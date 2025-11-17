5 equipos a los que podría ir Karim Benzema si queda libre

Karim Benzeman, sin duda alguna, es uno de los mejores delanteros de los últimos 15 años. El atacante francés no solamente se distingue por su gran capacidad goleadora, sino por su habilidad para asociarse con sus compañeros y asistir. A mediados de 2023, el 'Gato' dejó el Real Madrid y fichó con el Al-Ittihad de la primera división de Arabia Saudita.

En unas declaraciones recientes, el goleador de 37 años dejó abierta la posibilidad de dejar el futbol árabe para convertirse en agente libre en junio de 2026. A continuación te contamos qué equipos podrían interesarse en el fichaje de Benzema.

5. Real Madrid

No parece probable, a día de hoy, que el Real Madrid mueva ficha por Karim Benzema. Sin embargo, un futbolista con su calidad asociativa y lectura del juego —incluso a sus 37 años— nunca sobra en ninguna plantilla de élite. ¿Y si Benzema fuera precisamente la pieza que necesitan Mbappé, Vinicius y Rodrygo para alcanzar su versión más letal?En una entrevista concedida a AS, el propio Benzema dejó la puerta entreabierta a un regreso… pero solo bajo una condición: si Florentino Pérez se lo pide.



4. Chelsea

Cada vez es más habitual ver a jugadores por encima de los 35 años rindiendo al máximo nivel en las grandes ligas europeas. A sus 37 años, Karim Benzema ya no sería un fichaje estelar para un grande de la Premier League, pero sí podría cumplir un rol valioso como revulsivo y, sobre todo, como referente de experiencia capaz de guiar y acelerar el desarrollo de los jóvenes. Con una media de edad de tan solo 23.5 años, el Chelsea es uno de los equipos más jóvenes de Europa. La incorporación de un delantero de la categoría y el pedigrí de Benzema —con su inteligencia táctica, capacidad de asociación y liderazgo en el vestuario— encajaría perfectamente para potenciar y consolidar a la nueva generación de atacantes del club.

3. Inter Miami

El Inter Miami, conocido por su audacia en el mercado de fichajes, estaría preparando un nuevo golpe mediático si Karim Benzema quedara libre el próximo verano. El club de Florida considera que la incorporación del delantero francés sería un movimiento estratégico de doble impacto: una mejora deportiva inmediata y un fichaje sísmico a nivel mediático global. La mera posibilidad de ver a Karim Benzema compartiendo ataque con Lionel Messi desataría la euforia en la MLS. Además, la incertidumbre sobre la continuidad de Luis Suárez en el equipo la próxima temporada abre una ventana de oportunidad crucial para que la directiva de Las Garzas pueda concretar esta ambiciosa operación.

2. Juventus

La Juventus, uno de los gigantes históricos del fútbol europeo, atraviesa un momento delicado. La Vecchia Signora está firmando una primera mitad de Serie A muy discreta y, tras once jornadas, solo ha anotado 14 goles. En este contexto, Karim Benzema podría emular a veteranos que llegaron a Italia con la edad avanzada y terminaron triunfando: Zlatan Ibrahimović, Luka Modrić o Luca Toni.Su llegada aportaría jerarquía, experiencia y, sobre todo, un socio ideal para Dusan Vlahović y Arkadiusz Milik, permitiendo al equipo bianconero ganar variantes ofensivas y recuperar esa amenaza goleadora que tanto echa de menos.

1. Olympique de Lyon

Un regreso al Olympique de Lyon sería el broche de oro ideal para la carrera de Karim Benzema. El ‘Gato’ se formó en las categorías inferiores del club y abandonó el OL en el verano de 2009 rumbo al Real Madrid. ¿Volverá el hijo pródigo a casa?Todo apunta a que la operación dependerá exclusivamente de la disposición del jugador a reducir significativamente su ficha y de las pretensiones salariales que presente. Si se produce, su experiencia y jerarquía podrían convertirse en el mejor mentor posible para la prometedora camada de delanteros jóvenes del Lyon.