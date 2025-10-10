5 datos que quizá no conocías sobre la selección de Georgia, rival de España

Georgia saltó a las primeras planas del fútbol europeo en el último tiempo y buscarán seguir haciendo historia gracias a la brillante camada de futbolistas que tienen, con Khvicha Kvaratskhelia como estandarte.

A continuación, cinco datos que quizás no conocías de este seleccionado al que se enfrentará este sábado la selección española en su camino hacia el Mundial 2026.

1. Jugó su primera Eurocopa en 2024

Turkiye v Georgia: Group F - UEFA EURO 2024 | BSR Agency/GettyImages

Lograron una histórica clasificación venciendo a Grecia por penales en el repechaje celebrado en Tiflis el 26 de marzo de 2024.



En la competencia disputada en Alemania, integraron el grupo F con Portugal, Turquía y República Checa, accediendo a octavos de final donde caerían con España por 4-1.

2. Su entrenador es un subcampeón del mundo

France v Italy - FIFA World Cup Final 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

El seleccionador de Georgia es Willy Sagnol, francés de 48 años integrante del plantel galo en la Copa del Mundo del 2006 en Alemania, donde los dirigidos por Raymond Domenech cayeron por penales en la final frente a Italia.

3. Un delantero del Villarreal, segundo máximo goleador histórico

Georgia v Portugal: Group F - UEFA EURO 2024 | Visionhaus/GettyImages

El máximo goleador histórico de la selección de Georgia es Shota Arveladze, que anotó 26 goles en 61 partidos. Georges Mikautadze, actual jugador del Villarreal, tiene 20 y amenaza seriamente su reinado. Atrás aparece Khvicha Kvaratskhelia con 18.

4. La peor goleada que recibieron fue ante España

FBL-EURO-2024-QUALIFIER-GEO-ESP | VANO SHLAMOV/GettyImages

La peor caída de este seleccionado fue, justamente, ante España: se trata del 7-1 de local por las eliminatorias rumbo a la Euro 2024. En ese entonces, los goles fueron de Álvaro Morata, que marcó un hattrick, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal y Solomon Kvirkvelia en propia puerta.

5. Se afiliaron a UEFA y FIFA en 1992

The Georgian flag flying in Stalin Park near the Stain... | SOPA Images/GettyImages

El país logró la independencia de la URSS el 9 de abril de 1991, pero había empezado a competir en 1990, en un amistoso con Lituania.



Se unieron formalmente a la UEFA y FIFA en 1992 y recién dos años más tarde jugaron su primer partido oficial, ante Moldavia por las eliminatorias para la Eurocopa de 1996.

