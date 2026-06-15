5 cosas que no sabías de Folarin Balogun, la joya de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos tuvo un debut inmejorable en el Mundial 2026. El cuadro de las Barras y las Estrellas derrotó por marcador de 4-1 a Paraguay en el primer partido del grupo D. El cuadro norteamericano tuvo un gran rendimiento colectivo, aunque un futbolista robó las miradas: Folarin Balogun, autor de un doblete ante los guaraníes.

El atacante originario de Nueva York sorprendió a propios y a extraños con su gran exhibición ante la Albirroja. A continuación te compartimos cinco cosas que no conocías de Balogun, la joya de Estados Unidos.

5. Pudo jugar con Nigeria o Inglaterra

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Harry How/GettyImages

Balogun tuvo que decidir entre tres selecciones: Estados Unidos, Nigeria e Inglaterra. El delantero nació en Nueva York, es hijo de padres nigerianos y vivió prácticamente toda su vida en Inglaterra, donde se formó como jugador en el Arsenal. El prometedor delantero jugó en categorías inferiores de la selección inglesa (sub-17, sub-18, sub-20 y sub-21) y la sub-18 estadounidense, sin embargo, terminó decantándose por el USMNT (United States Men's National Team) en selección mayor.

4. ¿Por qué eligió a Estados Unidos?

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Balogun nació en Nueva York y se mudó al Reino Unido apenas un mes después. A los ocho años se unió a la academia del Arsenal y fue llamado a inferiores de Inglaterra. Sin embargo, en 2023 hizo el one-time-switch para poder jugar con Estados Unidos. Tras hacer el cambio de federación, Balogun dijo sentirse "en casa" con el cuadro estadounidense y que su decisión "era obvia". "Representar a los Estados Unidos significa mucho, más de lo que la gente imagina. "Estoy muy orgulloso y honrado de tener esta oportunidad, y quiero dar todo lo que tengo para que nuestro equipo tenga éxito", reveló en entrevista con US Soccer.

3. Caída y auge en su carrera

Arsenal v FC Barcelona - Pre-Season Friendly | Trevor Ruszkowski/ISI Photos/GettyImages

El delantero no pudo hacerse de un sitio en el primer equipo de los Gunners, con el que apenas disputó diez encuentros, y tampoco causó impacto con el Middlesbrough, club en el que estuvo cedido apenas cuatro meses. A los 21 años, Balogun tomó una decisión muy importante y decidió fichar por el Stade Reims. El delantero estadounidense se reencontró con su mejor versión y comenzó a brillar en la liga francesa, anotando 22 goles en 39 partidos. Su gran rendimiento llamó la atención del AS Mónaco en agosto de 2023. El atacante de 24 años registra 31 goles en 91 encuentros con Les Rouge et Blanc y podría dar el salto a un equipo más grande en el mercado de verano.

2. Su apodo

Paris FC v AS Monaco FC - Ligue 1 McDonald's | Eurasia Sport Images/GettyImages

La joya estadounidense no tiene un apodo épico o muy imaginativo. El jugador del AS Mónaco ha revelado que sus compañeros y familiares lo conocen simplemente como Flo o Balo.

1. Ronaldo, su máximo ídolo

Ronaldo At Tournoi De France | Ben Radford/GettyImages

En entrevista con US Soccer, Balogun reveló varios aspectos de su vida personal, como que es fanático de Michael Jackson, seguidor de los New York Yankees y las películas de Leonardo DiCaprio. En dicha conversación, el goleador confesó su admiración por Ronaldo Nazario. "Mi modelo a seguir en el futbol, mientras crecía, fue R9. Yo lo admiraba y definitivamente cambió la manera en que veía el futbol cuando era joven".