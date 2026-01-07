5 datos que quizá no conocías sobre el Racing de Santander, rival del Barcelona en la Copa del Rey

Tras el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona se enfrentará al Racing de Santander, equipo histórico del norte de España que llega con ambición a esta eliminatoria. El Racing se ha colado en esta fase tras eliminar a equipos complicados y ahora prepara su duelo frente a los azulgranas. Para conocer mejor a este rival, repasamos cinco datos que quizá no conocías sobre el Racing de Santander y su trayectoria en el fútbol español

1. Orígenes

Racing de Santander | Racing de Santander

El Real Racing Club de Santander fue fundado oficialmente el 14 de junio de 1913 como Santander Racing Club y es uno de los clubes más antiguos del fútbol español. En 1922 el rey Alfonso XIII le otorgó el título de “Real”, permitiéndole portar la corona en su escudo. Desde su nacimiento ha sido una pieza clave en el fútbol del norte, con más de un siglo de historia y tradición, llegando incluso a formar parte de los clubes fundadores de La Liga en 1929.

2. Mejor clasificación en el fútbol español

Soccer - La Liga - Racing Santander vs Getafe | Victor Fraile Rodriguez/GettyImages

Aunque el Racing ha pasado gran parte de su historia entre la Primera y la Segunda División, su mejor clasificación liguera llegó en la temporada 1930-31, cuando se proclamó subcampeón de LaLiga. En cuanto a su rendimiento en la Copa del Rey, el club alcanzó las semifinales en las ediciones 2007-08 y 2009-10, mostrando su capacidad competitiva en fases avanzadas de torneos coperos.

3. Rivalidades

Real Oviedo v Sporting Gijon - LaLiga Hypermotion | Quality Sport Images/GettyImages

El Racing no goza de rivalidades tan mediáticas como otras grandes entidades, pero mantiene duelos tradicionales con clubes del norte de España, especialmente con el Sporting de Gijón o con la Gimnástica de Torrelavega por proximidad geográfica y rivalidad regional. En su enfrentamiento histórico con el FC Barcelona, los datos muestran una clara superioridad azulgrana: en 17 partidos oficiales entre ambos, Barcelona ganó 13, el Racing solo 1 y empataron 3.

4. Entrenador actual

Racing Santander v Elche - LaLiga Hypermotion | Soccrates Images/GettyImages

En la temporada 2025-26, el Racing está dirigido por el técnico José Alberto López Menéndez, quien ocupa el cargo de entrenador desde diciembre de 2022. Confiando en su proyecto, la directiva renovó a José Alberto hasta junio de 2028, reflejo de la estabilidad que busca el club para consolidar su proyecto deportivo de regreso a la máxima categoría.

5. Goleadores históricos

Óscar Rodríguez López

A lo largo de más de cien años de historia, han pasado muchos goleadores por Santander. Entre los máximos artilleros se encuentran: Óscar Rodríguez López, considerado el máximo goleador histórico con unos 236 goles en 211 partidos, protagonista de la época dorada del club en el siglo XX. Otros goleadores destacados en la historia reciente incluyen a jugadores como Andrés Martín, Juan Carlos Arana y Peque, que han sido figuras de ataque importante en Segunda División y competiciones coperas.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA