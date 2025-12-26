Recién se está terminando el año 2025 y se iniciará, en pocos días más, el segundo y último semestre de la temporada 2025/2026 para el fútbol mundial, pero los grandes clubes no frenan.

Piensan, analizan, buscan e intentan ejecutar sus mejores opciones para estar siempre encima del mercado de fichajes y encontrar soluciones "baratas" para grandes preocupaciones.

Esta es la situación de dos gigantes como el Real Madrid y el PSG. El conjunto blanco se desprenderá de varios jugadores para la próxima temporada, y se analiza el caso de Antonio Rüdiger, ya que finaliza su contrato con el club y hay varios interesados en él, como por ejemplo el propio París Saint Germain y otros clubes del fútbol árabe.

5 equipos a los que podría ir Antonio Rudiger si no sigue en el Real Madrid

1. PSG

Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

El Real Madrid ya sabe que el PSG quiere a Rudiger y hasta aguarda una oferta por el marcador central de 32 años. Incluso el entrenador del club, el español Luis Enrique piensa que este movimiento reforzaría la línea defensiva de su plantilla y le daría experiencia, veteranía y liderazgo al actual campeón de Europa.

2. Galatasaray

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Trendyol Süper Lig | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

Para mejorar posiciones en Europa, siendo el equipo más fuerte de su país en este momento, el Galatasaray entiende que debe sumar gente del estilo de Antonio Rudiger, con experiencia en la Champions League y ganador. A primera intención, el propio futbolista desecharía esta posibilidad.

3. Chelsea

Chelsea v Everton - Premier League - Stamford Bridge | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Entre 2017 y 2022, obtuvo una FA Cup, una Supercopa de Europa, un Mundialito, una Europa League y una Champions League. Luego terminó yéndose libre justamente al Real Madrid, pero varios medios ingleses apuntan que su posible regreso a Stamford Bridge es una posibilidad concreta.

4. Al Nassr

Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro League | MB Media/GettyImages

Rüdiger ve con buenos ojos jugar en Arabia Saudí los últimos años de su carrera y el Al Nassr, con CR7, Mané y varias figuras más, podría ser un lugar apetecible para el central alemán de cara a sus últimos años de carrera.

5. Al Hilal

FBL-ASIA-C1-UAE-KSA-HILAL-AHLI | -/GettyImages

El Fondo de Inversión Pública saudí tiene una estrategia y un presupuesto para el próximo verano y Antonio Rüdiger es una de sus estrellas para darle aún más valor a la Saudí Pro League. ¿Lo tentarán al alemán?