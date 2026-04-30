5 defensores centrales que podría fichar el Real Madrid para la temporada que viene

El Real Madrid está cerrando una temporada para el olvido: se quedó afuera de la Copa del Rey en octavos de final frente al Albacete, perdió la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona y quedó afuera de la UEFA Champions League a manos del Bayern Múnich en cuartos de final.

Ahora, deberá rearmarse tras su segunda campaña sin levantar trofeos y parte de ese proceso será la incorporación de futbolistas, con la última línea como una de las principales preocupaciones de la directiva comandada por Florentino Pérez.

A continuación, cinco defensores centrales que podría fichar el Merengue en el mercado de fichajes de verano.

1. Cristian Romero

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | German Adrasti/GettyImages

Se trata de uno de los baluartes de la selección argentina y uno de los capitanes del Tottenham, que sorprendentemente está peleando en la zona baja de la Premier League. El Real Madrid ya ha estado interesado en él en los últimos años y no sorprendería que lo busque nuevamente.



En la última temporada jugó 32 partidos, con seis goles anotados y cuatro asistencias brindadas a compañeros.

2. Ibrahima Konaté

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Jean Catuffe/GettyImages

El zaguero central del Liverpool ha estado en el radar del Real Madrid en el último tiempo y no sorprendería que lo sumen para tener una zaga central más confiable. Su contrato está próximo a terminar y su futuro es una incógnita.



En la actual campaña disputó 47 partidos y anotó dos goles. Se espera que sea uno de los zagueros franceses para el Mundial 2026.

3. Nico Schlotterbeck

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BREMEN | SASCHA SCHUERMANN/GettyImages

La llegada del internacional alemán parece especialmente difícil, pero el Real Madrid no es el único club de primer orden europeo que lo tiene en el radar.



En esta campaña dijo presente en 34 partidos, con cuatro goles y dos asistencias en su haber entre Bundesliga, UEFA Champions League y DFB Pokal.

4. Castello Lukeba

RB Leipzig vs Hoffenheim - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El franco-angoleño de 23 años es uno de los puntos altos no solo del RB Leipzig, sino que de la Bundesliga en general. Su juventud y proyección ya han seducido a varios clubes top, entre ellos el Merengue.



En esta temporada jugó 26 partidos y anotó un gol.

5. William Saliba

Arsenal v Newcastle United - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

El central francés del Arsenal es pretendido por clubes como el Real Madrid y el PSG, aunque en este caso los Gunners tienen con qué seducirlo para seguir vistiendo la camiseta del equipo del norte de Londres.



En esta temporada jugó un total de 45 partidos, con un solo tanto anotado.

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