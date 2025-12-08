La crisis en el Real Madrid parece difícil de esconder.

Más allá del pésimo momento que atraviesa el club por los malos rendimientos individuales y colectivos que lo llevaron a perder nueve puntos desde la victoria en El Clásico ante el FC Barcelona, las constantes lesiones no ayudan para nada.

Hoy tienen 7 futbolistas fuera por esa situación y todos para varios días o semanas hasta que puedan estar a las órdenes del cuerpo técnico (¿será con Xabi Alonso en el corto plazo?).

Dani Carvajal, Trent-Alexander Arnold, Dean Huijsen, Eder Militao, Ferland Mendy, David Alaba y Eduardo Camavinga son futbolistas que en el corto plazo no estarán para jugar en el Real Madrid.

En ese contexto, con tantas bajas en la última zona del campo de juego, tal vez varios piensen en reforzar el equipo en enero, momento donde pocas veces el club ha 'tirado' del mercado, pero tal vez la situación amerite hacerlo. Además, David Alaba es una fija que dejará el club en junio de 2026 y está en veremos la situación de Antonio Rüdiger.

5 defensores que el Real Madrid podría fichar en enero

1. Dayot Upamecano

Dayot Upamecano, del Bayern Múnich, se ganó una reputación bastante dura debido a algunos errores en grandes ocasiones, pero el internacional francés ha disfrutado de unos 18 meses estelares con el Bayern de Múnich de Vincent Kompany y podría, en un contexto tan complejo, buscarlo.

2. Ibrahima Konate

El zaguero internacional francés acaba contrato con el Liverpool, sigue sin renovar y forma parte del plan estratégico de la entidad blanca, que hace algunas semanas desistió de negociar con él, pero ante este panorama, podría reveerse.



3. Nico Schlotterbeck

En el Real Madrid pusieron sus ojos en Nico Schlotterbeck, uno de los centrales más destacados del Borussia Dortmund, que apunta a convertirse en una de las grandes oportunidades del próximo mercado. El jugador alemán, zurdo y con apenas 25 años, no renovará su contrato, lo que ha despertado el interés inmediato de los dos gigantes españoles en un posible fichaje a coste cero

4. Sergio Ramos

En esta situación tan dificil, la figura de Sergio Ramos ha vuelto a aparecer en las conversaciones internas y externas. Su reciente salida de Monterrey ha avivado las especulaciones sobre una hipotética vuelta al Santiago Bernabéu, aunque, por ahora, esa opción se considera remota. La directiva aprecia su liderazgo y conocimiento del club, pero duda de si encaja en la planificación actual, centrada en rejuvenecer la plantilla y evitar decisiones precipitadas.

5. Joan Martínez

El central valenciano de 18 años es una de las perlas de la cantera del Real Madrid. El del Castilla es una de las perlas del Real Madrid y lleva tiempo sonando para ser el central de futuro en el primer equipo y se formó en las canteras del Patacona y el Levante. En 2023, se marchó al Real Madrid para recalar en el juvenil del equipo blanco. El joven defensa debutó con el primer equipo en la pretemporada de 2024, concretamente el 1 de agosto ante el Milan. Sin embargo, todas las expectativas puestas sobre él se frenaron con su grave lesión pocos días después. El central sufrió una rotura del ligamento cruzado que le obligó a pasar por quirófano y estar siete meses de baja.

