5 equipos a los que podría dirigir Guardiola si se va del Manchester City

Pep Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027, pero como de costumbre, hay crecientes rumores y especulaciones sobre una posible salida al final de esta temporada 2025/26.

El propio Pep ha expresado en varias ocasiones su deseo de dirigir una selección nacional en el futuro, aunque también se sabe que hay clubes grandes que no dejaría escapar la oportunidad para tratar de seducirlo.

A continuación, mencionamos cinco equipos a los que podría ir si decide cambiar de aires.

1. Selección de Brasil

Carlo Ancelotti es el actual DT de Brasil | Jean Catuffe/GettyImages

Ha habido rumores persistentes durante años sobre un interés mutuo. Guardiola ha sido vinculado con la CBF, y sería un proyecto atractivo con estrellas como Vinícius o Rodrygo, además de un salario alto.



Los rumores con Brasil fueron los más intensos en 2024 y principios de 2025. La CBF contactó indirectamente a Pep (según reportes), y lo incluyeron entre las opciones para reemplazar a Dorival Júnior. Sin embargo, la federación lo negó públicamente, y Pep no ha confirmado interés directo reciente. En junio de 2025, Guardiola dijo estar abierto a entrenar en Sudamérica por la pasión del fútbol allí.



Brasil buscó un técnico de élite para el Mundial 2026 (actualmente consiguieron a Carlo Ancelotti, pero no han tenido los resultados esperados), con talentos como Vinícius, Rodrygo o Endrick. Pep implementaría su fútbol de posesión con un equipo lleno de creatividad en una etapa a futuro.



Los rumores se enfriaron; no hay novedades frescas en diciembre 2025. Brasil sigue en reconstrucción tras resultados irregulares. En caso de una salida de Ancelotti tras el Mundial 2026 podría ser candidato para el ciclo mundialista 2026-2030.

2. Selección de Inglaterra

Thomas Tuchel es el encargado del combinado inglés | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Pep ha influido mucho en el fútbol inglés, y aunque Thomas Tuchel está al mando ahora, en el futuro podría ser una opción. Ha sonado en el pasado como candidato ideal para la FA.



En 2024 sonó fuerte como "opción soñada" de la FA antes de contratar a Thomas Tuchel (quien asumió en enero 2025). Pep rechazó aquellos rumores, y recientemente dijo que le gustaría ver a Inglaterra ganar el Mundial 2026.



El técnico catalán revolucionó el fútbol inglés en el City, y conoce bien a muchos jugadores (Foden, Stones, Walker). Sería un proyecto de posesión con una generación dorada como Bellingham o Palmer.



Actualmente es poco probable a corto plazo, ya que Tuchel tiene contrato largo y buenos resultados iniciales.

3. Selección de España

Pep siempre es vinculado con su país | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Aunque menos probable por su perfil político, algunos exjugadores y analistas lo recomiendan. Sería un regreso simbólico y un proyecto de fútbol de posesión pura.



Sabiendo que a Pep le gustaría dirigir una selección en un gran torneo. Algunos exjugadores (como David Silva) y analistas lo proponen para España. Luis Enrique una vez dijo que Pep sería su "sucesor perfecto".



Por lo cual sería un regreso simbólico a sus raíces, fútbol de posesión pura con talentos como Yamal, Pedri o Rodri. Ideal para su filosofía.



No obstante, Luis de la Fuente está consolidado tras éxitos recientes. En la actualidad no hay presión para cambiarlo.

4. Paris Saint-Germain

Luis Enrique es el DT del Paris Saint-Germain | NurPhoto/GettyImages

Un club con recursos ilimitados que busca su segunda Champions League. Sería el reto de ganar en la Ligue 1 (quinta gran liga) y completar su palmarés en el top 5 europeas.



Actualmente no hay rumores sólidos recientes de que Pep vaya al PSG. Al contrario: en 2025 se habló más de que Guardiola quiere fichar jugadores del PSG para el City (como Zaïre-Emery). Además, Luis Enrique está consolidado y ha tenido éxito ganando múltiples títulos en 2025.



Si en un futuro se le presentara la oportunidad tendría recursos ilimitados como los acostumbra a tener, estrellas como Dembélé o jóvenes talentos.

5. Juventus

Luce lejana la posibilidad, pero no deja de ser una posibilidad | BSR Agency/GettyImages

Un gigante italiano en reconstrucción. Dirigir en la Serie A sería un nuevo desafío, completando las grandes ligas, y encajaría con su estilo posicional.



Los rumores más fuertes datan de 2019-2020 (cuando casi lo fichan tras Sarri). En años recientes, Pep ha elogiado mucho a la Juve (en diciembre 2024 dijo que "el futuro les pertenece" por su estilo). En 2023 bromeó sobre la comida italiana al hablar de su contrato expirando en 2025.



En caso de llegar en un futuro, se completaría las grandes ligas (le hacen falta dirigir en la Ligue 1 y Serie A).



La Juve está en reconstrucción con Thiago Motta, y el estilo posicional de Pep encajaría con su tradición. Aunque en la realidad actual, sin rumores frescos en 2025; parece una opción, pero lejana.

