5 datos que quizá no conocías sobre el CD Guadalajara, rival del Barcelona en la Copa del Rey

El sorteo de Copa del Rey celebrado este martes ha dejado uno de esos emparejamientos que engrandece semejante competición: la visita del FC Barcelona, campeón defensor y uno de los dos grandes del balompié español, al CD Guadalajara, un modesto pero histórico equipo que vivirá una de las citas más importantes de su trayectoria reciente.

Incluso, el choque de la semana que viene, válido por los dieciseisavos de final del torneo de su majestad, supondrá un escaparate nacional para el conjunto manchego, que buscará asestar un golpe eterno, a partido único, ante un trasatlántico mundial.

Aunque actualmente milita lejos de la élite (Primera RFEF o Tercera División), la escuadra que hace vida en el estadio Pedro Escartín, con capacidad para 6.000 espectadores, está ligada a capítulos destacados del balompié ibérico; algunos de los cuales se conocerán a continuación.

1. Orígenes

El CD Guadalajara fue fundado en 1947 con el objetivo de dotar a la ciudad, del mismo nombre, de un club que compitiera de forma organizada en las categorías nacionales.



Desde sus inicios, Los Morados han sido un símbolo deportivo cultural de la provincia, al margen de no haber disputado nunca un encuentro de LaLiga. Igualmente, los Alcarreños son un referente dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

2. Su mejor clasificación en el fútbol español

El mayor logro del Dépor llegó en la 2011/2012 cuando compitió en Segunda División, igual que al curso siguiente.



Aquella campaña supuso el debut de la citada entidad en el fútbol profesional, mismo que supuso un hito inolvidable para su afición y masa social, pese a que, posteriormente, el equipo perdió la categoría por motivos administrativos.

3. Rivalidades

El principal rival del Guadalajara es el CD Azuqueca, quien hoy pertenece a la Tercera RFEF (Quinta División) y con quien disputa el denominado derbi provincial.



Los enfrentamientos entre ambos clubes generan gran expectación en la comarca del Corredor del Henares (Castilla-La Mancha), ya que son partidos marcados por la cercanía geográfica, lo que genera intensidad y pique entre jugadores y aficiones.

4. Entrenador actual

Pere Martí es, desde junio de 2024, el entrenador del Dépor, cargo que le permite apostar por un fútbol equilibrado, intenso y competitivo.



Bajo su mando, el CD Guadalajara eliminó al Cacereño y al AD Ceuta en las dos rondas anteriores de Copa del Rey; por consiguiente, dicha escuadra ahora intentará acabar con un Barcelona que es el mayor acreedor de este tipo de títulos en España (32).

5. Goleadores históricos

A lo largo de la historia, varios jugadores han dejado huella en el apartado ofensivo para Los Morados, al margen de no cosechar cifras especialmente llamativas.



En efecto, el máximo realizador de todos los tiempos de los Alcarreños es Iván Moreno, autor de 33 dianas en 192 desafíos, mientras que le sigue Juanjo, con 28 goles en 61 juegos, al tiempo que Quique González y Diego Morcillo totalizaron 24 anotaciones en 39 y 57 encuentros, respectivamente. Cierra el top 5 el único extranjero del listado, el francés Philippe Dominique Toledo, dueño de 22 dianas con dicha camiseta.

