5 conclusiones buenas y malas que nos dejó el resultado de México 2-0 Sudáfrica

Finalmente dio inicio la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con la selección nacional de México inaugurando por tercera ocasión un Mundial en tierras aztecas desde el imponente y majestuosos Estadio Ciudad de México, único recinto en el mundo que ha recibido tres justas mundialistas distintas (1970, 1986 y 2026) en la historia,

Con una victoria por 2-0 el combinado azteca derrotó a su similar de Sudáfrica con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, por lo que parcialmente se colocan como líderes del Grupo A a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Corea del Sur y República Checa.

¡Triunfo en una atmósfera Incondicional 👊



Nos llevamos los primeros 3 puntos contra Sudáfrica en nuestro debut, en nuestra casa y con nuestra gente.



¡Vamooos! #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ur3o2R9OdW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Con este resultado y tras los primeros 90 minutos disputados, rescatamos cinco conclusiones buenas y malas acerca de la selección mexicana.

1. Arranque histórico y motivador de México como local

México ganó el partido inaugural | Carl Recine/GettyImages

El cuadro de Javier Aguirre ganó el partido inaugural en casa (algo que nunca había logrado en mundiales anteriores), con un gol tempranero de Julián Quiñones puso la calma en el juego, aunque hubo un largo periodo de incertidumbre de más de 50 minutos dejando abierto el marcador.



Al final el triunfo ocasionó una inyección de confianza y generó ambiente de alegría entre la afición. Con los tres puntos, portería a cero y buen rendimiento ante un rival que no generó mucho peligro, esto posiciona bien a México en el Grupo A para avanzar cómodamente a la ronda de 32 y aspirar al liderato.

2. Superioridad clara y aprovechamiento de la ventaja numérica

Sudáfrica tuvo dos expulsados | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

México dominó la posesión y las ocasiones a lo largo de todo el juego, especialmente tras la expulsión de Sithole (Sudáfrica se quedó con 10). Y sobre el final los africanos se volvieron a quedar con otro jugador menos para terminar con nueve elementos.



Aunque México sobre el final también se quedó con uno menos por la expulsión de César Montes. El equipo mostró buena presión y transiciones rápidas, lo que refleja buena preparación por parte del cuerpo técnico.

3. Falta de contundencia y poner en peligro el resultado favorable

México falló varias jugadas clave | Luke Hales/GettyImages

Tras el primer gol, México bajó el ritmo en algunos tramos y jugó de forma conservadora, lo que generó cierta ansiedad e inconformidad (se hizo presente con abucheos) por parte de los aficionados hasta el segundo tanto.



Pudieron sentenciar el juego desde el primer tiempo, pero la falta de contundencia les hizo complicarse la existencia y quitarse la presión hasta que llegó el segundo tanto.

4. Dependencia de errores rivales

México se benefició de los errores de Sudáfrica | Carl Recine/GettyImages

El rival cometió errores infantiles en salida de balón que derivaron en el primer gol y se desordenó tras la roja. No generó prácticamente peligro, lo que resta algo de mérito al triunfo si nos ponemos exigentes.



A pesar de que el cuadro mexicano dominó la posesión y los aspectos generales del juego, varios ataques nacieron de fallas de los sudafricanos más que de creación natural. Por lo que ante rivales más sólidos se requerirá una mayor creatividad, profundidad y contundencia, de lo contrario el resultado no será positivo.

5. Calmar el nerviosismo y cuidar la disciplina

La presión de la afición mexicana puede presionar y poner nerviosos a los jugadores | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

En el tiempo añadido el equipo nacional sufrió la expulsión de César Montes, un jugador clave y titular de la zaga central.



Ante la selección de Corea del Sur el 'Vasco' tendrá que disponer de un central no nominal, Luis Romo, Edson Álvarez, Erik Lira o Israel Reyes tendrán que cubrir sus ausencia, luego de esa tarjeta roja innecesaria.