandas. Hoy, el plan funcionó a la perfección, dando como resultado una goleada que seguro los llenara de confianza en el arranque del Mundial 2026. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta propuesta táctica puede causar muchos manos a manos, alargando la distancia entre los defensores y los carrileros. Mauricio Pochettino deberá decidir si casarse con esta formación a pesar de ello o intentar con una línea de cuatro, dependiendo los rivales.

1. Folarin Balogun es el hombre gol de los Estados Unidos

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Cerramos esta lista con el hombre más importante del partido: Folarin Balogun. Gracias a su doblete, la selección de los Estados Unidos se impuso ante una complicada selección de Paraguay, que llegó a la copa del mundo con la ilusión de hacer un gran papel y que ahora tiene que remar contra corriente. Si Mauricio dudaba todavía sobre quién debería ser el delantero de los Estados Unidos, hoy Folarin Balogun pareció dejarle bien en claro que él, y solo él, es el referente en el ataque los norteamericanos necesitan para lograr una actuación histórica en la presente justa mundialista.

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