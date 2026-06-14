5 conclusiones buenas y malas del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos

Uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Mundial 2026 no defraudó, ya que Brasil y Marruecos brindaron un buen espectáculo que terminó con un trepidente y peleado empate 1-1 en el Grupo C, aunque los africanos estuvieron más cerca de llevarse el triunfo sorprendiendo sin duda alguna a los sudamericanos.



Apenas a los 21 minutos, Ismael Salibari apareció a pase de Brahim Díaz para adelantarse a la defensa y picarle la pelota a Alisson Becker. Cuando parecía que los marroquíes iban por el segundo tanto apareció el talento individual, ya que Vinicius Juniors hizo un fuerte disparo que no pudo detener Yassine Bounou.



Tras este buen encuentro, es hora de sacar las conclusiones que dejó:

1. Marruecos volverá a ser un dolor de cabeza

Ismael Saibari | Dan Mullan/GettyImages

Tal como lo demostraron en Qatar 2022 al instalarse en las semifinales, los Leones del Atlas una vez más van a dar una grata sorpresa, sin saber si podrán repetir lo hecho hace cuatro años o simplemente podrían ir más lejos para dar un histórico ‘campanazo’ y poner al continente africano en lo más alto del planeta.



Si en el fútbol existiera la justicia, el equipo de Achraf Hakimi tendría que haberse llevado los tres puntos sobre la pentacampeona del mundo porque dieron cátedra en todo el primer tiempo, con buenas transiciones, juego colectivo agradable y llegadas constantes al área. Está claro, Marruecos será protagonista.



2. Brasil dependerá de las individualidades

Vinicius Junior | NurPhoto/GettyImages

En todo el primer tiempo, El Scratch du Oro pareció perdido sin saber cómo poder detener el ataque constante de los marroquíes. De hecho, cualquiera hubiera apostado que estaba más cerca la segunda diana de los africanos que la respuesta brasileña, sin embargo, lo que ocurrió fue esto último.



Después de media hora sin que Raphinha Dias, Igor Thiago y Vinicius Junior tocaran la pelota para generar peligro, este último encaró a la defensa en el costado izquierdo, cedió para Bruno Guimaraes, que le devolvió la posesión, y el hombre del Real Madrid se metió al área para sacar un potente derechazo que igualó las acciones, quizás, sin merecerlo.



Se sabe de la calidad al ataque de los futbolistas de La Verdeamarela, quienes son estrellas decisivas en sus respectivos clubes y pequeñas acciones llevadas a cabo por estos mismos podrían ser cruciales para evitar resultados negativos como ocurrió este sábado.

3. Falta jerarquía en el mediocampo de Brasil

Casemiro | James Gill - Danehouse/GettyImages

Tal como se comentó, los delanteros y extremos son un verdadero peligro para cualquier rival, sin embargo, el mediocampo no lució, tanto que por eso fueron dominados ampliamente en el primer tiempo.



Bruno Guimaraes, Carlos Casemiro y Lucas Paquetá no brillaron, aunque no por eso no tuvieron un gran despliegue dentro del terreno de juego.



Del mismo modo, perdieron varios balones en el centro del campo, de hecho así se generó la acción del tanto africano cuando Paquetá perdió la posesión en el costado derecho.



Asimismo, la defensiva se vio endeble y poco segura, así que es otro tema a trabajar de cara al choque contra Haití.



El técnico italiano Carlo Ancelotti tendrá que empezar a reflexionar y hacer notas sobre qué cambios realizar o si mantendrá la misma alineación de cara al siguiente cotejo.

4. Marruecos está más suelto, pero mantiene solidez defensiva

Raphinha, Achraf Hakimi, Youssef Belammari | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En Qatar 2022, el entrenador de los Leones del Atlas fue Walid Regragui, con el cual el equipo mostró una solidez defensiva importante, tanto que en la fase de grupos sólo recibió un tanto por parte de Canadá. Ya en fase final, mantuvo el cero frente a España y Portugal, hasta que cayó 2-0 con Francia en semifinales, mientras en el tercer lugar perdió 2-1 ante Croacia.



A diferencia de hace cuatro años, el equipo africano luce más suelto bajo el mando de Mohamed Ouahbi, quien llevó a la selección marroquí sub-20 a ser campeona en el 2025 derrotando a Argentina para levantar su primer título en dicha categoría.



Apenas en marzo tomó las riendas y ya se notó un cambio sólido y aunque recibió un tanto en esta primera jornada, luce complicado que Haití o Escocia superen el cerrojo.



5. Ambos estarán en la siguiente fase

Marquinhos, Achraf Hakimi | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Tanto Brasil como Marruecos dieron argumentos para poder dar a entender que los veremos en los dieciseisavos de final.



La Canarinha, candidata natural a ser campeona en cada Copa del Mundo, no tuvo la presentación esperada, pero sus individualidades y calidad al frente la hacen ver superior a sus dos siguientes rivales, aparte el mejor calificado no fue precisamente uno de los pesos pesados del combinado brasileño sino Douglas Santos del Zenit St. Petersburgo de Rusia, lo que dice que cualquiera puede ser fundamental de un momento a otro.



Si Los Leones del Atlas van a salir con el mismo temple para los siguientes dos partidos está claro que sacaran los puntos necesarios para superar la primera fase y aunque los líderes podrían ser Achraf Hakimi y Yassine Bounou, se debe destacar lo realizado por Saibari, Bilal El Khannouss y Neil El Aynaoui.