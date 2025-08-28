5 cosas que no sabías del Kairat Almaty, rival del Real Madrid en la UEFA Champions Laegue 2025/26

Sin dudas el Kairat Almaty de Kazajistán será, junto al Pafos de Chipre, una de las presencias llamativas y especiales en la nueva temporada de la UEFA Champions League. El equipo que está en el corazón de Asia se enfrentará, entre otros, al Real Madrid y al Arsenal. Frente a los españoles jugará de local, mientras que deberán visitar la lejana Londres.

1. Historia

Celtic v Kairat Almaty - UEFA Champions League Play-offs Round First Leg | Ian MacNicol/GettyImages

Fue fundado bajo el nombre de Dynamo Almaty en 1952, cambiando dos años más tarde a Lokomotiv Almaty. La empresa del suministro de gas KazRosGas se convirtió en el principal propietario del club en el 2012.

2. Estadio

Kazakhstan V England, World Cup Qualifier | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Estadio Central de Almaty ha sido sede de la selección kazaja para partidos de eliminatorias, así como la casa del Kairat. Cuenta con capacidad para 23.804 espectadores. Es el segundo estadio más grande del país.

3. Distancia

Almaty es la ciudad más grande de Kazajistán, con una población de un poco más de dos millones de habitantes. Se ubica a 350 kilómetros de la frontera con China, convirtiéndolo en el destino más lejano y exótico de la actual UEFA Champions League.

4. Títulos

Celtic v Kairat Almaty - UEFA Champions League Play-offs Round First Leg | Ian MacNicol/GettyImages

El Kairat fue el mejor equipo kazajo durante la era de la Unión Soviética, compitiendo en la primera división y ganando la segunda división en dos oportunidades. Ostenta cuatro títulos de la liga kazaja, 10 Copas de Kazajistán y tres supercopas.

5. Su camino a la UEFA Champions League

Consiguió un cupo a la UEFA Champions League gracias a ser el vigente campeón del fútbol kazajo, y tuvo que sortear un largo camino para llegar a la histórica etapa de liguilla.



En la primera instancia eliminó al Olimpija Ljubljana de Eslovenia con un global de 2-0, mientras que en la segunda se cargó al Kuopion Palloseura finlandés por 3-0 y dio el batacazo dejando afuera al Celtic escocés por penales.