La aclaratoria de Raphinha que deja tranquilo a los fanáticos del Barcelona

A pesar de los constantes rumores sobre su futuro, Raphinha tiene claro que su intención es seguir siendo uno de los capitanes en el césped del proyecto del FC Barcelona, con Hansi Flick en la pizarra, durante muchos años más.

El extremo brasileño, convertido en una de las figuras de mayor influencia del vestuario azulgrana, ha salido al paso de las informaciones que lo sitúan lejos del club a medio plazo, impulsadas principalmente por la delicada situación económica de dicha entidad y el fuerte interés de equipos de la millonaria liga de Arabia Saudita.

De hecho, en los últimos días había circulado la versión de un supuesto acuerdo verbal entre Raphinha y el director deportivo del Barça, Deco, para facilitar su salida después del Mundial de 2026, siempre que llegara una oferta importante. Sin embargo, el propio futbolista sudamericano se encargó de desmentirlo de forma contundente a través de las redes sociales, igual que en una conversación con un creador de contenido, recogida por el diario Mundo Deportivo.

"La verdad es que no sé de dónde sacan tantas tonterías. Siempre son noticias falsas”, indicó el antiguo jugador del Sporting Clube de Portugal y el Leeds United, entre otras escuadras.

Tras marcar 34 goles y repartir 23 asistencias en la 2024/2025, ayudando al Barcelona a conquistar el Triplete local (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa española) en el primer curso de Flick como estratega de la institución en cuestión, el amazónico está ratificando en el presente ejercicio, con cuatro dianas y tres asistencias en "apenas" 11 desafíos oficiales, que es fundamenta para el alemán.

Asimismo y al margen de lo deportivo, el brasileño también habló sobre su fuerte carácter dentro del grupo, admitiendo ser exigente con sus compañeros, pero defendiendo esa actitud como parte de su compromiso con el equipo. “Exijo más de quienes sé que pueden dar más. Luego todo se arregla con un abrazo y celebrando la victoria”, confesó.

