5 datos que quizá no conocías sobre el CF Talavera, rival del Real Madrid en la Copa del Rey

El Real Madrid tendrá sed de revancha en la Copa del Rey, tras perder la final del curso pasado, en prórroga, contra su más encarnizado rival, el FC Barcelona. De esa forma, el conjunto merengue empezará su camino en el segundo torneo de mayor preponderancia del fútbol español visitando al CF Talavera de la Reina.

De hecho, la entidad que pertenece a la Primera RFEF (Tercera División) vivirá la experiencia en su feudo, el estadio Municipal El Prado, y ante 5.000 espectadores, de enfrentar al equipo más ganador tanto de LaLiga (36) como de la UEFA Champions League (15).

Aunado a tener la oportunidad de dar un golpe histórico y eliminar en dieciseisavos de final, y a partido único, al Madrid, el Talavera de la Reina debe aprovechar la plataforma global que significa la Copa del Rey en pro de crecer en lo institucional y mediático.

De ese modo, se presentarán cinco datos sobre el humilde club que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el cual nunca ha participado en la máxima categoría del balompié español.

1. Orígenes

El CF Talavera nació a inicios de la década del 2010 debido a la desaparición del Talavera CF, el cual contaba con alrededor de 65 años de fundado.



No en vano, directivos, aficionados y masa social de la desaparecida entidad decidieron rescatar la tradición y fusionarse con el CD San Prudencio, en vías de formar el equipo que hoy representa a Talavera de la Reina.

2. Su mejor clasificación en el fútbol español

CF Talavera | Angel Martinez/GettyImages

No sólo no ha jugado en LaLiga, el CF Talavera tampoco ha actuado jamás, bajo dicha denominación, en Segunda División, siendo la Primera RFEF la mayor categoría en la que ha participado.



Es cierto que ha ganado la Tercera RFEF (Quinta División) en dos ocasiones (2014/2015 y 2016/2017); sin embargo, en Primera RFEF no ha podido pasar del decimosexto lugar (2021/2022).

3. Rivalidades

Durante sus primeros años de existencia, el CF Talavera vivió una hostil y polémica rivalidad con el UD Talavera; no obstante, esta última institución desapareció en 2014, así que el CD Toledo, de 97 años de vida; muchos de ellos en Segunda División, pasó a ser el némesis de los primeros.



Claro está, el pique entre talaveranos y toledanos no ha excedido, mediáticamente, los campos de juego, por lo que suele ser respetuoso.

4. El entrenador actual

Los Cerámicos ocupan un nefasto puesto 20 en la clasificación general de la "Tercera" de España, motivo por el que, despidieron a su anterior entrenador, Diego Nogales.



En su lugar contrataron al argentino Alejandro Sandroni, de casi dos décadas de experiencia en banquillos de divisiones menores en el fútbol ibérico.

5. Goleadores históricos

CF Talavera | Angel Martinez/GettyImages

Tener menos de 15 años desde su aparición trae como consecuencia que el CF Talavera no disponga de goleadores históricos con cifras realmente impactantes.



En consecuencia, Ignacio Moreno Jiménez encabeza la lista vitalicia de realizadores del club, cortesía de 42 dianas, por 38 de Jesús Jiménez y 34 de José Antonio Mena.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026