5 datos que quizá no conocías sobre el Albacete Balompié, rival del Real Madrid en octavos de final de Copa del Rey

Tras el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid se prepara para un duelo de mucha historia contra el Albacete Balompié. Aunque pueda parecer a priori una eliminatoria desigual sobre el papel, el equipo manchego acumula décadas de recorrido en el fútbol español y tiene curiosidades y hazañas que merecen ser presentadas antes de que suenen los himnos en el Carlos Belmonte. Con motivo de ese choque, repasamos cinco datos que quizá no conocías sobre el Albacete y que ayudan a entender mejor a este rival del Madrid

1. Orígenes

El Albacete Balompié nació el 1 de agosto de 1940 tras la fusión de varios clubes locales de la ciudad manchega y se constituyó como Sociedad Deportiva Albacete Fútbol Asociación, adoptando el color blanco para su equipación desde el principio. Un año más tarde, en 1941, cambió su nombre al actual Albacete Balompié, denominación que ha mantenido hasta hoy. Desde entonces ha sido un club que ha escalado categorías desde las regionales hasta llegar a la élite, construyendo su identidad con el paso de los años y consolidándose como representante futbolístico principal de Castilla–La Mancha.

2. Su mejor clasificación en el fútbol español

El gran hito competitivo del Albacete llegó a principios de los años 90, cuando el club ascendió a Primera División y se mantuvo varias temporadas en la máxima categoría. En la campaña 1991–92, el equipo manchego logró una histórica 7ª posición en LaLiga, quedándose a las puertas de disputar competiciones europeas y viviendo su época más marcada dentro del fútbol español. Este éxito llevó al apodo legendario de “El Queso Mecánico” durante aquella década dorada del club, cuando compitió con equipos que hoy forman parte del canon del fútbol nacional.

3. Rivalidades

Aunque el Albacete no tiene rivalidades tan mediáticas como otras grandes ciudades, las confrontaciones regionales y de rivalidad deportiva con equipos de Castilla–La Mancha y cercanos geográficamente han generado interés entre aficionados y medios locales. En competiciones ligueras y en Copa, el Alba ha chocado repetidamente con clubes como el Sporting de Gijón o el Deportivo de La Coruña, o ha protagonizado encuentros memorables frente a clubes históricos de Segunda División. Además, partidos como el del Trofeo Castilla-La Mancha frente a grandes equipos como el Real Madrid en los años 90 simbolizan la vinculación histórica del club con el fútbol nacional.

4. Entrenador actual

Desde marzo de 2024, el Albacete está dirigido por Alberto González Fernández, técnico que ha logrado traer estabilidad al equipo en Segunda División. González, de origen malagueño, ha sido clave para consolidar al club en la parte media de la tabla, aportando solidez defensiva y competitividad en cada jornada. Su rendimiento ha convencido a la directiva, que ha renovado su contrato para continuar con el proyecto al menos hasta 2026.

5. Goleadores históricos

A lo largo de su historia, el Albacete ha tenido figuras legendarias en ataque. Entre ellos destacan: Porro, con 115 goles, el máximo goleador histórico reconocido por el club; Antonio López Alfaro, con 86 goles; José Luis Zalazar, figura emblemática con más de 70 goles y pieza clave en la etapa de Primera División. Además, otros nombres como Jesús Perea, que fue pichichi histórico, y jugadores legendarios como Pedro Corbalán, primer goleador del club en Primera División, forman parte del linaje de artilleros que han marcado la historia del Alba.

